China: el país más pujante del mundo, que recibe cada vez más turistas

Desde Beijing, la ciudad capital, el itinerario se adentra en las misteriosas provincias de Henan, Sichuan, Shandong y Shaanxi para concluir en la occidentalizada Shanghai, urbe mayúscula del este.

Reloj con la figura de Mao. Cecilia Lutufyan

Días después de llegar a Beijing, cuando el feroz jet lag empezaba a menguar, hice una lista de las primeras cosas que me habían llamado la atención:

1) La cantidad de personas que llevan flores en la mano.

2) La costumbre de ponerse en cuclillas en cualquier lugar, incluso mientras se espera el colectivo o se charla con alguien en la calle.

3) Los negocios no aceptan efectivo.

4) Lo bien que se portan los niños, tanto en el subte como en los restaurantes.

5) Pocos animales. Ayer, un gato atigrado en la Gran Muralla; hoy, un perro con zapatitos.

6) No hay publicidades en la calle, todo se vende por internet.

7) Enjambres de cámaras de seguridad.

8) El vínculo con el celular; si no lo están mirando, lo tienen en la mano, pero nunca lejos ni guardado.

En mis primeras caminatas por la capital también me sorprendió la ropa que usan, los géneros de calidad, la diversidad en el vestir. Esto me impidió detectar una sola tendencia, una prenda que fuera furor y adoptada por todos, como la omnipresente campera inflable de los porteños en invierno. Contra el prejuicio habitual, cada persona me parecía diferente.

Chicas modernas en Shangai. Cecilia Lutufyan

Templos y parrillas

Beijing se organiza en anillos conectados por el subte más extenso del mundo: 830 kilómetros y 27 líneas. La mayoría de las líneas se construyó en los últimos 20 años. Dentro del primer anillo –núcleo de la ciudad– se hallan la Ciudad Prohibida, Tian’anmen Square y el mausoleo de Mao. El hotel en el que me alojo queda en el enorme distrito de Chaoyang, una zona bastante alejada hacia el este, entre el cuarto anillo y el quinto, junto al campus de la Universidad de Comunicación. El desayuno es al estilo chino: nada de frutas, café o croissants; sobre todo, hay fermentos, baos rellenos, fideos y carnes salteadas y picantes. Los extranjeros prefieren recurrir a Manner, un café de especialidad ubicado en la entrada del hotel. En los alrededores, hay bares para los universitarios, pequeños restaurantes, lavanderías y también un McDonald’s.

Policías en la Plaza de Tiananmen en Beijing. Cecilia Lutufyan

En las primeras horas no me alejo mucho del hotel. Al día siguiente, un sábado de humedad y resolana aplastantes, tomo la línea 1 del subte hacia el centro. En mi celular tengo descargada WeChat –la superapp sin la cual la vida cotidiana se dificultaría– y Apple Maps, que, según me dijeron, funciona bien en comparación con Google, bloqueado por el Gobierno. En la estación sucede el primer encuentro con la vigilancia china: para viajar, hay que pasar la cartera por un escáner de la Policía.

Me bajo en la estación Tian’anmen y empiezo a caminar por la icónica avenida Chang’an, esquivando los controles, que aumentan cuanto más me acerco a la tumba de Mao. Hago unos 20 kilómetros, ida y vuelta, sin desviarme demasiado. Es mi primera impresión de Beijing. Me gusta. Las cuadras son eternas: miden entre 200 y 300 metros.

El templo de Shaolin es uno de los más antiguos del mundo y cuna del budismo chan. Cecilia Boullosa

Entre los puntos turísticos sobresalientes, el que más disfruto es el Templo del Cielo, por encima de la Ciudad Prohibida e incluso de la Muralla China. Mucho tiene que ver con que me guía un local, John Piao, nacido en Corea, pero con muchos años de vivir en Beijing. Gracias a él también puedo pasear en bici porque el sistema de alquiler sólo admite un teléfono chino, y también conozco un increíble restaurante perdido en un barrio al que nunca hubiera llegado por mi cuenta.

