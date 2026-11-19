Alex Laurence tenía 20 años y volvía a Buenos Aires en colectivo cuando escuchó una conversación que no iba a olvidar jamás. En el asiento de atrás, dos amigos recordaban un fin de semana de camping en el Sur, las truchas que habían sacado, el tiempo compartido con sus hijos. Alex se quedó imaginando una vida mejor que la que su familia le tenía reservada, la del profesional competente, y se hizo una promesa. Cumpliría con ese mandato y, cuando llegara el momento, se compraría algo en la Patagonia.

Ubicado justo donde el Correntoso se une con el Lago Nahuel Huapi, el hotel fue completamente renovado en 2003 y guarda una riquísima historia de hospitalidad, diseño y conservación.

Cuando ese momento llegó, varias décadas más tarde, Alex estaba agotado. Presidía el Banco Liniers, una entidad chica que había atravesado varias crisis seguidas, y viajó a Villa La Angostura a descansar. Volvió con una decisión tomada. “Ahí me dio la loca”, recuerda. “Dije: voy a cambiar mi vida, porque si sigo así, me voy a morir”.

En 1997 juntó todo lo que tenía y compró un viejo hotel abandonado sobre la costa del Nahuel Huapi, justo donde desemboca el río Correntoso. Intuía que se venían más tormentas económicas y prefirió jugarse entero a ese edificio. Todos le decían que estaba loco, empezando por su mujer, Andrea. “¿Cómo te vas a meter en ese lío?”, le reprochó ella. Sin embargo, él estaba poseído por la fe de los conversos.

Alex Laurence, en la reapertura de Correntoso, en 2003 Gentileza Correntoso

En el transcurso de casi 30 años de trabajo ininterrumpido y sueños cumplidos, aquel edificio derruido se convirtió en el Correntoso Lake & River Hotel, uno de los más antiguos de la Patagonia, que además vuelve a expandirse. Acaba de incorporar Reserva Totoral, 208 hectáreas con un lago, un río y un arroyo dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, muy cerca del límite con Chile. También renovó 16 habitaciones, que forman la nueva categoría Nahuel Huapi, y sumó a su propuesta las casas de Margen Sur, en la orilla opuesta del río. Detrás de cada uno de esos pasos están sus hijos, Belén, Marina y Alejandro. “Hoy mi emoción es doble”, dice Alex. “Tengo a mis hijos trabajando a mi lado, con ideas propias”, agrega.

El Correntoso mide entre doscientos y trescientos metros, según la altura de los dos lagos que conecta, y en la zona lo presentan como uno de los ríos más cortos del mundo. Lo que le falta de extensión le sobra de fama entre los pescadores con mosca. Cada 1° de noviembre, cuando se abre la temporada, aficionados de todo el país se apostan en su desembocadura desde las primeras luces. Durante años, Alex fue uno de ellos, y ni siquiera faltó a la cita cuando se mudó a Estados Unidos, a mediados de los 70. Viajaba desde Nueva York solo para estar ahí ese día.

El frente del viejo hotel Correntoso Gentileza Correntoso

Para entonces ya conocía bien la zona. Antes de irse al exterior había alquilado y después comprado una pequeña hostería en Puerto Manzano, cuando la bahía tenía apenas tres casas. De lunes a viernes trabajaba en el banco, y cada quince días se subía a la “banda negativa”, el vuelo más barato, que despegaba pasada la medianoche, para ir a contar, según sus palabras, cuántas tortas fritas se habían vendido. Los huéspedes eran sobre todo mendocinos que llegaban a cosechar truchas y se las llevaban congeladas. “El lugar era otro mundo, totalmente distinto”, evoca.

La pensión de doña Rosa

Mucho antes de que existiera Villa La Angostura, cuando a ese rincón del lago solo se llegaba por agua, el paraje ya se llamaba Correntoso. En abril de 1903 se instaló allí Primo Capraro, un italiano nacido en Belluno que había trabajado para el ferrocarril en Mendoza antes de probar suerte en el Sur buscando oro. Ese año anotó en su diario que en la Patagonia el cielo estaba “más poblado de estrellas”. Con el tiempo se convirtió en el empresario más influyente de la región. Levantó edificios, tuvo aserraderos, carpinterías y las embarcaciones que cruzaban el lago, fue cónsul de Italia y representó a marcas como Ford y Pirelli.

