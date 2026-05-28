El lodge con vista al volcán Lanín y exquisita cocina, renovado por una pareja de Bahía Blanca

A orillas del río Chimehuin, ofrecen clases de cerámica y tango, además de cabalgatas y trekkings

LA NACION María José Lucesole Escuchar Nota

La ladera del Lanín es de fácil acceso por la RP 60, camino a paso Tromen

En Spring Creek Lodge basta con abrir una ventana para encontrarse de lleno con el volcán Lanín. Sin embargo, Mariana Ganuza y Gustavo Hiebaum, que están a cargo del lugar, no lo pensaron como un sitio para dedicarse a contemplar el paisaje. La propuesta incluye desde clases de tango y de alta cocina hasta avistaje de aves y talleres de cerámica. Además, hay salidas en kayak, bici y a caballo.

Mariana -ingeniera agrónoma que trabajaba en el INTA- y Gustavo -maestro mayor de obra y guía de pesca- llegaron desde Bahía Blanca a la Patagonia hace más de veinte años para estar en contacto con la naturaleza. Se casaron en 2004 y se dedicaron a crear programas de turismo aventura en San Martín de los Andes. En 2021, ya en Junín de los Andes, se hicieron cargo de la administración del lodge que había sido construido hace 40 años y que pasó por varias gestiones. En un principio lo orientaron hacia la pesca con mosca, la especialidad de Gustavo. Con los años entendieron que podían crear una propuesta más integral.

El chef Federico Castro ofrece clases de cocina a los huéspedes

Inmediaciones al lago Tromen, una de las excursiones recomendadas en otoño

Aproximarse al lodge es toda una aventura. Después de pasar por Junín de los Andes hay que desviarse de la RN 40 en dirección a Huechulafquen y avanzar por la RP 61, por donde se cruzan vacas, ovejas, jabalí y hasta ciervos. Spring Creek recibe en seis casas para dos personas y sigue abierto tras el cierre de la temporada de pesca (el 31 de mayo).

Una vez en zona, el hotel es punto de partida para explorar cinco ríos de la zona y llegar hasta el lago Tromen en la selva valdiviana justo en el límite con Chile. El lugar cuenta con una buena flota de embarcaciones para navegar los cursos de agua de Junín de los Andes, que están entre los más exhuberantes de la cordillera patagónica.

El hotel también es buena base para lanzarse a caminar los senderos -algunos de baja dificultad- del volcán Tromen. E incluso para hacer el ascenso. Y es punto estratégico para recorrer los lagos circundantes, como el Paimún, Huechulafquen, Curruhué y Epulaufquen.

Spring Creek es un sitio con encanto en Junín de los Andes

Mariana y Gustavo dejaron Bahía Blanca para innovar en la Patagonia

El volcán Lanín domina la escena en Spring Creek Lodge

Inmerso en la naturaleza, el lodge le rinde culto a la buena vida. Sirven alta cocina y ofrecen muy buenos masajes para reparar cuerpo y mente al regreso de cada jornada de aventura. Para los entusiastas de la observación de aves, hay salidas en busca del martín pescador grande o del chucao. Además, dan clases de yoga, tai chi y tango.

En invierno coordinan caminatas por la nieve con raquetas y esquí fuera de pista en el volcán Lanín. En verano, invitan bajar 150 metros hasta llegar caminando a una playa de arena blanca donde el río Chimehuin cambia de tonalidad entre verdes y turquesas por el reflejo de la vegetación.

La cocina de Fogo es de primer nivel

Flotada en el lago Tromen

En los alrededores del lodge suele haber pumas

En relación a la gastronomía, está a cargo de Fogo, un restaurante de alta cocina que también abre al público general los fines de semana. El chef mendocino Federico Castro, formado en la escuela de Francis Mallmann, se apoya en productos regionales, como cordero o trucha, y crea opciones originales, como burrata con membrillo, alcaparras y avellanas. “Aquí los huéspedes encuentran un lugar de reconexión consigo mismos y con su familia y amigos. En ocasiones, logran una experiencia transformacional”, se enorgullece Mariana.

Datos útiles

Spring Creek Lodge. Queda a 20 minutos del Aeropuerto de Chapelco. Recibe un máximo de 12 personas. IG: @spring_creek_lodge