3 jóvenes bartenders, premiadas y al frente de las barras más hot

Apenas promedian los 30 años y están a cargo de los proyectos más prestigiosos de coctelería del país. Con su creatividad y energía Magui Caviasso (32), Luli Calichio (22) y Flavia Arroyo (30) marcan el pulso de las barras argentinas llevándolas a un lugar inimaginable.

Mariana Gianella

En materia de cócteles y barras, hace años que la Argentina dejó el anonimato y se subió a la tendencia. En el último certamen 50 best que elige a los mejores sitios del mundo, Europa dejó muy atrás a los Estados Unidos, y Latinoamérica dijo presente fuerte y claro. Las chicas bartender están activas, coctelera en mano, detrás del mostrador allí hasta donde hace poco más de una década, sólo había hombres.

Magalí (Magui) Caviasso tiene 32 años y nació en Venado Tuerto. Su primer trabajo fue en la barra de un boliche de su ciudad a los 19. Trabajó en diferentes bares de Rosario donde alternaba su tiempo con la carrera de abogacía, pero cuando surgió la posibilidad de trabajar full time en una barra, no lo pensó y dejó todo. Magui se mudó a Buenos Aires en 2021 para sumarse al equipo de Diageo Argentina como Brand Ambassador. Este año fue elegida como una de las ganadoras globales del Challenge de Johnnie Walker Black Label que la llevará a Escocia, y es la única seleccionada dentro de la categoría Brand Ambassador en toda Latinoamérica con su cóctel “El consuelo”; una receta que lleva whisky, vermut dulce, almíbar de té Earl grey, vinagre de arroz y piel de pomelo.

Magui Caviasso ganó el challenge de Johnnie Walker y viajará a Escocia.

“Ganar fue algo muy emocionante y un poco inesperado, no porque no confiara en mi cóctel, sino porque una siempre piensa demasiado. Si yo pensaba en la cantidad de participantes que fueron parte de este challenge, las posibilidades de ganar parecían lejanas. De todas formas, desde que supe los resultados, vivo como en una nube de felicidad, siento que también es una recompensa por tantos años de trabajo y perseverancia. Es como la canción “tarda en llegar, y al final hay recompensa”. Ahora estoy super ansiosa por lo que se viene, lo que implica este premio es muy apasionante, para cualquiera que ama el whisky; conocer Escocia es un sueño y está por hacerse realidad. Creo que el dicho “menos es más” puede haber jugado a favor en esta ocasión, ya que la simpleza de los ingredientes que lo componen crean un cóctel equilibrado y sofisticado. Los aromas ahumados del whisky se combinan perfectamente con los sabores del vermut rosso, mientras que el almíbar de té y el vinagre de arroz agregan un toque de complejidad y profundidad”.

Magui Caviasso ganó con su trago El Consuelo.

En la última década las mujeres se fueron abriendo paso en el mundo de la coctelería con mucho esfuerzo y pateando los muros del prejuicio que inhabilitaba a las jóvenes a ocupar con creatividad y criterio la barra de un bar. Hoy, y gracias a otras referentes que abrieron el camino, desde muy temprano existe una sororidad del rubro para que el género no sea un impedimento a la hora de conducir este tipo de desafíos. Magui, por ejemplo, es organizadora –junto a otras bartenders– del “Movimiento Hanky Panky”, con el que convocan a colegas a hacer diferentes acciones en barras de la ciudad. También existe un ciclo que lleva junto a Luli Calichio (3 monos), Flavia Arroyo (Casa Cavia), Ani Varela (Boticario y La Favorita) y la sommelier Delvis Huck (Franca restaurante), llamado “Nosotras” donde la premisa es hacer tragos en diferentes lugares de la ciudad, eligiendo una temática o método de elaboración diferente para cada evento.

Delvis Huck (Franca restaurante), Flavia Arroyo (Casa Cavia), Luli Calichio (Tres Monos), Ani Varela (Boticario y La Favorita) y Magui Caviasso son las protagonistas del ciclo Nosotras, en el que la propuesta es hacer tragos en diferentes lugares de la ciudad, eligiendo una temática o método de elaboración diferente para cada evento.

“Me pone super feliz ver cada vez más mujeres en las barras. Siento que esto es algo que venimos diciendo hace bastante tiempo, porque sí, este rubro siempre nos fue un poco relegado. Hay una generación de profesionales que están super preparadas, son muy talentosas y capaces en sus trabajos como bartenders. Hay una camada de mujeres que fue la que abrió las puertas (N de la R: alude a Inés de los Santos y Mona Gallosi, entre otras), pero seguimos trabajando para que cada vez seamos más, aportando diferentes perspectivas al rubro y romper con los viejos estereotipos. Desde este año se comenzó a gestar un proyecto de la mano de Johnnie Walker, llamado #CaminandoJuntas para dar mayor visibilidad y soporte a bartenders mujeres de la región.