Primo Capraro

En 1917 montó en el Correntoso una explotación forestal y un almacén de ramos generales. Allí se abastecían los viajeros que bajaban del vapor procedente de Puerto Pañuelo y seguían rumbo a Chile, por el camino que hoy atraviesa el paso Cardenal Samoré. Cuando empezaron a pedir un techo para pasar la noche, su mujer, Rosa, improvisó una pensión. La de doña Rosa fue el germen del hotel, y las lanchas del Correntoso todavía llevan el nombre de la pareja.

Una antigua postal del hotel fundado por Primo Capraro Gentileza Correntoso

En el paraje, las noticias viajaban a la vista. Cuando se esperaban visitas, se izaba una bandera blanca en el mástil del hotel para que los pobladores del brazo Machete supieran que al día siguiente llegaría gente. Los huéspedes iban en bote hasta el cerro Dormilón o se internaban a caballo en la montaña.

El 15 de mayo de 1932, Capraro y otros vecinos inauguraron la oficina de radiotelégrafo, y esa fecha quedó registrada como la fundación de Villa La Angostura. En octubre de ese mismo año, en plena crisis económica, el pionero murió. Una década más tarde, un arquitecto llegado de los Alpes, amigo de Capraro, diseñó el edificio de mampostería de estilo alpino que sigue dominando la desembocadura. Por sus salones pasaron aristócratas europeos atraídos por la pesca y, con los años, celebridades como Sandro, el pianista Raúl Di Blasio o Isabel “Coca” Sarli.

El antiguo restaurante de Correntoso Gentileza Correntoso

Después vinieron años de decadencia. El hotel cambió de manos, perteneció al Banco de Intercambio Regional, funcionó como casino de la provincia del Neuquén y terminó cerrado y abandonado. “Todo el mundo miraba el lugar, pero nadie se animaba”, resume Alex. A él también le aconsejaron lo más sensato. “Voltealo y hacé otro”, le decían. Las vistas, al fin y al cabo, iban a seguir ahí. Se negó. “No iba a ser más el Correntoso. Iba a perder su historia, iba a perder todo”.

Treinta y seis pozos romanos

“Lo que no se ve es mucho más importante que lo que se ve”, dice Alex sobre aquellos trabajos. Apoyado sobre una pendiente, el edificio se deslizaba muy lentamente hacia el lago. El nuevo dueño no sabía nada de construcción, pero de la banca traía una lección aprendida. “Siempre lo mejor es tener los asesores correctos”, asegura.

El ingeniero estructuralista, de apellido Zapata, propuso una técnica de nombre extraño, los pozos romanos. Se toman esos caños gruesos de hormigón que se usan para los desagües de las rutas, se paran debajo del edificio y un operario se mete adentro para sacar la tierra con un balde. A medida que el caño se hunde se le encima otro, y luego otro más. Al Correntoso le hicieron 36, algunos de once metros de profundidad, que después se rellenaron con piedra del lugar y hormigón armado. “Ahora hacé lo que quieras arriba, que esto no se va a caer”, le aseguró Zapata. De aquella experiencia le quedó una convicción. “En el Sur las cosas hay que hacerlas bien. Y yo tenía una sola oportunidad”.

Las tareas de remodelación en Correntoso Gentileza Correntoso

La obra duró seis años. Vaciaron el edificio y rehicieron cañerías e instalaciones que pasaban los sesenta años. Convencido de que se avecinaba otra crisis, Alex exigía máquinas y materiales nacionales para que después no faltaran repuestos. Para ajustarse a los estándares de la hotelería moderna unieron cuartos de a dos, y las 35 habitaciones originales se redujeron a 22. El Correntoso reabrió en enero de 2003.

Quedaba, sin embargo, un problema que ningún albañil podía resolver. Los manuales de hotelería que Alex había estudiado aconsejaban destinar alrededor de un cuarto de la superficie a espacios comunes y el resto a habitaciones, y el Correntoso era exactamente al revés. Había sido concebido para otra época, cuando el frío se combatía con ventanas chicas, y desde sus cuartitos de pescador apenas se veía el paisaje. “Estás en un lugar paradisíaco y no ves nada desde la habitación”, se lamentaba. La solución apareció en la planta más baja, la de mejor vista de todo el edificio, donde funcionaban la cocina, la lavandería y la heladería. Modernizó los servicios, los reubicó y transformó ese piso entero en habitaciones frente al lago. “Ese día me tomé un whisky. Estaba contento, le había encontrado la pata a la sota”, dice entre risas.

