Desde el monte santiagueño: hace mesas, sillas y muebles de altísima calidad que llegan al mundo entero

Renzo Galeano heredó el talento de su padre, se profesionalizó y, desde el campo, ofrece sus creaciones únicas

Los baetones antiguos se exponen junto a las mesas y sillas Belén Grosso

“De chico aprendí a armar bancos y mesas. Me enseñó mi abuelo Chango. Vivíamos en el monte y jugábamos a ver ramas con formas de animales”, cuenta Renzo Galeano desde su casa, taller y salón de ventas de Quimili Paso, un paraje ubicado a pocos kilómetros de Colonia Dora y a unos 200 kilómetros de la capital de Santiago del Estero. Allí Renzo exhibe sus muebles y los baetones antiguos que colecciona.

Artesano santiagueño, recibe visitantes acompañado por su mujer, Lara Lladhon, y junto a Milagros, que es de la zona y trabaja con ellos. En el showroom también están a la venta los artículos de Pintuna, las piezas textiles que confecciona Lara.

Renzo Galeano tiene el taller junto a su casa Belén Grosso

El espacio está junto a la ruta, cerca de Colonia Dora Belén Grosso

Fundas para almohadón de Pintuna Belén Grosso

Renzo es hijo de Néstor Raúl “Boli” Galeano, artesano y carpintero que, en sociedad con Ricardo Paz, sembró la semilla de la marca que hoy gerencia su hijo. Porque hace algo así como veinte años, Renzo presentó una mesa de algarrobo en un concurso de Cosquín y, becado por el ceramista Jorge Fernández Chiti, se fue a Buenos Aires para estudiar en el Instituto de Arte Condorhuasi. Pero todo cambió en 2013; cuando ya le había tomado el gusto a la gran ciudad, recibió un llamado inesperado. Su padre estaba enfermo y le pedía que volviera a Quimili Paso para hacerse cargo del negocio.

Renzo regresó, aun sabiendo que era una apuesta enorme: dejó un trabajo estable en La Plata para reflotar el emprendimiento de su padre, que estaba en caída y en pleno monte santiagueño. Sin embargo, no se equivocó. Un día apareció un cliente y le encargó dos sillones. No dejó seña ni preguntó precio. Cuando volvió a buscarlos, pidió un juego de living. Después, tres roperos. “Está bueno lo que hacés, pero le falta terminación”, le dijo para motivarlo, y siguió encargándole muebles. Renzo tardó en descubrir que quien lo impulsaba era el dueño de un importante laboratorio argentino.

Las sillas de Renzo son de chañar Belén Grosso

Los muebles de Renzo Galeano con un baetón antiguo Belén Grosso

Hoy, con un equipo de 15 artesanos dedicados al lustre, al corte y al armado, y gracias al boca en boca, Galeano ambientó casas, estancias y caballerizas, y llegó a clientes que pueden pagar el costo de lo auténtico. “Vendo la historia del monte”, dice mientras muestra sillas de chañar, mesas de algarrobo y biombos con pajaritos de madera como los que veía en los árboles cuando era niño. Usa algarrobo –seco en pie– para piezas muy grandes. Y chañar para sillas y sillones. “El chañar para muchos es plaga y para nosotros, es una bendición. No sirve para mucho más que para este tipo de muebles. Nuestros antepasados y los indígenas nos enseñaron que para que la madera de chañar dure cien años, tenemos dos semanas al año para cortarla, con luna en cuarto menguante, entre mayo y junio", asegura Renzo.

“Los artesanos del Norte tenemos un potencial enorme y mucha gente no lo sabe. Me llena de orgullo que nuestras piezas estén en Uruguay, Francia, Estados Unidos, México, Alemania, España, Italia y Australia. Tal vez soy caro, pero así le subo el precio al resto de mis colegas del monte”, afirma con lucidez, mientras nos muestra baetones antiguos que hablan de la tradición que los impulsa a crecer.

Los textiles de Pintuna están a la venta en el mismo espacio Belén Grosso

Las piezas están muy bien terminadas Belén Grosso

Datos útiles

Renzo Galeano Art. Al costado de la ruta y en el campo, taller y salón de ventas. Hay sillas, mesas, banquetas y más muebles a disposición o para encargar. RP 92 s/n. Quimili Paso. T: (384) 446-8322. IG: @renzogaleano_

Pintuna. Lara Lladhon vende alfombras, almohadones y mantas de telar. Programan visitas para hacer experiencias de tinte. RP 92 s/n, Quimili Paso. T: (384) 457-0430. IG: @pintuna.art