El Templo del Cielo está lleno de personajes. Jóvenes mujeres hermosas, vestidas con ropas de época, se sacan fotos entre ellas frente a los edificios que durante cientos de años convocaron al rezo por las buenas cosechas. El templo está rodeado por Tiantan Gongyuan, un enorme parque de 270 hectáreas, donde no cuesta nada olvidarse de que Beijing está habitada por más de 30 millones de personas. El lugar inspira a sumirse en el silencio bajo la sombra de los cedros; repartidos en el predio, hay jardines de rosas, altares y pagodas que invitan al recogimiento. De alguna manera se opone a la Ciudad Prohibida –la atracción más popular de Beijing–, en la que, desde el momento mismo del ingreso, se instala una situación de estrés con los controles de seguridad para la muchedumbre que la visita cada día.

En moto por Leshan City, Sichuan. Cecilia Boullosa

Después de deambular un rato, combinamos bici y subte para ir al sur del célebre Templo de Lama. John me dice que estamos dentro del segundo anillo, pero fuera de la zona turística, en lo que se conoce como hutong, un sistema de callejones que muestra la Beijing antigua con sus casas bajas parecidas a conventillos, donde las familias vivían hacinadas, sin baños, en cuartos minúsculos helados en invierno y sofocantes en verano. Es la memoria de esa China previa a la apertura comercial a la que “nadie quiere volver”, me aclaró un guía. Algunos hutongs fueron transformados en pasajes turísticos, como Nanluoguxiang; pero otros conservan su esencia original. Caminar por ellos de noche, apenas iluminados por la luz de un baño público o el cartel de una estación policial, es toda una experiencia.

Mujer con prendas típicas en el Palacio de verano Cecilia Boullosa

John me lleva a Xintaicang Hutong, sede de la última parrilla de cordero que sobrevivió al plan del Gobierno para modernizar, en 2017, algunos hutongs. Las mesas que antes estaban en la vereda ahora se amontonan en una terracita, ocupada por hombres –la clientela mayoritaria– que fuman y toman mucha cerveza. Algunos tienen la remera enrollada y dejan la panza al aire –John me dice que hay un nombre para eso: “Beijing Bikini”–, aunque casi todos están en cueros. No hay extranjeros a la vista. La moza nos trae una pata de cordero semicocida: la terminamos de asar sobre las brasas en la parrilla que hay en nuestra mesa. El ritual es trinchar, cortar, poner en platos y comer con palitos. Cuando parece que ya no hay lugar para más, uno o dos ajos enteros y a seguir. Comemos, bebemos y brindamos varias veces. John hace algunas llamadas porque trabaja con Occidente y el día se está desperezando al otro lado del mundo.

Delicias locales. Cecilia Lutufyan

Al estilo de Sichuan

Sichuan me recuerda a un proverbio que subrayé en Viento del Este, el libro de Liliana Villanueva que leí de un tirón en el vuelo de casi 30 horas: “El cielo existe, pero el paraíso está en la tierra”. Hay algo que me lleva a pensar que los sichuaneses son gente más extrovertida. Tengo onda inmediata con Alex, el guía que profesa el taoísmo, y con Joy, una periodista entusiasta que me cuenta sobre los poetas que leen en la escuela desde que tienen 3 años, como Li Bai o Du Fu. Una noche, después de uno de esos banquetes de mesa redonda, Joy me dirá que tiene muchas ganas de conocer otros países, pero que ama mucho Chengdu, su ciudad, porque “me emociona estar pisando lugares que hace miles de años pisaron otros”.

Chengdu es la capital de Sichuan, región famosa por su pimienta, por la calidad de su té verde y por alojar las primeras casas de té del mundo, por sus osos pandas y por su gastronomía, que está entre las más picantes y fragantes del planeta. Da vértigo pensar que esta ciudad tiene casi la mitad de la población de Argentina.

Las grutas de Longmen tienen casi 100.000 estatuas budistas talladas en piedra. Cecilia Boullosa

Chengdu, que se despliega en anillos como Beijing, fue visitada por Marco Polo en el siglo XIII. De ella escribió en sus diarios sobre la cantidad de puentes que tiene, el incesante trajín de barcos y su importancia fluvial. En sus cercanías se puede visitar el sistema de riego de Dujiangyan, el más antiguo del mundo, que creó un grupo de hombres –hoy venerados como semidioses– para evitar las inundaciones del río Min y desviar el agua hacia la planicie de Chengdu. Hace más de dos milenios que funciona y, junto con el monte Qingcheng –centro de la región taoísta–, fue declarado Patrimonio de la Humanidad.