Hoy el Correntoso suma 47 habitaciones, dos restaurantes (uno de ellos, Belluno, lleva el nombre de la ciudad natal de Capraro), el tradicional Té Correntoso, spa con hammam, piscina climatizada y las excursiones de Correntoso Adventures. En el camino también cambió de público. El ex banquero entendió pronto que los pescadores podían llenarlo un rato, pero no una temporada entera, y lo orientó hacia el viajero internacional, con la meta de recibir mitad extranjeros y mitad argentinos. “Yo soy un hombre de negocios. Primero entendí cuál era el target al que había que apuntar”, explica. Para eso lo incorporó a Small Luxury Hotels of the World, una asociación de origen inglés que nuclea a hoteles independientes.

La puesta en valor del hotel incluyó la construcción de 36 "pozos romanos" para sostener la estructura Gentileza Correntoso

Puertas adentro del hotel, la novedad pasa por el servicio. Dieciséis habitaciones renovadas conforman la nueva categoría Nahuel Huapi, con equipamiento especial, frigobar con productos seleccionados y atención personalizada de un concierge. Del otro lado del río, sobre la margen sur del Correntoso y frente a la cordillera, las casas y studios de Margen Sur se integran ahora a la propuesta. Pensados para familias o grupos de amigos que prefieren la independencia, quedan a cinco minutos del hotel, y sus huéspedes pueden disfrutar de la gastronomía, el spa, la piscina infinita climatizada y las actividades. En temporada se suman el servicio Snowman, los traslados al centro de esquí y el Kids’ Club.

La piscina infinita climatizada del Herbal Hammam & Spa.

Correntoso

Belén interviene para dimensionar el impacto que tuvo la recuperación de un lugar tan icónico para la zona. “Hay un reconocimiento enorme. Ven el esfuerzo”, afirma, y cuenta que colaboran con iniciativas locales de sustentabilidad, desde el compostaje en adelante.

Aquellos años también le dejaron una idea propia de la hospitalidad. Para Alex, el lujo de hoy tiene poco que ver con lo dorado y mucho con el detalle que delata dedicación. “Es la elegancia de lo sencillo, de la cosa bien hecha”, define. “El alma no la podés comprar. La tiene o no la tiene”, señala.

Las maderas autóctonas (como alerce, ciprés y lenga) y los amplísimos ventanales son un sello de la exquisita arquitectura del hotel.

Ese amor por el lugar fue trasladándose casi por ósmosis al público de Correntoso. En una pared del hotel hay una hoja de madera que trajo del norte de Estados Unidos. La instaló él mismo, con hilos de nylon para que pareciera flotar en el aire, y tardó horas. Desde un sillón, una huésped seguía la maniobra. “Usted está hace mucho tiempo colgando esa cosa”, le dijo, sin saber que hablaba con el dueño. “Se ve que le tienen aprecio a este lugar”.

Una foto tomada desde lago en 2003, con el hotel apenas reabierto Gentileza Correntoso

Otra huésped, una fotógrafa, volvió durante años sin presentarse como tal. Retrataba el río, los muebles, rincones mínimos del hotel. Un día le contó a la familia que quería hacer un libro con esas imágenes, lo hizo y se lo regaló. Dar con el título le llevó tiempo. “Lo que yo encuentro en Correntoso es una palabra que no existe”, justificó. Así nació Sentires.

Un lago escondido

Alex viene notando un cambio desde hace tiempo. Al principio llegaban sobre todo huéspedes de 50 o 60 años para arriba, que celebraban el rescate del edificio. “Qué suerte que renovaron Correntoso”, le decían. Después empezaron a venir viajeros más jóvenes. “Buscaban otra dinámica, divertirse, hacer aventuras”, describe. Reserva Totoral está pensada para ellos, y también para la generación que hoy lleva el timón de la casa.

Otra vista de la reserva Totoral Gentileza Correntoso

El lago Totoral, de origen glaciar, debe su nombre a la totora y se esconde al norte del brazo Rincón del Nahuel Huapi, a unos quince kilómetros en línea recta de Villa La Angostura. La propiedad abarca 208 hectáreas dentro del parque nacional, con unos dos kilómetros de costa sobre el lago, el río Totoral y el arroyo Cau Cau, mallines y cerros cubiertos de ñires, coihues, lauras y michays, y cipreses en las laderas altas. Para una geografía tan remota tiene una rareza, porque el asfalto de la ruta 231, la que sube al paso Cardenal Samoré, pasa frente a la tranquera. “Tenés el pavimento en la puerta de la estancia, ¡no se puede creer!”, se asombra Alex.

Durante décadas, el campo perteneció a una familia de origen belga. En junio de 2011, la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle lo cubrió de ceniza, el agua creció y la casa quedó arruinada. Alex cree que los dueños decidieron vender porque los años les pesaban y querían dejar el lugar en manos de alguien que lo cuidara, que no lo rompiera. “Es muy único, realmente”, insiste. Oportunidades así, agrega, aparecen muy de vez en cuando.

