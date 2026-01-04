De residencia para diplomáticos y biblioteca de una embajada a hotel de lujo

En la via Veneto –inmortalizada en La Dolce Vita–, justo frente a la embajada de los Estados Unidos, se levanta desde 1903 un elegantísimo edificio, obra del arquitecto Carlo Busiri Vici. Fue concebido para alojar a los diplomáticos que visitaban la ciudad. Hacia 1946 se convirtió en sede de la biblioteca de la embajada, y en 1993, finalmente abrió sus puertas como Ambasciatori Palace Hotel.

El hotel Ambasciatori queda en la elegante Via Veneto Soledad Gil

El grupo IHG Hotel & Resorts lo renovó por completo durante más de tres años y lo reabrió en 2023 como el nuevo Intercontinental Rome Ambasciatori Palace. Esa inauguración marcó el regreso de la marca a la capital italiana, después de siete años de ausencia.

El Ambasciatori fue construido hacia 1903 por el arquitecto Carlo Busiri Vici

Lobby del Intercontinental Rome Ambasciatori Palace. Aquí funcionó en 1946 la biblioteca de la Embajada de los Estados Unidos Soledad Gil

El estudio IA Interior Architects –que tuvo a cargo la obra– conservó el 90 por ciento del edificio patrimonial y lo dotó de 160 habitaciones sobriamente decoradas: 73 clásicas, 50 premium, 28 junior suites y 9 suite de un dormitorio.

El Intercontinental Rome Ambasciatori Palace, un hotel de lujo sobrio y decoración contemporánea

Las 160 habitaciones del Ambasciatori Palace están decoradas en tonos sobrios y cuentan con todas las comodidades

Alta gastronomía a toda hora

En el último piso, Charlie’s rooftop es el sitio indicado para tomar un trago antes de la cena o para escuchar la selección preparada por el DJ a última hora. Desde mayo de 2025, el chef ejecutivo del hotel es Marco Ciccotelli.

Charlie's Rooftop, el sitio ideal para un trago al atardecer

Nacido en 1985 en Tollo, provincia de Chieti, Ciccotelli se inició en el mundo de la cocina muy joven, inspirado por la tradición familiar y los valores transmitidos en el hogar, donde las comidas eran verdaderos momentos de convivencia y celebración.

Marco Ciccotelli, nuevo chef del hotel

Su madre, ama de casa y apasionada de la cocina, influyó especialmente en él. Preparaba menús completos a diario, desde el aperitivo hasta el postre, inculcándole el amor por los sabores auténticos y la atención al detalle.

Tras graduarse en la Escuela de Hostelería de Pescara, emprendió una carrera llena de hitos importantes, que lo llevarían a convertirse en uno de los protagonistas de la escena gastronómica romana.

Vici Restaurant, la nueva propuesta del chef Marco Ciccotelli

Dos experiencias en particular marcaron su crecimiento profesional: sus inicios en el Hotel Eden como becario del chef Adriano Cavagnini, quien le enseñó la importancia de la disciplina, el orden y la valorización de cada ingrediente, y su posterior colaboración con el chef Fabio Ciervo, con quien obtuvo una estrella Michelin por el restaurante "La Terrazza“. En 2022, se incorporó a Palazzo Ripetta, donde ejerció como chef ejecutivo de todos los restaurantes del hotel, logrando que el restaurante St. Byblos obtuviera una estrella Michelin.

Barra del Charlie's Rooftop

El Charlie's Rooftop es ideal al atardecer

La filosofía culinaria de Marco Ciccotelli se basa en tres principios clave: estacionalidad, sencillez y calidad. En el hotel Ambasciatori, su propuesta lleva el nombre de Vici Bistrot & Ristorante, el primero menos formal y el segundo, más sofisticado, para la cena.

Para escapadas gourmet y relajantes, el Anita Lounge Bar se ubica en la planta baja.

Intercontinental Rome Ambasciatori Palace. Via Vittorio Veneto, 62. Desde € 395 la doble.