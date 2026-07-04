Cenas tempraneras: Los restaurantes porteños que abren antes de las 20 “al estilo europeo”

¿Cenar a las seis de la tarde? ¿Acaso esa no es la hora del té o del mate? ¿No era una costumbre reservada a los turistas que llegaban a Buenos Aires? Sin embargo, cada vez más restaurantes incorporan turnos tempranos y encuentran un público dispuesto a empezar a comer antes de las 20. Algunos pertenecen a la alta cocina y reciben una importante proporción de comensales extranjeros, mientras que otros apuestan por propuestas de comfort food o cocina de impronta casera. ¿Está cambiando uno de los hábitos más arraigados de los porteños? Estos son algunos de los restaurantes que se suman a la tendencia de la cena temprana.

Aramburu

Recoleta

El salón de Recoleta, de aire intimista. Gentileza Aramburu

Distinguido con dos estrellas Michelin y miembro de Relais & Châteaux, tiene un menú degustación de 18 pasos y es uno de los máximos exponentes del fine dining argentino. El restaurante decidió ofrecer un primer servicio a las 18 a raíz de una demanda del público. “Muchas personas, sobre todo del exterior, buscaban cenar más temprano. Recibimos mucho público internacional y para ellos un horario como las 18 es completamente natural. También empezamos a notar que algunos clientes argentinos valoraban la posibilidad de vivir una experiencia larga y tranquila, sin terminar tan tarde. En un menú degustación, el tiempo es parte de la propuesta, por eso tenía sentido abrir esa posibilidad”, cuenta Gonzalo Aramburu, chef y propietario del restaurante.

Cerdo + maracuyá

El chef Gonzalo Aramburu en la puerta de su restaurante en Recoleta. Gentileza Aramburu

Aunque su horario fuerte sigue siendo el de la noche, sostiene que viene creciendo el primer turno con una ocupación a la que califica de “muy interesante”. “No lo pensamos como un reemplazo del esquema clásico, sino como una alternativa que amplía la propuesta y permite ordenar mejor el servicio. De a poco se percibe un cambio. Buenos Aires sigue siendo una ciudad de cena tardía, eso forma parte de su identidad, pero también aparecen nuevos hábitos. Hay clientes que quieren salir, comer bien y no volver a su casa a la madrugada. Influyen el turismo, las dinámicas laborales, el cuidado personal y una búsqueda de planes más organizados. No creo que desaparezca la cena tarde, pero sí que empieza a convivir con otras formas de salir”, amplía.

Ostra con aceite verde Gentileza Aramburu

Aramburu describe cómo es el comensal que prefiere una cena “tempranera”. “Es una persona puntual, atenta y muy dispuesta a entregarse a la experiencia. Muchas veces viene del exterior, aunque también hay argentinos que buscan disfrutar el menú con otra energía. Llegan más descansados, con más tiempo por delante y con ganas de vivir la cena de manera completa. En general, es un público que valora el ritmo, el detalle y la posibilidad de no apurarse”.

Vicente López 1661, Recoleta. IG: arambururesto

Martes a sábados, desde las 18.

Ness

Núñez

El salón combina mesas individuales y una gran barra, con techos altos y ventanales que iluminan de manera natural

A menos de dos años de su apertura, Ness se convirtió en un referente del barrio de Núñez gracias a una cocina intensa a leña, una carta cuidada de vinos y un ambiente con techos altos, donde todo sucede a la vista. Con la idea de generar un espacio de encuentro genuino alrededor de la mesa, tienen su bar abierto desde las 18 con un menú breve y, a partir de las 19, abre el restaurante con reserva (sin reserva desde las 21.30). “Abrir a las 18 surgió de lo que nos pasaba a nosotros mismos: buscábamos lugares para tomar una copa de vino o un trago, cerrar el día o continuar una charla después del horario laboral y nos dábamos cuenta de que son pocos los lugares que abren temprano para eso. Nos pareció que estaba bueno tener esa opción en Ness: que el bar abra un poco antes que el restaurante para que sea el lugar donde la gente pueda venir a relajarse o seguir una conversación después de su día laboral, o donde los turistas -que suelen tener horarios más tempranos- encuentren también un buen lugar para esa hora”, dice Esteban Cigliutti, uno de los propietarios.

Chipirones y habas

En ese horario after office, el restaurante ofrece un menú más sencillo, como pesca del día con limón kosho (condimento tradicional japonés vibrante, ácido y picante), pollo con coriandro y maní o sándwich de huevo y kimchi. Cigliutti señala que los clientes están saliendo más temprano, que las reservas se concentran en horarios más anticipados y que, en la actualidad, el restaurante registra un movimiento significativamente mayor en ese rango horario que en el pasado.