A 260 kilómetros de Chengdu se encuentra Leshan, a la que llego en tren.Es una escala urbana a la que estoy más acostumbrada (unos tres millones de habitantes), con una vida en las calles animada, restaurantes con patos asados que cuelgan, pequeñas tiendas y farmacias que venden hierbas. Su ubicación es privilegiada: a los pies del sagrado monte Emei, donde se cultiva el mejor té verde urbi et orbi y hasta donde peregrinan budistas de todas partes.

Peatonal de Shangai Cecilia Boullosa

En Leshan la gran atracción es el Buda Gigante, que supera los 70 metros de alto y acusa 30 de ancho, el más elevado de los budas existentes tallados en piedra rojiza. Domina la escena en la confluencia de tres ríos –Dadu, Min y Qingyi– y se construyó en el pico del fervor budista de China, alrededor del año 700, para proteger a los pescadores. La mayoría de los turistas elige hacer la excursión en catamarán; otra opción, más esforzada, es llegar hasta la cima de la colina por un sistema de escalinatas.

Henan, kung-fu y budismo

Me dirijo a Henan, en la parte central de China, la provincia por donde entró el budismo desde la India. La capital actual es la moderna y luminosa Zhengzhou, con más de cuatro millones de habitantes (también lo fue de la dinastía Shang, hace 3.500 años). En Zhengzhou me hospedo en un hotel de 1959, que supo ser uno de los pocos habilitados para recibir extranjeros y aún hoy mantiene vigentes ciertas costumbres anacrónicas: por ejemplo, no hay cuarto piso, considerado de mala suerte por la semejanza de la palabra “cuatro” con “muerte”. Las escaleras son de mármol y los sillones del lobby dorados.

Parque en Zhengzhou; Henan Cecilia Boullosa

A pocas cuadras del hotel, hay un parque con estanques donde flotan nenúfares y carteles con mensajes edificantes, a los que fotografío para que el celular me traduzca, sospecho, con poca precisión: “Esfuérzate por ser un modelo para la justicia”. “Deja que la vida ordinaria brille”. “Soy civilizado, soy dedicado, soy feliz”. Es temprano y hay mujeres que ejecutan los suaves movimientos del tai-chi; dos hombres, que parecen jubilados, juegan al xiangqi, una especie de ajedrez cuyas piezas de madera están inscriptas con caracteres chinos (obviamente), y no falta un grupo que mira la partida; también se ven abuelas con sus nietos, que están de vacaciones. El parque se llama Zijinshan: es uno de los más grandes y está construido sobre las ruinas de la antigua ciudad. En los alrededores tiene lugar una feria en la que se pueden conseguir pósteres de Stalin, Marx, Mao y Lenin.

Escuela de kung-fu en Dengfeng, Henan. Cecilia Boullosa

Muchos de los que llegan hasta la provincia de Henan lo hacen para visitar el célebre templo Shaolin, a 66 kilómetros de la capital. Este templo, cuna del budismo chan (que más tarde se transformó en zen al llegar a Japón), tiene más de un milenio y medio de historia. En verano, desborda de locales y de turistas. Sólo una parte de la construcción, que se compone de diferentes pagodas, es accesible para los visitantes. El resto se reserva a los monjes y a los aprendices de kung-fu.

Otro de los tesoros de Henan son las grutas de Longmen, sobre la margen del río Yi. Una larga procesión de personas recorre el paseo, compuesto por miles de budas tallados en la piedra; los hay del tamaño de una moneda hasta de 17 metros de alto: el Buda Vairocana, realizado a pedido de Wu Zetian, la primera mujer emperatriz de China nombrada en el año 672. Lo recomendable es admirarlo a distancia, desde la otra orilla del río; o subir la empinada escalera de 99 peldaños para quedar frente a él. A las grutas se llega desde Luoyang, localidad elegida por muchas dinastías como su capital.

Arquitectura europea en Beijing Cecilia Boullosa

Luoyang fue renombrada unas 10 veces, y es conocida asimismo como la ciudad de las peonías, la flor nacional de China. Cuando aparecen en abril, en tantos colores diferentes, también brotan los turistas. Desde las terrazas del Museo de la Peonía, inaugurado en 2022, se observa en el horizonte una densa nube de esmog: es la otra cara de esta urbe superindustrial.

