Miami, ciudad mundialista: guía para hinchas y turistas de último minuto

Nos volvimos a ilusionar y nadie quiere dejar de alentar a la Scaloneta en vivo, ni perderse el último baile de Lionel Messi con la celeste y blanca. Con la posibilidad de hacer base en Miami y la buena conexión que tiene con varias ciudades del centro del país, esta es una guía de datos actualizados, tips de ahorro y planes para disfrutar del destino mundialista más allá de los partidos

Cómo moverse

El Miami Beach Trolley es un servicio de tranvía o autobús urbano operado por la ciudad de Miami Beach que es 100% gratuito. GMCVB

Transporte público . Tiene aire acondicionado, WIFI, es eficiente y muy barato. Por ejemplo, el bus 100 recorre toda la avenida Collins hasta el Aventura Mall por U$S 2,75 y se puede pagar con efectivo o tarjeta de crédito.

. Tiene aire acondicionado, WIFI, es eficiente y muy barato. Por ejemplo, el bus 100 recorre toda la avenida Collins hasta el Aventura Mall por U$S 2,75 y se puede pagar con efectivo o tarjeta de crédito. Tri-Rail. Tren que conecta los tres condados de Florida. La estación de destino está junto al Aeropuerto Internacional de Miami, lo que lo convierte en un transporte estratégico para llegar a distintos puntos del sur de la península desde U$S 2,50 por trayecto, según las zonas transitadas y el día de la semana. Los boletos se pueden comprar ahí mismo con tarjeta de crédito. Rutas, precios y conexiones.

El Tri Rail sale del aeropuerto internacional Tri-rail

Brightline. Tren de alta velocidad que conecta Downtown Miami con Aventura en 22 minutos, desde donde los hinchas pueden combinar el viaje con los traslados hacia el estadio. Además, el Brightline une Miami con otros puntos de la Florida como Orlando, Fort Lauderdale, Boca Raton y West Palm Beach. Más info: gobrightline.com

Brightline es el tren de alta velocidad, un lujo que conecta con varias atracciones de interés GMCVB

Estacionamiento. Las apps para pagar el parking suelen requerir para su descarga un número de teléfono de Estados Unidos. Es mejor buscar estacionamientos que tengan sistema de tótems con ticket.

Modo hincha

Si vas al partido

El HardRock Stadium de Miami, tiene capacidad para 65.000 espectadores (Conmebol)

Planificá la llegada al estadio con anticipación, sobre todo si necesitás estacionar, que suele ser lo más complicado. Evaluá las alternativas disponibles y considerá los tiempos de traslados desde las diferentes zonas.

Hay un servicio de transporte gratuito ida y vuelta que está disponible exclusivamente para los que tengan entradas verificadas. Los buses “Miami Game Day Express” comienzan a operar tres horas y media antes del inicio del partido y salen a medida que se completan desde distintos puntos de la ciudad.

Chequeá la ubicación del ingreso asignado y llegá con tiempo: hay por lo menos tres controles de seguridad en el acceso al estadio.

Revisá las políticas de ingreso y los objetos permitidos dentro del estadio. La información actualizada sobre restricciones, elementos autorizados y condiciones de acceso está disponible en la Guía Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Si no tenés entradas

El Fan Fest en Bayfront Park es el punto de encuentro para los que no tienen entradas para los partidos y quieren vivir el clima mundialista rodeado de hinchas Cintia Colangelo

El FIFA Fan Festival tiene lugar en el Bayfront Park, en el corazón del Downtown de Miami, y permite disfrutar del mundial fuera de los estadios con transmisión en vivo de los partidos, propuestas gastronómicas, música en vivo, DJs, experiencias inmersivas, activaciones, juegos y otras actividades. Se puede llegar fácil y gratis a través del Metromover. El line up y los horarios están disponibles en la página oficial , IG @fwc26miami

Hay un sector de ventiladores gigantes para refrescarse durante las horas de más calor Cintia Colangelo

Qué hacer

Water Taxi en Fort Lauderdale. Uno de los paseos clásicos de las nuevas tierras del capitán de la selección. Es un hop on-hop off acuático con más de 30 paradas que recorre la intracoastal waterway desde Pompano Beach hasta Hollywood entre canales, vegetación tropical y mansiones espectaculares. Tiene bar a bordo, pero se puede llevar bebidas. Gran opción para conocer Fort Lauderdale y las playas del norte. U$S 38 a la mañana y u$S 23 después de las 5 pm, y hay pases multi day. IG @visitlauderdale

Las playas de Fort Lauderdale cuentan con temperaturas cálidas, aún en invierno (VisittheUSA)