En la reserva hay mallines y cerros cubiertos de ñires, coihues, lauras y michays, y cipreses en las laderas altas Gentileza Correntoso

Todo está en sus comienzos. Ya se abrieron senderos y se tendió un puente sobre el río Totoral, una obra delicada, porque había que proteger el paisaje y las truchas sin impedir el paso de una camioneta grande. De todo eso se ocupa su hijo Alejandro, y el padre no disimula el orgullo. “Se dio cuenta de que hay que meter las manos en la masa, las patas en el barro”, celebra.

La vieja casa se está recuperando como refugio. No tendrá habitaciones. Funcionará como base para salidas de día, en grupos reducidos, de bajo impacto y con guías especializados. Alex los imagina explicándoles a los visitantes por qué los insectos eclosionan como lo hacen, ese hatch que tanto estudian los pescadores con mosca. “Se van a meter en un mundo que no conocen”, anticipa. En su cabeza, la reserva no compite con el hotel. “Va a ser un complemento total de Correntoso, donde la gente pueda tener una inmersión genuina y mucho más grande en la naturaleza”. A la larga, está convencido, será además la mejor inversión. “Lo que está preservado va a tener mucho más valor que lo que rompieron”.

Reserva Totoral Gentileza Correntoso

Alex no siempre pensó así. Hasta los 50 años fue un lobo de las finanzas, “de terror”, según su propia definición, y en sus cuentas no entraban ni el paisaje ni la conservación. El clic tuvo también un costado familiar. Se había casado, había nacido Alejandro, y el ritmo del banco lo estaba consumiendo. Navegante de toda la vida, cuenta aquel giro con una imagen de a bordo. “Agarré el timón, le pegué un volantazo y dije chau, se acabaron las finanzas, me voy al Sur a vender torta frita”. Desde entonces se propuso algo tan simple como dedicarse a hacer cosas bellas. “Más de dos bifes por día no se pueden comer. ¿Cuánto más querés juntar?”.

Una de las playas de la reserva Totoral Gentileza Correntoso

Lo demás se lo enseñó el paisaje. “A mí, este cambio me lo impregnó la naturaleza”, explica. Con los años entendió algo que en la city nadie enseña. “Te terminás dando cuenta de que todo empieza y termina en la naturaleza. Es así”. Lo que antes medía en rendimientos hoy lo mide de otra manera. “El objeto es dejar las cosas un poco mejor de lo que las recibiste. El sentido de la vida es un poco eso, encontrar que podés tener una buena vida, podés dar trabajo, podés vivir en un lugar único. Y no hay mucho más”.

Por eso, Belén habla de herencia. “Siento que uno hereda un estilo de vida. No es un negocio. Es una forma de encarar la vida”, sostiene. Ella y Marina se sumaron de adultas; Alejandro, desde chico. “Los tres estamos muy alineados. Lo tenemos muy metido adentro de las venas”.

Su padre llega a lo mismo por otro camino. Durante tres décadas mantuvo el Correntoso con el celo con que cuida sus barcos, que si no están impecables, dice, no salen al mar. “Si me hubiesen dejado solo en este momento, tendría que estar vendiéndolo”, admite. Con los hijos al frente, el panorama cambió. “No es optimizar el rendimiento un corno. Es hacer las cosas bien. La plata viene sola”. Ellos hablan de continuidad. “Crecimos acompañando a nuestro padre a revivir y revalorizar la historia de Correntoso. Nuestra tarea ahora es llevarlo un paso más allá”.

La reserva tiene 205 hectáreas de bosque virgen Gentileza Correntoso

Alex piensa la vida en ondas cortas y ondas largas. Lo inmediato ya no le quita el sueño. “Yo miro las ondas largas. Y en las ondas largas tenemos que darnos cuenta de que primero no somos nada, después que tenemos que cumplir una función, y que es lindísimo poder hacerlo, lograrlo y tener la suerte de que alguien lo pueda seguir. Eso es maravilloso”.

De retirarse, ni hablar. “No me pienso convertir en un viejo chocho”, advierte, y cuenta que un día llegó a su casa y anunció que iba a cruzar el Atlántico navegando. Mientras tanto, la boca del río sigue ahí. Hay noches en que, a las dos de la mañana, el lucero del alba asoma sobre la montaña. “Hay días que se te caen las lágrimas”, confiesa. Más de un siglo atrás, un italiano recién llegado al Nahuel Huapi había dejado algo parecido por escrito. Que en la Patagonia el cielo estaba más poblado de estrellas.