Sin mucha expectativa, una de las noches me sumo a una atracción en el casco antiguo de Luoyang, que es como retroceder miles de años en unas horas. Entre edificios originales y otros restaurados o edificados desde cero para lucir como antaño, hay restaurantes, tiendas de souvenirs y unos negocios muy raros donde, por menos de 30 dólares, te transforman en una dama hanfu: primero se elige un vestido tradicional entre cientos de opciones y luego comienza la sesión de maquillaje y peinado que puede durar más de una hora. Ya lista, con peluca, flores y ornamentos, salgo a caminar y me hago fotos bajo la luz de los farolitos chinos. La noche parece tener una textura onírica. El paseo es furor, sobre todo entre las adolescentes y las jóvenes. Leo en una nota que la subcultura hanfu surgió entre los millennials como una manera de rescatar las tradiciones condenadas por la revolución cultural de Mao. Desde su inauguración en 2017, Luoyi Ancient City recibió más de 40 millones de visitantes.

La provincia de Henan es el epicentro de la enseñanza de kung-fu en China. Cecilia Boullosa

Playas, noodles y multitudes

El viaje sigue en Shaanxi, provincia donde vivió el presidente Xi Jinping (no confundir con Shanxi, con una sola a). Xi’an, su capital, fue una de las ciudades más importantes de la China antigua y puerta de la ruta de la seda. Hoy es ruidosa, frenética, con mucha vida callejera, incluidas pulseadas por plata en la vereda, e iluminada por leds. A metros del hotel donde me hospedo, se define el casco antiguo, muy bien conservado.

Los guerreros de terracota, en Xi’an, monumental hallazgo arqueológico del siglo XX. Cecilia Lutufyan

Una de las atracciones más convocantes es el Ejército de Terracota. Decido hacer la visita a pesar del tremendo calor de julio, pero hay tanta gente apiñada en la fosa donde residen las impactantes estatuas que cunden los desmayos. Es probable que yo no vuelva a China, pero prefiero salir antes de llegar al spot desde donde es posible hacer una buena foto. Para compensar, disfruto el show previo con cientos de actores en escena que representan el increíble hallazgo de más de 8.000 réplicas de guerreros (cada una con el rostro del guerrero original, por lo tanto, ninguna es igual a otra), carros, caballos y animales en tamaño real, descubiertas por casualidad en 1974 por unos campesinos de Shaanxi. El ejército corresponde a los tiempos del primer emperador chino, Qin Shi Huang, 200 a. C., quien también impulsó la construcción de la primera versión de la Gran Muralla.

En el terreno gastronómico, no hay que dejar Xi’an sin probar los noodles y su plato estrella, el paomo, de influencia musulmana: pan pita embebido en una sopa de cordero y fideos.

Actriz niña en Xi’an, ciudad fundamental en la antigua Ruta de la Seda Cecilia Boullosa

Sobre las playas, anoto que circulan más fotos y videos de las artificiales –con sus olas mecánicas y minadas de gente con inflables– que de las reales, localizables en parte sobre el Mar Amarillo, frente a las costas de Corea.

En la provincia de Shandong, después de un paso fugaz por Qingdao –destino conocido por su cerveza y su arquitectura europea, herencia de la ocupación alemana, además de haber sido sitiado por los japoneses durante la Primera Guerra Mundial–, me quedo dos noches en la vecina y pintoresca Rizhao, nombre que significa “luz del sol” en chino mandarín. Con menos de tres millones de almas, esta ciudad es pequeña para los estándares chinos. Tiene un puerto muy importante, playas de arenas blancas con vendedores ambulantes que ofrecen redes para cazar cangrejos, y edificios que por la noche se vuelven superficies de shows de leds y música. Hay dos, gemelos, a los que les bombean corazones de colores. Una de las noches coincide con la luna llena; hay una energía especial en el aire, de fiesta. Alguien me dice que la luna es muy poética para los chinos.

Ciudad de Rizhao (Shandong). Cecilia Boullosa

En la playa hay camioncitos que venden cerveza y nenes con linternas que buscan cangrejos entre las rocas. Me saco las sandalias y camino hacia el agua. Las olas son tranquilas. Irada, que llegó a China desde Azerbaiyán y me acompaña esta noche, dice que en árabe existe una palabra para describir el reflejo de la luna en el mar.