Calichio, Arroyo y Caviasso: mujeres bartenders. Pia Rosina & Grupo Mass

Además, Diageo lanzó el 29 de abril #LearningForLife, el programa de capacitación gratuito diseñado para brindar a jóvenes bartenders las herramientas indispensables de coctelería y servicio responsable en todo el mundo. En este programa, buscamos que al menos el 50% de los egresados sean mujeres, y es parte del plan de acción de Diageo llamado “Society 2030: Spirit of Progress” para ayudar a crear un mundo más inclusivo y sustentable” culmina Magui.

Lucila Calichio, a quien todos llaman Luli, es bartender y manager de Tres Monos con tan solo 22 años. Tres Monos es el bar argentino que saltó del puesto 33 al 27 en el prestigioso ranking mundial “50 Best Bars” edición 2022 y que los arrojó en muy poco tiempo al desafío y la adrenalina constante de estar a la altura de lo conseguido. Luli es parte del equipo desde el comienzo, hace casi cuatro años, y actualmente está a cargo del personal, las capacitaciones generales y el desarrollo del menú.

Luli Calichio Pia Rosina & Grupo Mass

“Tres Monos fue mi segundo trabajo, y a la vez, una escuela. Tuve la suerte de juntarme con gente muy apasionada por la profesión, personas que han pasado por un montón de puestos y situaciones, muy resolutivas y prácticas, pero también empáticas y que entienden al cliente. Me enseñaron a poner siempre al servicio primero. Hay partes del negocio que son complicadas, pero ellos tienen muy en claro algunas cosas que tienen que ver con el servicio y con la parte humana. A la vez estar donde estoy es una exigencia bastante grande a nivel de capacitación. Yo creo que haber empezado tan chica hizo que pudiera absorber mucho conocimiento, me ayudó porque al no tener mucho contacto previo con la gastronomía, tampoco tenía muchos prejuicios”.

Luli Calichio, con sólo 22 años es manager de Tres Monos.

Esta nueva generación de mujeres apunta y dispara sobre algunos blancos bien precisos, la creación de cartas con la gran variedad de productos nacionales es uno de ellos, pero también lo es la calidez en el servicio. Por otro lado recurren a inspiraciones culturales para el armado de cócteles como series, películas, cuentos clásicos y hasta literatura y teatro.

“Yo creo que si hay algo que quiero hacer realmente es enseñarle a mi equipo cómo ser serviciales además de cómo hacer un buen trago. Tener un lindo equipo, una buena vibra en el trabajo, hay que cambiar un poco la vieja escuela de la coctelería, que quizás era todo mucho más rústico y ahora hay empatía, respeto y un interés por el otro, por la persona que está trabajando en tu equipo. Hay una gran generación de mujeres referentes que para mí son admirables y están haciendo cosas muy grosas y son un ejemplo. Las nuevas generaciones que están viniendo son minas que saben lo que quieren y saben llevar adelante una barra. Mi equipo son casi todas mujeres, tengo a mi mano derecha, que es encargada también en la UAT. La jefa de barra es una chica también. Son mujeres increíbles que tienen un grandísimo futuro, están haciendo un montón por sus bares y un montón por sus carreras”.

Flavia Arroyo es la Head Bartender de Casa Cavia.

Flavia Arroyo tiene 30 años y está a cargo de Casa Cavia en Palermo. Ella escucha, mira y observa todo. Arma cartas creativas que cambian por temporada y se inspira en ideas, música y cine entre tantas otras cosas. Flavia considera que la experiencia de una barra comienza desde la recepción cuando nuestro cerebro recibe estímulos a través de todo lo que va a vivir dentro del lugar, y que por ende cada momento es importante porque afecta al sabor. Cuando define esta foto de la coctelería argentina con tantas mujeres jóvenes a cargo, habla de ocupar un lugar que siempre estuvo, pero que era intimidante.

“El prejuicio empezaba por una misma. Hoy la palabra bartender abre el juego para todas. Creo que empatizar con el bar, o ver más mujeres detrás de las barras hizo que nosotras nos animemos. Definitivamente ser bartender es una disciplina y un estilo de vida por elección. Sigo afirmando que tenemos una coctelería consciente y creativa en Argentina, ni hablar de la calidad humana que hace una hospitalidad diferencial en el mundo. Armamos comunidad con los bares amigos, hay una nueva generación de bartenders que tiene ganas de aprender, compartir y crecer, eso es lo importante. Me es difícil decir qué es lo que predispone el futuro, pero sí podemos hablar de productores de nuevas bebidas, de contar nuestro país a través de cócteles.

