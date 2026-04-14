6 parques nacionales para disfrutar especialmente en otoño

Este tiempo de transición entre el calor y el frío, con días que se van acortando y un descenso progresivo de temperaturas, invita a aventurarse por paisajes otoñales fuera de serie. Son varios los parques nacionales a lo largo y ancho de la Argentina que cobijan escenarios naturales en los que el espectáculo de las tonalidades se vuelve mágico.

“Las temperaturas resultan más amenas para actividades como senderismo y trekking, la vegetación varía en muchos casos hacia tonos más rojizos, naranjas y amarillos, generando postales únicas, mientras que en zonas del norte las lluvias comienzan a ceder, facilitando los accesos y volviendo más aptos los senderos y áreas de uso público”, advierten desde Parques Nacionales.

El contraste de los colores del bosque es impactante en la zona del Parque Nacional Lanín mariana eliano

1. Parque Nacional Lanín (Neuquén)

Además del imponente volcán Lanín (3.776 metros), esta área protegida incluye más de 20 lagos. Existen en el parque alrededor de 28 sendas y 10 travesías, distribuidas en las tres zonas principales (Norte, Centro y Sur), que se complementan con servicios de campings y refugios.

El contraste entre las araucarias y el bosque de lengas, ñires y coihues

Su diversidad atraviesa atractivos como bosques, miradores y cuerpos de agua, permitiendo la observación de fauna y flora. También hay opciones para los amantes del mountain bike y las cabalgatas. Las montañas cubiertas por bosques de lengas teñidos de rojo están entre los puntos más destacados de una visita en esta época del año, así como el avistaje de hongos.

2. Parque Nacional Mburucuyá (Corrientes)

Entre el 1º de mayo y el 30 de septiembre se puede permanecer hasta las 18 en esta área protegida de alta biodiversidad, que cuenta con especies del Espinal, el Chaco Húmedo y la Selva Paranaense. Se ubica dentro de la gran depresión del Iberá, alimentada principalmente por las lluvias.

Una postal al atardecer en el Parque Nacional Mburucuyá

Este parque es hogar de más de 300 especies de aves y tiene diversos senderos de trekking y bicicleta. Asimismo, en la localidad de Mburucuyá (a 25 km) se ofrecen cabalgatas y paseos en carruaje organizados por familias locales, que recorren la localidad y atractivos cercanos como el humedal Cañada Fragosa, de vegetación exuberante.

3. Parque Nacional Pre-Delta (Entre Ríos)

El parque está dominado por islas, arroyos, lagunas y riachos con la influencia del gran río Paraná, cuyas crecidas modelan un paisaje que está en continuo cambio. En las lagunas que se forman en las zonas centrales deprimidas de las islas, los irupés de enormes hojas flotantes destacan entre la vegetación; mientras que en los sitios más altos, se extienden bosques ribereños de sauce criollo, timbó, alisos de río y ceibo.

Otoño es ideal para practicar kayak en el Parque Nacional Pre Delta.

Si bien el área protegida se puede visitar durante todo el año, el descenso de temperaturas del otoño trae aire fresco para recorrer sus senderos o aventurarse en una salida en kayak junto a prestadores habilitados.

Distintos senderos permiten explorar entre bosques ribereños y ambientes acuáticos, así como sectores de pastizal y vegetación propia del Espinal, donde puede observarse la gran diversidad de aves protegidas por el parque.

4. Parque Nacional Calilegua (Jujuy)

Es la mayor área de conservación de la ecorregión de las Yungas. Incluye sectores con bosques chaqueños, a 200 msnm, y distintos ambientes selváticos y boscosos hasta alcanzar los pastizales de altura de los cerros.

El Burgo, un ave colorida y emblemática de las selvas de yungas en el norte de Argentina, es emblema del Parque Nacional Calilegua

Entre profundos valles y quebradas cubiertos por una vegetación exuberante, el parque tiene más de diez senderos. También es una época ideal para el avistaje de aves y fauna en general: su emblema es el burgo, de vivos colores, que pertenece a una familia de aves selváticas exclusiva de América.

Como está atravesada por la Ruta Provincial 38, el área puede recorrerse también en vehículo, y se pueden aprovechar el hospedaje y los servicios turísticos en localidades cercanas como Calilegua y Libertador General San Martín, al sur, o San Francisco del Valle, al norte.

5. Parque Nacional Nahuel Huapi (Río Negro y Neuquén)

Aquí dominan las ecorregiones Bosques Patagónicos, Estepa Patagónica y Altos Andes. Los bosques son los más vistosos en otoño, gracias a las tonalidades que adquieren especies como la lenga, el ñire y el corpulento coihue que, con su tronco recto, puede llegar a los 40 metros de altura.

Otoño en el Refugio Italia, en Laguna Negra

En los alrededores de Bariloche, una buena opción es internarse por los senderos que llevan a los distintos refugios de montaña, como Frey, laguna Jakob, laguna Negra y Rocca (siempre es preciso realizar el registro de trekking online). También el área Challhuaco es ideal para pasear en familia: incluye recorridos por el Valle de los Perdidos, el mirador de la ciudad, el mirador del valle, laguna Verde y el mirador del Pedregoso, que no superan la hora y media de marcha.

6. Parque Nacional Tierra del Fuego

Cerca de Ushuaia, el área protegida más austral de Argentina resguarda bosques andino-patagónicos testigos del encuentro del tramo final de la Cordillera de los Andes con el mar en el Canal de Beagle, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico Sur.

Los 40 kilómetros de senderos en el Parque Nacional Tierra del Fuego invitan a recorrer en esta época donde los tonos de las lengas son un espectáculo

Allí, el espectáculo de las lengas otoñales también resulta magnífico. El parque ofrece variadas actividades y servicios a los visitantes, como senderismo de baja y alta dificultad, que puede realizarse de manera autónoma o con guía: hay 40 kilómetros de senderos. Castorera, La Baliza y Mirador Lapataia están entre los senderos familiares habilitados todo el año. A su vez, se ofrecen excursiones náuticas.