Shanghai: la China que mira hacia Occidente

El final del viaje queda marcado con la ciudad que quería conocer de China, pero me cuesta encontrarle la vuelta. Hay demasiados turistas, hace demasiado calor, hay demasiados negocios de marcas que ya conozco. Es demasiado occidental. No parece tener el aura ni el misterio de las milenarias Henan o Sichuan. Ya no hay niños que quieran sacarse una foto conmigo como si yo fuera una criatura recién caída de otro planeta. No me siento diferente ni especial acá. Tengo una lista que armé con recomendaciones, pero sobre todo voy siguiendo corazonadas: cruzo los parques en diagonal y me meto en callejones donde vestidos de colores se mecen al viento en los balcones.

Vista de la ciudad balnearia de Qingdao. Cecilia Boullosa

En Jia Jia Tang Bao, pruebo los mejores xia long bao de mi vida; es un humilde negocio que cobró fama por la calidad de sus panes al vapor rellenos de caldo y carne. Fotografío el edificio donde se celebró, en 1921, el primer congreso del partido comunista chino y que fue restaurado en su centenario: está en Xintiandi, el barrio top de Shanghai. Me cruzo con la primera persona que veo pidiendo dinero: una señora de 70 años que lleva colgado del cuello un código QR para recibir transferencias.

En Yuyuan Garden, uno de los jardines más renombrados del país, diseñado en el siglo XVI a imagen y semejanza de los imperiales, compro unas tazas de té para regalar. Cruzo al Pudong, el distrito moderno al otro lado del río Huangpu, para subir a la torre más altiva de China y para entrar al Museo de Arte. También hago la caminata por el Bund, el paseo costero de dos kilómetros con las mejores vistas de los rascacielos de Shanghai. Me quedo con ganas de recorrer a fondo la zona francesa, con sus casas y edificios coloniales.

Mientras camino por el Bajo de Shanghai, una zona de edificios financieros y bancos que concluye en el río Yangtsé, tengo por primera vez la sensación de familiaridad: es –oh, sorpresa– parecido a ciertas calles del Microcentro. El lugar más inesperado me recuerda a casa. Me siento más cerca de China y, al mismo tiempo, no paro de pensar en una frase del viajero, chef y escritor Anthony Bourdain (1956-2018): “La única cosa que sé sobre China es que nunca voy a conocer China. Es muy grande, muy vieja, muy diversa, muy profunda. Simplemente, no hay suficiente tiempo”.

Temple of Heaven (Beijing) Cecilia Boullosa

Datos útiles

Por las restricciones chinas, lo mejor es reservar hoteles de cadenas “occidentales” o usar plataformas como booking o trip.

Chino básico

¿Qué forma de pago se utiliza? Muchos negocios ya no aceptan efectivo, tampoco tarjetas de crédito. En China, casi todo se paga a través de WeChat o AliPay, apps a las que se puede vincular una tarjeta internacional.

Muchos negocios ya no aceptan efectivo, tampoco tarjetas de crédito. En China, casi todo se paga a través de WeChat o AliPay, apps a las que se puede vincular una tarjeta internacional. ¿Se necesita visa? Sí.

Sí. ¿Cómo se llega? Hay dos rutas principales: Vía Dubai por Emirates o vía Adís Abeba por Ethiopian Airlines.

Hay dos rutas principales: Vía Dubai por Emirates o vía Adís Abeba por Ethiopian Airlines. ¿Hablan inglés? Los adultos, muy poco. Es mucho más habitual en la franja de los adolescentes.

Los adultos, muy poco. Es mucho más habitual en la franja de los adolescentes. ¿Qué apps y redes sociales se pueden usar? Las redes sociales occidentales están bloqueadas (Instagram, WhatsApp, X), una restricción que se sortea al conectarse vía VPN a otro país. Los mapas de Google no funcionan, mejor usar Apple Maps. Y, en el caso de Android, Baidu.

Las redes sociales occidentales están bloqueadas (Instagram, WhatsApp, X), una restricción que se sortea al conectarse vía VPN a otro país. Los mapas de Google no funcionan, mejor usar Apple Maps. Y, en el caso de Android, Baidu. ¿Es un destino para viajar solo? Salvo la barrera del idioma, sí. Es un destino superseguro y muy bien conectado.

