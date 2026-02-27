Castillos reciclados como hoteles, restaurantes secretos y museos poco evidentes en Ascoli Piceno

Ascoli Piceno

Dónde dormir

Palazzo dei Mercanti Cso Trento e Trieste, 35. WS: (+39) 348 2947104palazzodeimercanti.it Un hotel contemporáneo en un edificio histórico en pleno centro. Son 25 habitaciones, un pequeño spa en el subsuelo y un buen restaurante donde se sirve el desayuno. Desde € 129 la doble.

Palazzo dei Mercanti, en Ascoli PIceno

Palazzo Ciotti Piazza Arringo, 49. palazzociotti.it Pertenece a la familia Ciotti, que elabora el aceite Agora y tiene el restaurante del mismo nombre. Las habitaciones son sencillas, todas con vista a la plaza Arringo. Desde €95 la doble.

Dónde comer

Agorà Piazza Arringo, 47. agoraascolipiceno.com Un muy buen lugar para probar las olive all’ascolana. Aquí preparan la variedad de aceituna local –la “tenera ascolana”– de la forma tradicional, y también rellena de pescado y saborizada con trufas. Por lo demás el restaurante sirve buena variedad de carnes y pastas, y elaboran un aceite de oliva propio formidable, con la misma marca, que puede ser de oliva tenera o un blend. €30 la botella de 500 ml.

En Agorà se sirven muy buenas olivas ascolanas y aceite de oliva. Además es hotel.

Qui si gode Piazza Roma, 13. IG: @quisigodeap El mejor helado de la ciudad. También tienen yogur, tortas y café. Horario de verano, de 11.30 a medianoche. Cierra los miércoles.

Paseos y excursiones

Lella Palumbi T: +39 347 366 2368. lella.palumbi@libero.it Excelente guía turística (habla italiano e inglés).

Lella Palumbi, excelente guía

San Benedetto del Tronto

Nudo & Crudo Banchina Riva Nord Malfizia. IG: @nudoecrudo_official En la zona del puerto, con vista al mar, es el sitio indicado para probar el brodetto a la sanbenedettese y otros pescados. Mediodía y cena. Cierra los lunes.

Spinetoli

Paglià Pizza & Fichi Celso Ulpiane 12. IG: @pagliapizzaefichi Abrieron en 2020 y no han parado de crecer amparados en una calidad increíble, el respeto por materia prima y la creatividad. Es mucho más que una pizzería (y una muy original en las formas y sabores de sus pizzas, redondas y rectangulares). Sirven deliciosos alcauciles y flores de calabaza como antipasto. Practican una gastronomía de kilómetro cero y utilizan harinas orgánicas molidas en piedra.

Paglià Pizza & Fiche, imperdible en Spinetoli

Son cuatro los socios del emprendimiento y cada uno ocupa un rol diferente. Isaia D’Angelo en la cocina, Graziano Neroni en las relaciones públicas internas y externas, Federico Ricci en el salón y Maurizio Mascaretti de la logística y la selección de cervezas. Los acompañan otras 27 personas de 10 nacionalidades distintas que ayudan a que el sitio se perciba como lo especial que es. Si puede, vaya en grupo para probar mucho. No se pierda la pizza de porchetta y la negra de gambero rosso di Mazara. De 19.30 a 23. Cierra los martes.

Acquaviva Picena

Oviv Via Marziale 43. T: +39 34 98523329hoteloviv.it Abrió en 2023 este coqueto hotel de 12 habitaciones de la familia Ciommi – Carminucci a pasos de la fortaleza medieval. Desde €80 la doble.

Roccafluvione

Ristorante Donnarosa Via Antonio Gramsci, 1donnarosa.euDesde 1971, sitio de referencia para probar el tartufo local. Tienen un menú Tartufo donde todo –el antipasto, el primo, el secondo y el postre– lo tienen como protagonista. Comenzaron Rosa y Orlando, y hoy está en manos de sus hijos Liviana y Tonino Scipioni. Organizan bastantes eventos, por lo que el salón puede parecer un poco grande, pero la cocina vale la pena.

El restaurante Donnarosa de Roccafluvione, contraseña ideal para probar el tartufo Soledad Gil

Tartufaia Angellozzi Via Ponte Pugliese, 13. Angelozzi.itCinco generaciones de una familia de “cazadores” de trufas en la “azienda” de Vallicella. En Roccafluvione tienen un local donde venden algunos productos envasados frescos, congelados o en lata o frasco, pero sólo tartufo, agua y sal (nada de esencias, aceites, otros hongos, o salsas). Los precios, por ende, son altos.

