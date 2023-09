El reconocido bartender se asoció con su colega argentino Diego Cabrera (establecido en Madrid con Salmon Guru) para inaugurar en el barrio del Born la primera sede de su proyecto en el exterior. Además de coctelería de autor hay carnes, y cocina de mar inspirada en la inmigración mediterránea

Estrella Herrera

escuchar

Desde la vereda, los colores llaman la atención: flores de distintas variedades se amontonan en la antesala dando la bienvenida. Unos pasos más y el comensal se topa con una pared de vinos que trepa hasta el techo. Ahora sí: ya está dentro del nuevo local Florería Atlántico que desembarcó en mayo 2023 en la ciudad española más a la vanguardia de la coctelería: Barcelona.

Florería Atlántico funciona en el sótano del local de Born, en Barcelona. En la planta alta está Brasero. Estrella Herrera

Para concretar el proyecto, Tato Giovannoni –el mejor bartender del mundo en World’s 50 Best Bartender 2020–, le propuso a su colega Diego Cabrera –reputado barman argentino con el bar Salmón Guru en Madrid – encarar juntos un nuevo episodio.

Todo comenzó cuando Tato viajó a Barcelona para el evento de los 50 Best Bars en 2022 y le propusieron visitar un local disponible en el barrio del Born.

El sitio, de planta baja y subsuelo, enfrente de la Estación de Francia y a metros del Parque de la Ciudadela, llamó la atención de Tato y se entusiasmó. “Pero llegar a una ciudad que uno no conoce y hacer algo sólo me parecía demasiado arrogante. Con Diego nos admiramos y somos amigos, así que no dudé en llamarlo para hacerlo juntos”.

Diego Cabrera y Tato Giovannoni, los "capitanes" del Florería y Brasero Atlántico de Barcelona Gentileza Floreria Atlántico

Ambos se pusieron manos a la obra. Luego de un exquisito trabajo en el arte del local y la elaboración de una refinada propuesta gastronómica y de coctelería, Florería abrió en plena primavera europea.

Aquí la propuesta es doble, puesto que en realidad se trata de dos bares y restaurantes. Tan sólo una puerta, que aparenta ser un frigorífico, divide el proyecto bifronte: arriba restaurant Brasero, abajo Florería Atlántico.

La cocina es audaz y creativa. Hay carnes y platos de la mejor cocina marinera. Estrella Herrera

Brasero Atlántico combina dos estilos bien “argentos”: la pulpería clásica del interior del país y la parrilla al paso de antes en la que “te sentás en la barra y comés bien, con buenos productos y atendido por los cocineros¨, dice Tato.

En Brasero se sirven buenos cortes tradicionales de parrilla, pero hay también una vuelta de tuerca más, puesto que se combina con platos de productos locales como el pulpo confitado o ranas a la provenzal. Este ámbito del local cuenta con un pequeño sector de coctelería que está basado en el vermut y el aperitivo, la forma más italiana, española y francesa de beber, entre los amargos y tragos simples. En la pared, una criatura marina inspirada en un narval, creada por el propio Tato, atraviesa el salón.

Una especie de narval, pintado por el mismo Giovannoni, refiere la influencia del Mediterráneo en la propuesta. Gentileza Florería Atlántico

Estos seres acuáticos son un ícono en Florería y Brasero (él ya había hecho otro en Buenos Aires) y están inspirados en el cruce del Océano Atlántico.

Esa hazaña remite al origen del proyecto que nació como un homenaje a aquellos inmigrantes que, a comienzos del siglo XX, cruzaron el Atlántico y se quedaron en Argentina. ¨Yo quería que mi bar contara de alguna manera la historia de la argentinidad. Cuando tuve mi local en la calle Arroyo en Recoleta, me puse a estudiar la historia del barrio y descubrí que la torre de enfrente había sido construida por Mihanovich, dueño de una empresa naviera para ver sus barcos entrar y salir del Río de la Plata. Eso me hizo pensar que, seguramente, el barrio estuvo lleno de inmigrantes y decidí contar la historia de la argentinidad a través de ellos: cómo lo que trajeron afectó a la cultura de nuestras tierras y se mezcló con lo autóctono y lo criollo.”

Florería Atlántico tiene una carta de tragos especialmente diseñados para este local con nombres como Turquía, España o Egipto. Estrella Herrera

Para llegar a Florería Atlántico Barcelona lo que hay que cruzar es esa puerta de frigorífico en la planta alta del local, para sumergirse en un mundo de cócteles y agua salada. Bajando las escaleras, las redes de pescadores van preparando el clima del subsuelo. Otro monstruo marino, mezcla entre caballo y sirena, habita el espacio. En este caso se trata de una escultura colgante de 17 metros hecho en madera y telgopor por unos artistas de Valencia. La decoración, a cargo del estudio EME, propone una experiencia misteriosa y marina. En una atmósfera mucho más tenue que la de Brasero, brillan las mesas de nácar y la barra hecha de resina y algas.

Ambiente marino y una escultura colgante priman en la decoración de Florería Atlántico en Barcelona Judith Murphy Burgos

A través de una ventana circular se puede ver la imagen del agua y la luz que la atraviesa como si se estuviera en un submarino. Incluso el baño tiene un empapelado de olas y el detalle sonoro de las olas del mar. Como estamos bajo el mar, aquí la cocina son pescados y mariscos. “Lo más fácil sería hacer copy-paste. Pero me aburre y me gusta el desafío de aprender cosas nuevas. Por eso acá, siendo que hubo tanta migración del Mediterráneo a Argentina, nos focalizamos sólo en el Mediterráneo y eso me da la posibilidad de jugar con culturas que quizás no fueron tan grandes en Argentina, como Turquía, Marruecos, Líbano, por ejemplo.”

Diego Cabrera tiene un bar en Madrid, y es socio de Floreria Atlántico en Barcelona Gentileza Florería Atlántico

En la carta destacan la empanada de centolla y gambas, la sepia a la brasa y la ventresca de atún. La coctelería es realmente un viaje y si bien se pueden visitar algunos clásicos de la sede en Buenos Aires –como el Negroni Balestrini– la carta es de tragos hechos específicamente para este local. Entre ellos está el Turquía, con vodka, higos, menta, té rojo de cerezas y borra de café, o el España, a base de tempranillo. Frente a la barra hay un pequeño laboratorio de coctelería. No podía faltar ya que Tato es un gran conocedor y experimentador en elaboración de bebidas. Su destilería en Mendoza hace el gin El príncipe de los apóstoles, una ginebra que se llama El Profeta, la vodka Pan, los vermuts Giovanonni Rosso y Giovanonni Seco y ahora mismo están por sacar un fernet inspirado en la singular impronta de la mujer andina que se llamará Chola.

Tato Giovannoni recibio el Altos Bartenders’ que otorga el 50 World Best Bars en 2020: los tragos son un pilar fundamental de la propuesta. Estrella Herrera

El viaje de Florería Atlántico continuará por el mundo. El plan de expansión que tiene Tato proyecta abrir 22 locales en los próximos 8 años en distintos países.

Florería y Brasero Atlántico. Avda. del Marquès de l’Argentera, 19. Martes a domingo, de 19 a 2.

Estrella Herrera