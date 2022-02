Colonia Carlos Pellegrini. Estancias, posadas y campings: 10 sitios all inclusive para conocer los Esteros del Iberá

Santa Ana del Iberá tiene rincones mágicos. Paula Teller

A 800 kilómetros de la Capital Federal y en el centro de la provincia de Corrientes, el pueblo más visitado de los Esteros tiene una amplia propuesta en materia de alojamiento. Dentro de la Reserva Natural del Iberá, es un núcleo urbano que no supera los 1.000 habitantes estables y que año a año recibe más visitantes alertados sobre los atractivos de este enclave rural y agreste que desborda de flora y fauna. Más aún por estos días, que The New York Times catalogó a los Esteros del Iberá como uno de sus destinos recomendados para este 2022. Aquí los recomendados a la hora de elegir anfitriones, camas y servicios.

La recorrida por los esteros incluye el avistaje de yacarés. Xavier Martín

Rancho de los Esteros

Atendida por sus propios dueños –Mono Dreher y su mujer, Maíta– es una cálida posada de cuatro habitaciones de adobe (dos de ellas para cuatro personas) decoradas con bellos muebles de madera hechos por el anfitrión; abundan los finos detalles, como el piso calcáreo del baño o la ropa de cama, de la mejor calidad. Cuenta con un muy lindo muelle sobre la laguna. A las excursiones clásicas –caminata de noche, lancha y cabalgata–, se le suma una salida en kayak que resulta maravillosa. Además, hacen paseos guiados por el pueblo para redescubrir la historia de Colonia Carlos Pellegrini. Desde $15.000 por persona por día con pensión completa y una excursión. Capivara y Ñangapiry. T: (03773) 49-3041. Más información en web. IG: @rancho.esteros

En Rancho de los Esteros la atención es personalizada. Paula Teller

Posada de la Laguna

Es una de las primeras estancias en recibir gente de la zona. Tiene nueve habitaciones en la casa principal, todas con aire acondicionado, y en casitas sobre pilotes. Hay muelle y embarcadero en la laguna, muy buen restaurante, amplio parque y pileta. Su anfitriona, Elsa Güiraldes, es el valor agregado de este lugar encantador, donde su espíritu aventurero se contagia en cada anécdota. Entre las actividades que propone está la navegación por el canal Corriente, para la observación la fauna y flora local. También hay un sendero para avistaje de monos carayá. Se puede salir también al río Miriñay, donde las aves son protagonistas. Y también recorrer canales en kayak o salir de cabalgata. Desde $24.000 por persona por noche con pensión completa y actividades incluídas. Guasuvira s/n., Colonia Carlos Pellegrini. T: (03773) 49-9415 / (03773) 1540-8166. IG: @posadadelalagunalodge

En Posada de la Laguna buscan que los huéspedes se sientan como en casa. Paula Teller

Estancia Iberá

Con la garantía de calidad que le da ser parte de la propuesta turística de la Fundación Rewilding Argentina, queda a solo diez minutos de Colonia Carlos Pellegrini. Se trata de un campo con una casa principal divinamente decorada y dos casas independientes con sus propios departamentos, que hacen un total de 20 camas. Se alquilan con servicio de limpieza, para comprar comida y cocinar adentro, pero también hay opción de pensión completa. La ambientación es acorde con el entorno y las instalaciones, muy cómodas. Tiene pista de aterrizaje. No incluye las actividades, pero brinda datos de prestadores locales en pos de contribuir con un turismo sustentable. Desde $10.000 por noche por departamento de dos habitaciones standard, sin comidas, ni actividades. RP 40 s/n. T: (011) 5272-0343 / (0379) 499- 6868. Más información en web. IG: @estanciaibera

Estancia Iberá cuenta con el sello de Rewilding Experience. Xavier Martín

Ñandé Retá

Es una de las primeras posadas de Colonia Carlos Pellegrini, junto a Aguapé y Posada de la Laguna, abrió en 1997. Se la distingue por su arquitectura tipo Cariló. Cuenta con un gran jardín arbolado y con once habitaciones, todas con baño privado, aire acondicionado y ventilador de techo. La propuesta es alojarse un mínimo de tres días, con todas las comidas y excursiones por los esteros incluidas. Desde $48.000 por persona por noche. Guazú Virá s/n. T: +54 911 6852- 7885. Más información en web. IG: @nanderetalodge

Ñandé Retá invita al relax. Paula Teller

Laguna Iberá

Sobre la ruta que bordea Colonia Carlos Pellegrini, esta estancia es una invitación a sentirse como “en casa”. Son cinco habitaciones amplias con baño, en las que pueden alojarse hasta cuatro personas. En el comedor sirven riquísimos platos caseros. Propiedad de dos expertos en hospitalidad y pioneros en Iberá, Leslie y Valeria Cook (estuvieron a cargo de la atención en Rincón del Socorro e Iberá Lodge varios años), tiene una buena propuesta de actividades para conocer los esteros y su fauna. Desde $12.900 por persona por noche en base doble, con media pensión y una navegación en lancha por la laguna. RP 40, entre Curupí y Ñangapirí. T: (03773) 47-5114. Más información en web. IG: @iberaexplorer

