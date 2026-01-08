Bariloche: seis restaurantes consagrados y novedosos para comer muy bien entre lagos y montañas

Meca de la buena gastronomía, la ciudad rionegrina crece y se reinventa con cocineros que eligen productos de estación y manejan técnicas innovadoras

Revista Lugares Escuchar Nota

El salón de Auita es relajado y moderno Paula Teller

Algunos apuestan a la pesca fresca, mientras otros presentan carnes. Hay opciones de fine dinning y mesas más descontracturadas. Están los que se inclinan por las brasas y los que hacen eje en el maridaje con vinos exquisitos. Liderados por chefs de primer nivel, muchos formados en el Europa, las aperturas y los clásicos de Bariloche levantan la vara de las propuestas patagónicas.

Del Azul

Cada octubre, cuando festeja su cumpleaños, el cocinero Leonardo Perazzoli recuerda que su vínculo con Las Grutas estuvo desde el principio: allí viajaban sus padres cada verano desde Villa Regina. Se ríe al contar que también sus hermanos nacieron en octubre. En ese balneario de la infancia instaló en 2016 Del Azul, un restaurante de culto que ahora desembarcó en Bariloche, a pedido de sus fieles clientes.

Del Azur tiene sus raíces en Las Grutas Paula Teller

La pesca es protagonista en el restaurante Paula Teller

El salón remite al mar Paula Teller

En Playa Bonita y con una cocina a la vista, el bistró y sushi bar deleita con entradas como empanadas de langostinos y tiradito de pesca blanca con salsa chalaquita, así como con principales como lenguado a la italiana con tagliatelle de espinaca, y trucha a la manteca de trufa negra con verduras mediterráneas. Perazzoli trabajó durante muchos años en Europa, aunque decidió volver a su origen, con recetas sencillas como fuente de inspiración.

De miércoles a lunes, de 19.30 a 23 hs. Avenida Bustillo 7770. T: (294) 414-2144. IG: @delazulbariloche

Quetro

Si bien se habían conocido cocinando en Buenos Aires, el amor entre Martín Erkekdjian y María Constanza “Coni” Rossi surgió en la Patagonia. Y fue esta ciudad rionegrina la que eligieron para dar vida a su restaurante de puertas cerradas. Allí, apenas 12 comensales disfrutan de su savoir faire gracias a la cocina abierta que ellos mismos diseñaron y que es, a la vez, cálida y profesional.

En Quetro se puede comer frente a la cocina Mariana Eliano

La delicadeza de los platos en Quetro Mariana Eliano

Martín Erkekdjian y María Constanza “Coni” Rossi están en los detalles Mariana Eliano

“Es una cocina verdadera, transparente, sin vueltas. Si es langostino, es langostino: no un langostino rebozado, desarmado, desintegrado. Cocinamos para el otro, queremos brindar un disfrute, una sensación, que digas ‘Qué rico esto, qué lindo mimo’. Y la interacción que logramos con la gente es hermosa”, cuenta Coni. En Quetro, el menú es sorpresa y se despliega en cuatro tiempos.

De jueves a sábados, 20.30 hs. Calle Los Quetros 500 (Km 6 de Pioneros). T: (294) 492-2293. IG: @quetrococina

Ãnima

Desde hace siete años, los chefs Florencia Lafalla y Emanuel Yáñez le ponen el alma a este restaurante que ya es leyenda: la propuesta –con una fuerte presencia de brasas– resulta una fusión de las distintas cocinas por las que la pareja de cocineros ha pasado y de sus propias interpretaciones.

Ãnima hace un culto de los alimentos de calidad Jade Sívori

Hay barra en el salón Jade Sívori

Los platos de Ãnima están diseñados para conmover Jade Sívori

Él sanjuanino y ella sanrafaelina, se conocieron en 1884, el restaurante de Francis Mallmann en Mendoza. A finales de 2007, viajaron a Barcelona y trabajaron en varios proyectos de Jordi Vilà, el chef de Alkimia, con una estrella Michelin. También se inspiraron junto a Oriol Rovira, dueño de Els Casals. Tras una década en el exterior, eligieron Bariloche para abrir Ãnima, un espacio en el que nacieron clásicos como la omelette de trucha y la pannacotta de hongos de pino.