Salvo la barrera del idioma, sí. Es un destino superseguro y muy bien conectado. ¿Cuál es la mejor manera de viajar por China? ¿Y en las ciudades? En tren. Y, dentro de las ciudades, en subte. También cuentan con un increíble sistema de bicicletas públicas, aunque a veces es necesario tener un número chino.

En tren. Y, dentro de las ciudades, en subte. También cuentan con un increíble sistema de bicicletas públicas, aunque a veces es necesario tener un número chino. ¿Cuánto cuesta un boleto de subte? El boleto mínimo, 3 yuanes (u$s 0,40).

Boleto de tren

La biblioteca más nueva

Los chinos tienden a la hipérbole. Un puente es el más largo del mundo, un hotel se construyó en apenas una semana. En esa búsqueda de romper récords, destaca la nueva Beijing City Library, ubicada al norte del Parque Forestal Urbano-Verde Central, en el distrito de Tongzhou. Esta biblioteca, inaugurada en 2024, “tiene el espacio de lectura más grande del mundo”. Cuenta con más de ocho millones de libros, la mayoría en mandarín, distribuidos en una superficie de 75.000 m2.

Beijing City Library Yumeng Zhu

Abre las 24 horas y las personas mayores de 60 años son asistidas por robots que les traen los libros en menos de 15 minutos. El proyecto fue diseñado por el estudio noruego Snøhetta y, en lugar de ver las bibliotecas como una tipología del pasado, busca cultivar la próxima generación de lectores. En la misma zona, también se puede visitar el flamante Museo del Gran Canal de Beijing, o dar un paseo en barco.

BEIJING

Dónde dormir

Novotel Beijing Peace 3 Jinyu Hutong, Wanfujing, Dongcheng. T: (86) 10 6512-8833. res@novotelpeacebj.com all.accor.com Hotel súper céntrico para estar en zona de las principales atracciones turísticas: la Ciudad Prohibida, el Mausoleo de Mao y el sector de tiendas y restaurantes de la peatonal Wangfujing. Cuenta con piscina y gimnasio. Habitaciones dobles desde u$s 105.

https://www.accorhotels.com/3115 MINH TANG / PIXINITY

Sunworld Hotel Wangfujing 88 Dengshikou, Dongcheng. T: (86) 10 5816-8999. Cuatro estrellas con habitaciones de estética minimalista. A distancia caminable de las principales tiendas y atracciones. Desde u$s 85 la doble.

Dónde comer

Pàng Mèi Miàn Zhuāng 69 Dongsi North, Xiang’er Hutong, Dongcheng. T: (86) 158 0150-4172. Pequeño restaurante de cocina de Sichuanesa. La comida es muy picante y el plato estrella, la sopa de fideos wanzha mian. Mesas comunales y un sistema de pedido digital que evita hablar con los camareros: todo se gestiona desde el celular. Muy rico. Big Gourmand de la Guía Michelin.

69 Dongsi North, Xiang’er Hutong, Dongcheng. T: (86) 158 0150-4172. Pequeño restaurante de cocina de Sichuanesa. La comida es muy picante y el plato estrella, la sopa de fideos wanzha mian. Mesas comunales y un sistema de pedido digital que evita hablar con los camareros: todo se gestiona desde el celular. Muy rico. Big Gourmand de la Guía Michelin. Da Dong 93 Fucheng, Haidian. T:(86) 10 8811-8189. Hacen el pato estilo Beijing más famoso de la ciudad. Tienen varios locales, algunos dentro de shoppings o en las zonas más turísticas. También se pueden probar otros platos típicos de la cocina imperial china.

93 Fucheng, Haidian. T:(86) 10 8811-8189. Hacen el pato estilo Beijing más famoso de la ciudad. Tienen varios locales, algunos dentro de shoppings o en las zonas más turísticas. También se pueden probar otros platos típicos de la cocina imperial china. Zhang Ji Roast Lamb Leg 11 Dongsi 13th Tiao. T: (86) 10 6408-7220. Para tener una experiencia auténticamente local. El cordero a la parrilla es la especialidad de esta casa escondida en un callejón perdido de la antigua Beijing, que no frecuentan los extranjeros. Buen precio, ambiente pintoresco.

Paseos y excursiones

Templo del Cielo 7 Tiantan Neidongli, Dongcheng. El conjunto de templos y edificios donde los chinos antiguamente oraban y agradecían por las buenas cosechas. Spot ideal para fotos lleno de personajes locales. Construido en el año 1420, está rodeado por silenciosos jardines. Un imprescindible. Entrada paga (unos u$s 10).

