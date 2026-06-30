Miami: Los mejores planes para disfrutar de la ciudad que adoptó a Messi y la pasión futbolera

MIAMI.- A pasos del mar y con clima de fiesta permanente, la ciudad más latina de Estados Unidos hoy respira al ritmo del soccer y se reinventa junto a los hinchas que copan sus calles, desde el Downtown hasta Miami Beach. No hace falta desembolsar los 3.000 dólares que cuesta, como mínimo, un asiento en la tribuna del Hard Rock Stadium, donde el próximo viernes la Selección se jugará el pase a los octavos de final. El fútbol está en todas partes: en los bares con pantallas gigantes repitiendo los goles, en las camisetas –la prenda más fashion del momento, combinada hasta con stilettos–, en el merchandising interminable y en los cánticos a bordo del Metromover, el tren gratuito que lleva al Fan Fest en Bayfront Park.

Uno de los murales icónicos es el que hizo el argentino Maximiliano Bagnasco en Wynwood cuando Messi llegó a esta ciudad: tiene 20 metros de largo y es parada obligada de fotos. Cintia Colangelo

La cara y figura de Messi, ya parte del decorado urbano, se multiplica en vidrieras, carteles y murales. A Lionel lo sienten como propio desde que eligió esta ciudad soleada para vivir con su familia y no para de repetir que está feliz con su vida acá. El “efecto Messi” fue clave en el idilio Miami-fútbol y hoy, más que nunca, la agenda local gira alrededor de la pelota.

Con entrada gratuita, el Fan Fest en Bayfront Park convoca con sus pantallas gigantes, food trucks y hasta una carpa con ventiladores gigantes para refrescarse Cintia Colangelo

Museo de la FIFA: El refugio de la copa oficial

Poco conocida incluso entre los propios fanáticos, la exhibición permanente del Museo FIFA en Miami es una joya inesperada para los que viajan al Mundial. Instalada en la histórica Freedom Tower -símbolo del exilio cubano en la ciudad-, propone un recorrido singular por la historia del fútbol.

Entre los tesoros destaca el Rainbow of Shirts, con las camisetas de las 211 federaciones miembro de la FIFA Cintia Colangelo

Entre sus hitos, el pasado 15 de junio exhibió la Copa del Mundo original de forma gratuita, cuando Miami debutó como sede del torneo (con el partido Uruguay-Arabia Saudita). La misma que levantó Maradona en México 86 y que Messi besó tras la final de Qatar pasó algunas horas en estas salas con vista a la bahía de Biscayne; y lo volvió a hacer el último domingo 28, con un aluvión de visitantes, antes de volver a Nueva York para la gran final. Hecha de oro macizo y custodiada habitualmente en Zurich bajo estrictas medidas de seguridad, su breve paso por Miami ofreció una oportunidad única: verla de cerca sin presenciar una final ni viajar a Europa.

En el segundo piso, la muestra recorre los campeones del mundo desde 1930 y destaca una camiseta usada por Maradona en el 86 Cintia Colangelo

La sala audiovisual inmersiva proyecta momentos históricos de las finales del mundo Cintia Colangelo

Medallas oficiales en el Museo FIFA de Miami Cintia Colangelo

La muestra reúne piezas únicas: camisetas de todas las selecciones campeonas desde 1930, guantes, silbatos y hasta reglas escritas a mano que ayudan a entender cómo evolucionó el deporte. El guiño albiceleste es fuerte: hay una camiseta de Diego Maradona y los brazaletes de capitán que usó Messi en Qatar 2022. En el hall de arriba hay una proyección de los momentos más emotivos de las finales del mundo.

Wynwood: Murales futboleros y de los otros

El ex enclave industrial devenido en epicentro de street art no para de sumar murales y cuenta con uno de los más fotografiados de estos días: el de Messi en versión celeste y blanca y con la camiseta rosa del Inter, que reza “Welcome to Miami”. Lo hizo el artista argentino Maximiliano Bagnasco en julio de 2023, cuando Lionel llegó a esta ciudad que lo recibió con los brazos abiertos.

Las Wynwood Walls surgieron por iniciativa de Tony Goldman, quien convocó a los mejores muralistas para intervenir las paredes de esta zona Cintia Colangelo

El destino de Wynwood no fue casual: hasta principios de los 90 era zona vedada, repleta de basura y peleas callejeras. El que vio el potencial de la zona fue Tony Goldman, conocido por haber revitalizado el SoHo neoyorquino. Hacia 2009, convocó a los mejores muralistas y grafiteros del mundo para que pintaran algunas paredes del barrio. Así surgieron las Wynwood Walls, un museo a cielo abierto donde se lucen los muros intervenidos por artistas consagrados como Ron English, la japonesa Aiko y los brasileños Os Gêmeos.

Baby Hulk, una de las obras del artista Ron English, figura entre las más fotografiadas de Wynwood Cintia Colangelo

A diferencia de las walls, los murales que están en las calles del barrio no están tan curados, son paredes que se toman por asalto; a veces, con el consentimiento de los propietarios. La casa más simplona o cualquier fábrica en ruinas se transforma en galería de arte o restaurante. Lejos del fast food, hay muy buena cocina en la zona y varios cafés de especialidad. Una recomendación: evitar las horas del mediodía para recorrerlo, mejor apuntarle a la hora en que el sol empieza a caer.