South Beach. Zona amigable para moverse caminando de la playa a las tiendas de la Lincoln Road. Tiene todo a mano, incluyendo movida nocturna y joyitas foodies en la Española Way, una calle con restaurantes latinos, música y veredas alegres. El distrito Art Déco bajo el sol deja ver su arquitectura característica francesa y cobra otra vida cuando se encienden los neones de la Ocean Drive. Acá se destacan News Café, el último lugar donde desayunó Gianni Versace, a tres cuadras de The Villa Casa Casuarina, la mansión del diseñador, que hoy es un hotel de lujo donde se puede almorzar o cenar solo con reserva previa. A primera hora de la mañana o al atardecer es el mejor momento para caminar por South Pointe Park Pier, un parque en el extremo sur de Miami Beach con espacios verdes y un muelle con vistas panorámicas únicas al centro y a Fisher Island. Alrededor hay un paseo gastronómico. Miami Culinary Tours tiene un menú de experiencias guiadas en este y otros barrios que combinan gastronomía, cultura e historias locales, desde U$S 70. Más info: www.miamiculinarytours.com/tour/south-beach-tour/

La mesa donde Gianni Versace desayunó por última vez Cynthia Cónsoli

The Villa Casa Casuarina, en 1116 Ocean Drive, Miami The Villa Casa Casuarina

Wynwood. Colorido, hipster y poblado de muy buenos cafés y bakeries, es el destino perfecto para caminar, hacer fotos de los murales y el arte callejero que aparece en cada espacio, comer y beber rico. El mejor momento para recorrerlo es al final de la tarde. La primera parada es el mural de Messi con la camiseta de Argentina y del Inter que Maximiliano Bagnasco pintó cuando el GOAT llegó a la ciudad en el 2023. Mide más de 20 metros de altura, dice “Welcome to Miami” y queda en 148 NW 28th Street. En este barrio también hay tiendas de diseño, galerías de arte y Wynwood Walls, el museo de street art a cielo abierto más grande del mundo. IG @wynwoodwallsofficial

El mural de Messi en el barrio de Wynwood Cynthia Cónsoli

Dónde comer

Café Prima Pasta. Creado hace más de 30 años por el argentino Gerry Cea, es uno de los tesoros de Miami Beach por su auténtica cocina italiana, exquisita carta de vinos y la magia que solo tienen pocos lugares para hacernos sentir como en casa. Lo eligen desde Messi y Tini hasta Michael Jordan y John Travolta. Todo es rico, pero si querés comer lo mismo que el 10 pedí los agnolotti rosso. Y dejá lugar para el postre. IG @cafeprimapasta

Gerry Cea, el dueño de Prima Pasta Miami, junto a Messi, uno de los habitués del restaurante

Así es Café Prima Pasta en su interior www.cafeprimapasta.com

La Leggenda. Puristas de la vera pizza napoletana, es acá. Actualmente, es la novena mejor pizzería de Estados Unidos y la número 36 del mundo. Un lugar de culto en la Española Way con recetas italianas auténticas y opciones gluten free. Hay pizzas desde U$S 17. IG @laleggendepizzeria

La pizza napolitana de la Leggenda es top 9 de Estados Unidos y 36 del mundo Cynthia Cónsoli

Miami Juice. Café lindo para brunchear en Sunny Isles. El hit son los desayunos, pero tiene una carta muy completa de sándwiches, sopas, ensaladas, carnes, pescados y pollos orgánicos. Al fondo, un mercadito boutique. No tiene IG ni WiFi, ¡llevate un libro!

Café lindo para brunchear en Sunny Isles. El hit son los desayunos, pero tiene una carta muy completa de sándwiches, sopas, ensaladas, carnes, pescados y pollos orgánicos. Al fondo, un mercadito boutique. No tiene IG ni WiFi, ¡llevate un libro! Salt & Straw. Heladería nacida en Portland famosa por sus sabores insólitos, su elaboración artesanal y sus ingredientes nobles. Siempre hay especiales del mes y best sellers, como el de frutilla, miel y balsámico con pimienta negra, o el “Panther Coffee Chocolate Tres Leches”, a base de helado de café, torta tres leches, chocolate amargo y ron. Tiene sucursales en el Aventura Mall, Wynwood y Lincoln Road. IG @saltandstraw

Heladería Azúcar, en Little Havana Cynthia Cónsoli

Azúcar Ice Cream Company. Heladería artesanal cubana famosa por sus sabores típicos como “Abuela María” –con guayaba, queso crema y galletitas–, “café con leche” y “mantecado” con canela y nuez moscada. Parada obligada en un paseo por la Calle 8 de Little Havana. IG @azucaricecream

Datos útiles

Dónde dormir: Ocean Vibe Rentals administra más de 40 condominios en toda la ciudad.

Vane es argentina, conoce Miami como una local y te ayuda a elegir el mejor departamento de acuerdo a tus necesidades y la zona que prefieras. WhatsApp: +54 9 11 3076 1807, IG @oceanviberentals

Cómo llegar: Arajet vuela low cost a Miami desde Ezeiza, Rosario, Córdoba y Mendoza. La tarifa Extra incluye artículo personal, carry on, equipaje en bodega, embarque prioritario, selección de asiento y cambios ilimitados de pasaje. Más info: www.arajet.com , IG @arajetairlines

Más información en las webs oficiales de turismo de Miami y del comité organizador de la FIFA en Miami.