Temple of Heaven (Beijing) Cecilia Boullosa

Mercado Panjiayuan 18 Huawei Li, Panjiayuan Road, Chaoyang. Lindo paseo para hacer en la ciudad. El mercado de antigüedades Panjiayuan es el más grande de China, tiene unos 48.000 m2, algunos puestos son más interesantes que otros; para los interesados en memorabilia comunista, éste es el lugar. Se pueden conseguir souvenirs de todo tipo de los distintos mítines a lo largo de la historia.

Mercado Panjiayuan

SHANGHAI

Dónde dormir

Radisson Blu Hotel Shanghai New World 88 Nanjing (W), People’s Square, Huangpu. T: (86) 21 6359-9999. Es uno de los hoteles más peculiares de Shanghai con una gran estructura en la punta que parece un plato volador pero en realidad es un rooftop bar con una vista fantástica. Ubicado frente a la famosa People’s Square, cuenta con habitaciones a partir de los u$s 130 la doble.

Radisson Blu Hotel Shanghai

Dónde comer

Dahuchun 11 Sichuan (S), Waitan, Huangpu. T: (86) 21 6330-8402. Para probar los dumplings de cerdo de base frita crujiente, un clásico de la ciudad. Un almuerzo informal, delicioso y económico, en un lugar en el que cocinan mujeres. Fundado en 1932.

11 Sichuan (S), Waitan, Huangpu. T: (86) 21 6330-8402. Para probar los dumplings de cerdo de base frita crujiente, un clásico de la ciudad. Un almuerzo informal, delicioso y económico, en un lugar en el que cocinan mujeres. Fundado en 1932. Jia Jia Tang Bao 90 Huanghe, People’s Square, Huangpu, Shanghai. T: (86) 21 6327-6878. La institución de los xia long bao, los ravioles chinos con caldo en su interior que se propagaron por el mundo. Los de cangrejo son los más famosos. La gente solía volar desde Hong Kong para probar este manjar.

Jia Jian Tang bao

Paseos y excursiones

Yuyuan Garden 279 Yu Yuan Lao Jie, Huangpu. Es uno de los jardines más famosos de China, construido por la dinastía Ming en el siglo XVI. Ideal para hacer buenas fotos. Cuenta con locales de artesanías, souvenirs, indumentaria. También alberga un restaurante recomendado por la Guía Michelin –fundado en 1900– donde se pueden probar xia long bao: Nanxiang Mantou Dian. El más famoso es uno gigante cuyo contenido se absorbe con un sorbete.

279 Yu Yuan Lao Jie, Huangpu. Es uno de los jardines más famosos de China, construido por la dinastía Ming en el siglo XVI. Ideal para hacer buenas fotos. Cuenta con locales de artesanías, souvenirs, indumentaria. También alberga un restaurante recomendado por la Guía Michelin –fundado en 1900– donde se pueden probar xia long bao: Nanxiang Mantou Dian. El más famoso es uno gigante cuyo contenido se absorbe con un sorbete. Starbucks Reserve Roastery 789 West Nanjing, Unidades 110 & 201, Jing’an. Es el local más grande de la cadena de cafeterías con 2800 m2. Con un gran tostador que ocupa un lugar protagónico se puede ver de cerca cómo elaboran el café y también captar algo de la esencia cosmopolita de la juventud shanghainesa.

789 West Nanjing, Unidades 110 & 201, Jing’an. Es el local más grande de la cadena de cafeterías con 2800 m2. Con un gran tostador que ocupa un lugar protagónico se puede ver de cerca cómo elaboran el café y también captar algo de la esencia cosmopolita de la juventud shanghainesa. Shanghai Tower 501 Yincheng (M), Lujiazui, Pudong. Para los fanáticos de las alturas: es posible subir a la torre de Shanghai, la más alta de China y la tercera más alta del mundo, después del Burj Khalifa (Dubai) y la torre Merdeka (Kuala Lumpur). El mirador está en el piso 118, que se alcanza en cuestión de instantes gracias a los veloces ascensores. Las entradas arrancan en los u$s 24 .