Laguna Iberá es garantía de calma correntina. Xavier Martín

Ecoposada del Estero

Es una iniciativa sustentable que ocupa una hectárea al borde del agua. Ofrece un mangrullo para avistajes y una pasarela de madera para adentrarse en la vegetación acuática. Tiene siete habitaciones con capacidad para tres o cinco personas, que son de adobe con vista al jardín, pileta, restaurante y wifi. Los paquetes pueden incluir caminatas nocturnas, paseos en kayak y cabalgatas a la reserva natural privada Cambá Trapo. Desde $40.800 por persona por tres noches con pensión completa y excusiones, en habitación doble. Yaguareté y Yatay, Colonia Carlos Pellegrini. T: (03773) 44-3602 / (011) 5020-4031. Más información en web.

La pileta es parte de los encantos de Ecoposada del Estero. Paula Teller

Rincón del Socorro

Elegida por reyes, presidentes y celebridades del mundo entero, es una de las históricas y más renombradas de las estancias que reciben huéspedes a orillas de los esteros. A 30 km de Colonia Carlos Pellegrini, este establecimiento es la base de operaciones de Rewilding Argentina, la fundación creada por el conservacionista norteamericano Douglas Tompkins. Tiene un casco que funciona como hostería con las seis habitaciones dobles de siempre en la casa principal, tres cabañas en el parque y una nueva habitación categoría luxury. Todas con techos altísimos, vista al jardín, wifi y sin televisión, para lograr una cabal inmersión en la propuesta del lugar. Los programas de alojamiento incluyen desayuno, almuerzo, te y cena, además de actividades guiadas como caminatas, cabalgatas, paseos en lancha, salidas en bicicleta y circuitos para conectar con la naturaleza tanto de día como de noche. Desde $33.000 por persona por noche. Bebés de hasta tres años abonan $2.000 y hasta diez años, pagan el 60 porciento de la tarifa del adulto. RP 40 s/n. T: (03782) 49-7073 / +54 (379) 499-6868. Más información en web. IG: @rincondelsocorro

La reina Máxima de Holanda eligió Rincón del Socorro para conocer los Esteros del Iberá.

Casa Santa Ana del Iberá

En 2014, lo que era una lindísima casa de veraneo de estilo correntino a orillas de la laguna Iberá, se transformó en ecolodge con un formidable jardín de plantas autóctonas y bellas citronellas. Además, piscina curvada de cemento alisado y bucólico muelle. Las cinco habitaciones dobles y el restaurante están en la casa principal, de paredes y techos blancos y decoración contemporánea, con aire acondicionado. Dan a la galería y tienen vista al parque. Además, hay un rancho de huéspedes que consta de dos habitaciones comunicadas por un estar. Coordinan excusiones en lancha y paseos por senderos increíbles, gracias a su ubicación privilegiada. La cocina casera y regional es uno de los puntos fuertes de lugar. Desde $30.000 por persona por dos noches, con desayuno y almuerzo o cena, y paseo en lancha con guía incluido. Además, coordinan caminatas, cabalgatas y tirolesa. Capivara, entre Pehuajó y Caraguatá, Colonia Carlos Pellegrini. IG: @casasantaanadelibera

Las galerías de Santa Ana del Iberá invitan al descanso. Paula Teller

Camping y Cabañas Camba Cuá

A orillas de la laguna Iberá, es un complejo de ocho hectáreas con árboles nativos, vista a los esteros y un mirador panorámico elevado para apreciar desde lo alto la flora y fauna del lugar. También tiene una pasarela de 120 metros que se extiende hasta al muelle sobre el espejo de agua. Hay una proveeduría, quinchos amplios y cómodos, parrillas, mesas, toma corriente y luz. Además, cuenta con un refugio para armar la carpa bajo techo los días de lluvia. Estacionamiento exclusivo para motorhome. Los baños, 24 en total, separados para hombres y mujeres, están equipados con duchas de agua caliente y fría. Cuesta $500 por persona; $300, el vehículo; $300 para pasar el día; $600 por la casilla rodante; y $1.000 el motorhome. También tienen cuatro cabañas. RP 40 y Yaguareté, Colonia Carlos Pellegrini. T: +54 9 (3773) 40-8474. Más información en web.

Camping Camba Cua tiene todos los servicios en un terreno amplio. Redes Sociales

Camping Municipal Iberá

Muy lindo y prolijo camping a orillas de la laguna Iberá, remodelado gracias a una donación del conservacionista Douglas Tompkins. Tiene 11 quinchos con parrilla, mesadas y agua potable, rodeados de un jardín arbolado. Además, hay 16 baños con duchas de agua caliente, proveeduría, muelle, servicio de excursiones en lancha, cabalgatas y paseos con avistajes. Permiten animales y coordinan excursiones acuáticas. Consultar disponibilidad previamente. No toman reservas. Desde $100 la entrada por persona por la estadía; $300 uso de instalaciones y parrillas; $500 por persona por noche; $400 por vehículo por día; $600, casa rodante; $1.000, motorhome. Mbiguá s/n., Colonia Carlos Pellegrini. T: (03773) 45-9110 / 8926. Más información en web.