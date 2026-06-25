El dilema del yaguareté: Circula libre por Iberá pero cierran senderos por seguridad

El video de Ombú caminando sin apuro por un sendero del Parque Nacional Iberá se hizo viral en cuestión horas. Fue celebrado como una victoria histórica: la prueba más contundente de que el proyecto de reintroducción del yaguareté en Corrientes había dado sus frutos. Pero pocas semanas después, ese mismo animal -echado como un gato en las pasarelas, cómodo con la presencia humana- generó un problema que nadie había previsto del todo: el cierre de los senderos donde fue detectado, justo antes de las vacaciones de invierno, la temporada más alta del año.

Ombú, un joven yaguareté, fue visto por residente de San Alonso, en los esteros del Iberé Ig aniconde y marcosarevalo

El yaguareté es la atracción más buscada del Iberá, el animal que más turistas quieren ver, el que la región promociona como su mayor diferencial. Y sin embargo, su aparición en zona de acceso público derivó en restricciones que podrían afectar directamente a los prestadores turísticos que más lo esperaban.

Lo que pasó

Desde la aparición de Ombú en mayo, tanto el Parque Nacional Iberá como el Parque Provincial comenzaron a monitorear su ubicación de manera permanente y a cerrar los senderos donde el ejemplar era detectado. Por ejemplo, el Área de Uso Público Lobo Cuá del Portal Laguna Iberá fue cerrada temporalmente. Las caminatas nocturnas fueron suspendidas. El argumento oficial: seguridad de los visitantes y del propio animal.

Aviso de cierre temporal del portal Laguna Iberá

La Administración de Parques Nacionales aclaró que el parque no está ni estará permanentemente cerrado, y que las decisiones se toman día a día según la ubicación del ejemplar. “Se trata de decisiones de manejo del área protegida que responden a protocolos institucionales de conservación de la biodiversidad y seguridad de los visitantes y el personal”, señalaron. Las aperturas y cierres, totales o parciales, quedan sujetos al monitoreo permanente y a la cercanía de Ombú a las áreas de uso público.

Yaguareté en el parque provincial Iberá

Alejandra Eliciri, directora de Parques y Reservas de Corrientes, precisó la mecánica del parque provincial: cada mañana los guardaparques rastrean la ubicación del animal. Según dónde esté, se cierran uno o dos senderos específicos y el resto del área permanece abierta. “El parque provincial nunca se ha cerrado”, subrayó. Lo que cambia es el acceso a los sectores donde Ombú fue localizado, que a partir de ahora solo podrán recorrerse con guías capacitados. “Estamos trabajando en un protocolo en el cual uno de los requisitos es que los guías que ingresen con grupos de turistas al lugar donde se encuentra el yaguareté tengan capacitación”, explicó.

Los Esteros del Iberá protegidos por el Parque Nacional Iberá son uno de los sitios más elegidos del país para la observación de aves Parques Nacionales de Argentina

El reclamo de los prestadores

La Cámara de Turismo del Iberá y la Asociación de Guías de Turismo Laguna Iberá enviaron una carta a Sofía Heinonen, directora de Rewilding Argentina -la ONG a cargo del proyecto de reintroducción del yaguareté-, firmada por decenas de prestadores de Carlos Pellegrini. El documento expresa la preocupación del sector ante los cierres y sus consecuencias directas sobre la actividad turística a días del inicio de las vacaciones de invierno. Los firmantes propusieron tres circuitos alternativos -dos senderos peatonales y un circuito vehicular nocturno- para poder incorporar nuevas opciones de avistaje dentro del área de Reserva Nacional. Y, ante la falta de respuesta, plantearon una posibilidad extrema: la translocación de Ombú a otro lugar.

Laguna Iberá Cristina Mahne - Lugares

El planteo refleja la tensión de fondo. El turismo de naturaleza en el Iberá recibe 60.000 visitantes por año y genera oportunidades económicas para las 200.000 personas que viven en las 20 localidades vecinas. Los prestadores llevan años construyendo una propuesta centrada en la observación de fauna. El yaguareté era el capítulo más esperado. Que su aparición derive en cierres, con la temporada alta encima, resulta difícil de procesar.

El desafío que nadie había enfrentado

Lo que hace particular el caso de Ombú no es que sea un yaguareté que deambula por una zona turística. En el Iberá ya conviven desde hace dos años otros ejemplares que se desplazan por la misma área. Lo particular es su comportamiento: a diferencia de los demás, que esquivan la presencia humana y solo aparecen en cámaras trampa o avistajes fugaces, Ombú se queda. Se echa en las pasarelas. Mira a los turistas y no se mueve.

El yaguareté (Panthera onca) es el felino más grande de América y el tercero en el mundo. Predador tope en los ecosistemas que habita, tiene poblaciones en las Selva Paranaense, las Yungas y el Chaco Argentino Parques Nacionales de Argentina

Ese comportamiento inusual es, paradójicamente, lo que lo convirtió en estrella viral. Y también lo que volvió más complejo el manejo. Porque el problema no es sólo el comportamiento del yaguareté, sino la reacción de la gente frente a él. “El desafío es el comportamiento de la gente, que se pone en modo paparazzi”, señaló Diana Frete, prestadora turística de Carlos Pellegrini que participó de los talleres de capacitación para guías.

No hay registros similares con los que comparar. El Iberá tiene yaguaretés desde 2021 y nunca se había cerrado ningún sendero. Nunca hubo un ejemplar que se comportara como Ombú. Los protocolos existentes no fueron diseñados para este escenario.

Lo que falta

Sofía Heinonen, directora de Rewilding Argentina, es directa sobre el diagnóstico: “Lo ideal sería que saquen protocolos para permitir el avistaje, tanto la provincia como parques. Los dos están tratando de hacer algo rápido y nosotros estamos asesorándolos, pero lo cierto es que ahora se va a gestionar abriendo y cerrando”. Y agrega: “Creo que Ombú nos va a ayudar a que vean ahora que es urgente e importante avanzar en garantizar el turismo de avistaje”.

En esa brecha entre lo urgente y lo planificado se mueve hoy la gestión del Iberá. Parques Nacionales trabaja en capacitaciones para guías y prestadores, en material informativo sobre comportamiento responsable ante avistajes y en la regulación de las expectativas. La Provincia avanza en su propio protocolo. Pero los tiempos institucionales chocan con el calendario turístico.

Sofia Heinonen Mauro V. Rizzi

Este sábado, mientras tanto, Carlos Pellegrini celebra el Festival del Yaguareté: gastronomía, feria y música para festejar la aparición de Ombú. La comunidad que construyó durante 20 años la infraestructura para recibir turistas de naturaleza quiere celebrar. Y tiene razones para hacerlo. Solo que todavía está resolviendo, a contrarreloj, cómo hacerlo con seguridad.