501 Yincheng (M), Lujiazui, Pudong. Para los fanáticos de las alturas: es posible subir a la torre de Shanghai, la más alta de China y la tercera más alta del mundo, después del Burj Khalifa (Dubai) y la torre Merdeka (Kuala Lumpur). El mirador está en el piso 118, que se alcanza en cuestión de instantes gracias a los veloces ascensores. Las entradas arrancan en los . Museo de arte Pudong 4777 Binjiang Avenue, Pudong New Area. Inaugurado en 2021, se emplaza en la parte moderna de la ciudad y cuenta con exhibiciones internacionales de primer nivel desde Caravaggio hasta Miró. También artistas locales. Interactivo y turista friendly. Tiene, además, una de las mejores vistas al río Huangpu.

Museo de Arte Pudong

HENAN

Dónde dormir

Crowne Plaza Zhengzhou 115 Jinshui, Jinshui, Zhengzhou. T: (86) 371 6595-0055. Uno de los hoteles más antiguos de la capital de Henan, Zhengzhou. Decorado con mucho dorado y muebles de estilo. Tiene desayuno continental. A metros de uno de los parques más lindos de la ciudad.

Crowne Plaza, Zhengzhou

Luoyang Meiju Hotel 222 Kaiyuan Avenue, Luolong, Luoyang. Cómodo, moderno y funcional, ubicado en una zona céntrica de Luoyang, la ciudad en la que se hace base para visitar las grutas de Longmen. Cuenta con un buen servicio de laundry, gratuito.

Dónde comer

Ciudad antigua Luoyi Intersección de las calles Jiudu y Liulin, Luoyang. En este paseo de Luoyang, lleno de chicas vestidas al estilo tradicional, hay varios restaurantes de comidas típicas de Henan, como el hot pot –una especie de fondue china–, diferentes tipos de sopas de fideos, dumplings al vapor o fritos.

Paseos y excursiones

Templo Shaolin Deng Feng Da Dao, Dengfeng, Zhengzhou, Henan. Cuna del budismo chino y del kung-fu, es uno de los templos más famosos del mundo y que convoca a turistas de todas las latitudes. Compuesto por varios edificios, suele estar muy concurrido, sobre todo de julio a octubre.

Deng Feng Da Dao, Dengfeng, Zhengzhou, Henan. Cuna del budismo chino y del kung-fu, es uno de los templos más famosos del mundo y que convoca a turistas de todas las latitudes. Compuesto por varios edificios, suele estar muy concurrido, sobre todo de julio a octubre. Grutas de Longmen 13 Long Men Zhong Jie, Luolong, Luoyang, Henan. Otro de los grandes atractivos de Henan, se trata de un recorrido a pie a la vera del río Yi donde se encuentran talladas en la montaña más de 100.000 imágenes de Buda de todos los tipos y tamaños. Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

SICHUAN

Paseos

Gran Buda de Leshan 2345 Lingyun, Shizhong, Leshan, Sichuan. Para acceder a la estatua de Buda más alta del mundo, de 71 metros, se debe llegar hasta la ciudad de Leshan. Hay paseos en ferry para admirarlo a distancia o se puede subir una escalera empotrada en la montaña. Fue construido entre los años 713 y 803, en el pico del fervor budista.

SHAANXI

Dónde dormir

Xi’an Dajing Castle Hotel 12 West Section Of South Huan Cheng Road, Xi’an. Situado a metros de la puerta sur de la antigua muralla de Xi’an, es un hotel con más de 300 habitaciones, un espectacular lobby estilo racionalista y ascensores transparentes. A metros de las principales atracciones y sitios históricos de Xi’an, capital de Shaanxi.

Xi’an Dajing Castle Hotel

Paseos y excursiones

Guerreros de Terracota Lintong District, Xi’An. Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de China, bastante reciente (fue descubierto en los ‘70 por casualidad) que en la actualidad convoca a millones de turistas por año. Evitar vacaciones de verano y feriados. La entrada cuesta alrededor de u$s 20 e incluye el ingreso al gran galpón donde se encuentran las más de 8 mil figuras milenarias de terracota.

SHANDONG

Dónde dormir

Landbridge Jinjiang Hotel 191 Second Road, Taigong Island, near Bihai Road. A solo 100 metros del mar y con forma de barco gigante, es una de las mejores alternativas para hospedarse en la ciudad balnearia de Rizhao.

Paseos y excursiones