En las paredes de Wynwood se repite la imagen de Messi entre otros muros intervenidos por artistas de todo el mundo Diego Cappella

Miami Beach: Arte y fútbol a metros del mar

El mismo día del debut de la Selección contra Argelia se inauguró en las arenas de South Beach Big Goals, una instalación colectiva que utiliza el lenguaje universal del fútbol para transmitir un mensaje de conservación marina. El proyecto involucró a doce tejedoras argentinas, la mayoría provenientes del Barrio Padre Mugica (ex Villa 31), en colaboración con los artistas Jessica Trosman y Emiliano Miliyo. En conjunto, realizaron a mano las redes de los dos arcos gigantes que se instalaron a metros del mar y recrean una cancha de fútbol a pequeña escala. Las tejieron al crochet y utilizaron materiales textiles descartados y recuperados.

Uno de los arcos realizados por tejedoras y artistas argentinos Gentileza Reefline/Verónica Ruiz

La directora artística del proyecto es la argentina Ximena Caminos. Radicada en Miami hace años, es la fundadora de Reefline, un ambicioso parque de esculturas submarinas y arrecife artificial que se extiende a lo largo de once kilómetros frente a la costa de Miami Beach. Big Goals juega con un doble significado. En inglés, goal significa tanto hacer un gol como tener una meta: “Creemos que la meta más grande que podemos proponernos hoy es proteger nuestro planeta. Queremos demostrar que cuidar la naturaleza no tiene por qué ser una experiencia solemne. Puede ser alegre, colectiva y movilizadora. Que jugar también puede ser una forma de actuar”, sostiene Caminos.

La instalación estará en la playa de South Beach hasta fines de junio Gentileza Reefline/David Chavez

La exhibición interactiva se podrá visitar hasta el 28 de junio en la playa de la calle 12, a metros de los edificios Art Déco de Ocean Drive. Quienes se acerquen podrán patear a los arcos y aprender sobre el trabajo de las organizaciones locales que trabajan en el cuidado del medio ambiente y los océanos.

Little Havana: La experiencia gastronómica número 1 de Miami

La colorida Calle Ocho, epicentro de Little Havana

La tierra prometida para los cubanos exiliados desde los 60 tiene su epicentro en la colorida Calle Ocho. Sus ventanitas de café bien dulce y servido en vasitos (como en coladas), las cigarrerías y la música que suena a toda hora demuestran que el millón de cubanos que vive en Miami no perdieron ni una pizca de cubanidad. Acá cuentan con su propio emporio heladero, se llama Azúcar, sirve gustos como mantecado, café con leche y vainilla con guayaba, y tiene un enorme mural de Celia Cruz, una de las referentes artísticas de la comunidad, como Gloria y Emilio Estefan.

El típico sándwich cubano (pan de mantequilla prensado, relleno de cerdo, queso, mostaza y pepinillos) es uno de los sabores que se prueban en el tour por el barrio, junto con un mojito Cintia Colangelo

Los mayores se envuelven en acaloradas discusiones mientras acomodan las fichas en el Parque Dominó, la primera parada del tour gastronómico y cultural a pie guiado por cubanos que invita a degustar clásicos de la cocina isleña replicados de este lado del mar.

La experiencia comienza con un refrescante mojito (con o sin alcohol, pero siempre con hierbabuena) y el tradicional sándwich cubano: pan de mantequilla prensado, relleno de cerdo, queso, mostaza y pepinillos. Más adelante, en la icónica ventanita de El Pub, se prueban unas empanadas fritas, rellenas de carne, comino, aceitunas, ajo y papa, un ingrediente clave de la cocina cubana.

Café bien dulce servido en vasitos: hay que dejar un sorbo como señal de buena educación Cintia Colangelo

Un torcedor muestra paso a paso el proceso de elaboración de los famosos habanos cubanos Cintia Colangelo

El recorrido continúa con un intenso café cubano, dulce y concentrado, siguiendo la costumbre local de dejar un pequeño sorbo al final. En una tabaquería, un torcedor muestra el proceso artesanal de armado de los famosos habanos.

Entre gallos -símbolo del barrio- y rincones llenos de historia, el paseo finaliza con un clásico dulce de hojaldre con guayaba y queso.

Desde 1976, el Parque Dominó es el corazón de este barrio, donde los veteranos exiliados cubanos se reúnen a jugar dominó y ajedrez a diario Cintia Colangelo

Coral Gables: Patear penales en un simulador

Flamante, en el coqueto barrio de Coral Gables, entre oficinas y edificios de estilo mediterráneo, acaba de abrir el local más grande de la exitosa cadena Five Iron en Estados Unidos, con presencia también en España y Dubái. Aunque nació como un espacio para practicar golf, entre los latinos y en estos días triunfa el fútbol: se puede patear penales con una pelota real a un arquero virtual que aparece en pantalla, tantas veces como se quiera. Todo, mientras se disfrutan alitas crocantes, hamburguesas y cerveza.

Aunque el espacio fue concebido para practicar golf, estos días los simuladores de Five Iron se reservan para patear penales

La versión de golf, la más tradicional, permite jugar a distintos hoyos como en una cancha profesional. El predio cuenta con 10 simuladores con capacidad para seis jugadores cada uno, sin necesidad de experiencia ni equipamiento, ya que todo se alquila allí. Además, suma una espectacular cancha de bowling -con medias de regalo- y varias pantallas sintonizando los partidos del Mundial.

Instalación de la pelota gigante de la FIFA en la plaza Giralda de Coral Gables, un área peatonal con restaurantes y bares que transmiten los partidos al aire libre Cintia Colangelo

Más info

En la web oficial de turismo de Miami hay datos útiles como la agenda de eventos especiales y servicios relacionados a la Copa del Mundo, medios de transporte para llegar al estadio, dónde alojarse, paseos recomendados y buenas opciones gastronómicas para aprovechar entre partidos.