Force

Ramai di Force Corso Beata Maria Assunta Pallotta, 25. IG: @ramaidiforceUn grato espacio dedicado a la cultura del cobre local. Piezas antiguas en el subsuelo del antiguo Palazzo Canestrari. En Navidad, en Semana Santa y en verano hay una persona que abre el museo de arte sacro de al lado y este. Si está cerrado, consultar con el Comune. segreteria@comune.force.ap.it T: 0736-373132

Piezas de bijouterie en cobre de Adorame, en Force

AdoRame WS: +39 338 5683412 IG: @Adorame.Adornino Es la marca y juego de palabras (rame= cobre) de Adornino Marcozzi y su mujer Novella. Ellos son amabilísimos y sus piezas, muy bien realizadas y creativas.

Venarotta

Villa La Passione Via case sparse 34. WS: +39 338 996948 IG: @villalapassione_bb_official Es un charme house comandado por la cordobesa María Cecilia Quinteros y su marido, el italiano Giuseppe Morelli. Además de contar con dos departamentos muy bien puestos y una gran piscina, elaboran aceite de oliva.

Lago di Gerosa

Sibillini Experiences IG: @sibilliniexperiences Es la agencia de programas de aventura de Alessandro Ambrosi, guía del Parque Nacional Monti Sibillini: montañismo, trekking, kayak, bicicleta y talleres didácticos para aprender a identificar en el bosque los castaños, mirtillos, etc.

Offida

Osteria Ophis Serpente Aureo 54/b. osteriaophis.com Una gema oculta en pleno borgo. En las antiguas caballerizas del Palazzo Alessandrini, bóvedas de cañón y cuevas dan testimonio de cuatro siglos de historia. Desde hace 25 años el chef Daniele Citeroni rescata aquí los sabores tradicionales de la cocina picena y los exalta en platos maravillosos. Hay menú degustación (desde €55 sin vinos) o platos a la carta (desde €16). Los días de semana, sólo cena. Sábados y domingo, mediodía y cena. Martes cerrado.

Daniele Citeroni, chef del premiado Osteria Ophis Soledad Gil

Monteprandone

Museo dei Codici Via corso 25. FB: museocodicisangiacomo Interesantísimo museo para bibliófilos. Conserva 61 volúmenes manuscritos de la biblioteca personal de San Giacomo delle Marche, santo local (nacido en 1393) y canonizado en 1726. Entre los códices hay cuatro autógrafos y una carta que el santo le envió a San Giovanni da Capestrano, su amigo y compañero monje. Abre viernes por la tarde, y sábados y domingos, de 10 a 13 y de 16 a 20.

Museo del Codice

Umito

La Valle dell’Orso Fraz. Umito, 30. T: +39 351 3376209IG: @lavalledellorso Agriturismo con restaurante y alojamiento, ofrecen actividades como cosecha de castañas (en temporada) y platos típicos con ellas, como ravioles y “rotolo” (arrollado). Buenísima polenta.

Acquasanta Terme

Castel di Luco Frazione Luco 2. T: +39 3285592031 casteldiluco.it El romantiquísimo castillo de la familia Amici, atendido por sus dueños. Son 9 habitaciones de diferentes categorías. Es imprescindible estar con auto porque el restaurante no abre todos los días, pero hay varias opciones en las proximidades. Desde €330 la doble con desayuno.

Castel di Luco, en Acquasanta Terme Soledad Gil

Montalto delle Marche

Sotto Scala Gusteria Camilla Peretti 1. WS: +39 0736 540048 sottoscalagusteria.it Otro restaurante no evidente que conviene no pasar por alta. Aquí cocina Luigi Damiani que selecciona pocos, pero buenísimos ingredientes y reversiona los platos tradicionales de la cocina marchigiana. Precios súper lógicos. También son “cantina” con más de 600 vinos. Abre para el almuerzo solo los domingos (los demás días, solo con reserva previa, mínimo 4 personas). Miércoles cerrado.

Sotto Scala Gusteria, un reducto oculto en Montalto delle Marche

Forcella

La Tana dei Sognatori IG: @ latana_deisognatori El gran atractivo del lugar son las Cascate di Forcella, un par de cascadas a las que se accede por un breve sendero que sale de esta especie de food truck que dos jóvenes amigos han montado en pleno bosque. Sirven bebidas y tentempiés caseros. Conscientes de la importancia de mantener habitados y activos los pequeños pueblos suelen promover diversos eventos comunitarios que anticipan en su IG.

Más info

www.enit.it www.bimtronto-ap.it letsmarche.it