La barra del restaurante es muy solicitada en el primer turno

“Los horarios se corrieron. Si bien el horario más fuerte sigue siendo alrededor de las nueve de la noche, cada vez más gente elige venir temprano. Me cuesta encasillar al cliente que viene temprano en un solo perfil porque en realidad es bastante variado: hay turistas que aprovechan ese horario, gente que sale de trabajar y se viene a tomar un trago, y otros que llegan a continuar o tener una charla. Lo que tienen en común es que buscan un lugar de encuentro, más que una cena formal”, analiza.

Grecia 3691, Núñez. IG: @ness.bsas

Martes a sábados. Al mediodía, desde las 12. Noche, desde las 19 con reserva y sin reserva desde las 21.30. Bar desde las 18, sin reserva.

Trescha

Villa Crespo

En una casa recuperada de Villa Crespo, el espacio de fine dining tiene un ambiente teatral, con luces bajas y una barra ondulada

Ganador de una estrella Michelin, el restaurante del chef Tomás Treschanski lanzó recientemente su Short Experience, un menú degustación de nueve pasos que está disponible de miércoles a viernes a las 18.30. “Una experiencia más breve, manteniendo la esencia y creatividad de Trescha”, define la experiencia el chef formado en algunas de las cocinas más influyentes del mundo, como Frantzén, Azurmendi, Boragó y Barrafina.

La short experience es un menú degustación de nueve pasos que está disponible de miércoles a viernes a las 18.30 Trescha

Para aquellos que busquen la experiencia completa del restaurante, se realiza desde las 21.15, con un recorrido más amplio y profundo por la propuesta gastronómica. Se llama la Chef’s Counter Experience, un menú degustación de 16 pasos. Para acompañar la experiencia, se puede preseleccionar un maridaje o elegirlo en el restaurante junto a los sommeliers.

Tomas Treschanski de Trescha, un fine dining que adaptó el menú y el horario

Murillo 725, Villa Crespo. IG: @trescharestaurant

Miércoles a sábados, desde las 18.30.

Trade Sky Bar

San Nicolás

La barra de Trade tiene, además de su valor arquitectónico, una bella vista. Gentileza Trade Sky bar

Presente en las principales guías turísticas de la ciudad y distinguido por la revista británica Time Out como uno de los mejores rooftops del mundo, se convirtió en un clásico de Buenos Aires. Inaugurado en 2019 en el histórico edificio Comega, sobre la avenida Corrientes, combina coctelería de autor, cocina de inspiración internacional y una vista panorámica privilegiada que abarca desde el Obelisco hasta el Río de la Plata. Quizá por su fuerte perfil turístico, abre sus puertas a las 18, con una propuesta gastronómica que va de tapas y mariscos a platos con influencias globales. La barra, por su parte, reinterpreta cócteles clásicos a partir de ingredientes locales.

Trade Sky Bar abre a las 18 con su clásica coctelería de autor y tapas Gentileza

Avenida Corrientes 222, San Nicolás. IG: @trade.skybar

Lunes a domingos, desde las 18.

Condarco

Chacarita

La vereda de Condarco, siempre concurrida: a partir de las 18 ofrecen vermú y tapas Gentileza Condarco

Desde 2021, propone una carta con platitos de estación y una gran selección de vinos a buen precio. La carta cambia constantemente, de acuerdo a lo mejor del día y a la mente creativa del chef y socio Pablo Fridman. En el menú conviven clásicos porteños como tortilla de papas, milanesa y empanadas fritas, propuestas de cocina de mar y preparaciones de estación.

“Abrimos a partir de las 18 horas con vermú, vinos y algunas tapas (además de café y algo dulce) para los que salen de trabajar y quieren tomar o picar algo, más al estilo europeo. Hay paté casero de pollo, hummus cremoso, tortilla de papas, empanadas fritas de carne o queso, sándwich de milanesa, taquitos de cerdo y otros platitos”, dice Fridman.

Fue uno de los pioneros en el menú de platitos, ideales para picar y compartir

De todas formas, sostiene que aún es poca gente la que llega a ese horario. “Quizás algunos vienen por un café, que es muy rico y está a buen precio. Lo que sí está funcionando, desde que habilitamos las reservas en febrero, es el turno de las 19. Ahí tenemos un público, en general más adulto, que viene a cenar temprano y sobre todo en invierno. En esta época fría se cena más temprano. No creo que la cena temprana sea una tendencia o una nueva forma de salir a comer en Buenos Aires porque la mayoría de los restaurantes empiezan el servicio nocturno a las 20. Sí creo que es una forma más de salir a comer, que de a poco se va dando”, analiza.

Calamar a la plancha

También atribuye el horario a una cuestión económica. “Que abramos más temprano me parece que tiene que ver con la coyuntura. Ya tenemos todos los gastos fijos cubiertos y nos sale lo mismo abrir a las 18 o a las 20 horas. Como todo está tan complejo para el país en general y para la gastronomía en particular, decidimos abrir antes y tratar de amortizar. Por eso también hay tantos restaurantes que empezaron a abrir al mediodía”.

Avenida Dorrego 901, Chacarita. IG: @condarco_

Lunes a sábados, de 12.30 a 16 y de 18 a 01.