De lunes a viernes, de 19.45 a 22 hs. Circuito Chico Km 18. T: (294) 459-8900. IG: @animarestaurante

Auita

El cubanito de Nori (trucha, palta, yuzu y queso philadelphia) y el chawanmushi con yema curada, perlas de tapioca y caviar de trucha responden a la búsqueda del cocinero y pastelero Joaquín Facio, fundador de lugares informales en los que se come bien. Auita –creado junto a Mei Lázaro– es su segunda apuesta en Bariloche, luego de la apertura de Nené Bar, un espacio en el centro de la ciudad que se destaca por sus espectáculos culturales y su coctelería.

Joaquín Facio le pone el sello a Auita Paula Teller

Alimentos frescos en el restaurante Paula Teller

La coctelería de Auita es un valor agregado Paula Teller

Los colores hacen al plato en Auita Paula Teller

El nuevo restaurante con vista al lago Nahuel Huapi es ideal para los amantes del buen vino, las degustaciones y los encuentros cercanos con enólogos y dueños de bodegas premium. De hecho, la cocina patagónica de autor dialoga con la cuidada selección de etiquetas de The Wine Room. El salón con pocas mesas da paso a un deck externo que invita a disfrutar un vermut durante el atardecer.

De miércoles a lunes, desde las 18. Av. Bustillo Km 6, hotel La Cascada. T: (294) 481-3004. IG: @auita.bariloche

Solís

A metros del lago Nahuel Huapi, la experimentada Mercedes Solís encontró en este bosque su casa, y su proyecto más definitivo, al menos hasta ahora. Como muchos cocineros de su generación, Mecha Solís se cansó del fine dining y apostó por la impronta casera y familiar. “Más allá de ser un restaurante, una cocina, este es mi lugar, mi casa. La concibo como un sitio que perdure en el tiempo, que sepa ir adaptándose a las situaciones y momentos. La carta irá respetando cada estación, a través de la búsqueda de productos. Y el lugar busca que quieras venir más de dos veces por mes. Me encantaría que se sientan cómodos, que sea un clásico”, imagina la chef que trabajó en Olsen Madrid, en Noma y en Tegui, entre otros restaurantes.

Mecha Solís es creativa al elaborar sus platos Paula Teller

Muy buen arroz en Solís Paula Teller

Los dulces están entre los destacados de Solís Paula Teller

El restaurante regala buenas vistas Paula Teller

Salón y barra, que es tendencia Paula Teller

Solís, que acaba de inaugurarse, representa la esencia de su viaje culinario y es su mayor proyecto, en el que hilvana su reciente maternidad con el acento en la calidad del producto y del servicio. La estructura vidriada, en plena Península San Pedro, cobija un espacio descontracturado y distendido.

De martes a sábados, noche. Av. Bustillo Km 20. T: (11) 4041-8553. IG: @solis.cocina

Corteza

Un espacio que abrió sus puertas hace pocos meses y ya da que hablar. Aquí dos amigos comparten su pasión por contar anécdotas, servir y agasajar. Flamantes protagonistas de la escena gastronómica barilochense, Lucas Strauss y Federico Chocron se conocieron en la escuela primaria. A pesar de los 7 años de diferencia en su edad, siempre compartieron su pasión por el fútbol y la cocina. Se reencontraron en la adolescencia en un equipo de La Reja (Moreno) y más tarde empezaron a poner en palabras sus ganas de tener un restaurante propio.

Platos generosos en Corteza Paula Teller

El salón invita a reunirse Paula Teller

La cocina honesta se convirtió en una apuesta Paula Teller

Si bien sus vidas tomaron diversos rumbos, la idea fue finalmente tomando forma cuando Lucas estaba trabajando en Australia y Federico propuso recalar en Bariloche. “La nuestra es una cocina elevada pero, a la vez, accesible y honesta, poniendo el foco en el producto. La calidad es el único secreto”, dice Lucas, y destaca platos como arancini, latkes de papa y focaccias. También dirigen un café, que funciona de lunes a viernes, de 8 a 14, y los sábados, de 9 a 14.