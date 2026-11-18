No hace falta recorrer cientos de kilómetros para desenchufarse de la rutina y respirar aire puro. A poco más de una hora de Buenos Aires se despliega un mapa de hoteles boutique y estancias históricas donde el silencio, el aire de campo y la buena gastronomía marcan el ritmo. Entre arroyos, cascos coloniales y pueblos rurales, estas seis propuestas invitan a regalarse una escapada de dos o tres noches.

1. La Becasina Delta Lodge

Lujo sereno en el Delta

Los bungalows son amplios e íntimos, con generosos decks que balconean sobre el río Gentileza La Becasina

Desde 2001 es uno de los alojamientos más exclusivos del Delta del Paraná. Escondida en la Segunda Sección, sobre el tranquilo arroyo Las Cañas, La Becasina ofrece una experiencia de inmersión en la naturaleza sin resignar confort.

El complejo ocupa unas 70 hectáreas y se organiza alrededor de un club house de estética refinada que reúne lobby, restaurante, living y bar con vistas a una laguna poblada de camalotes. Los 15 bungalows, construidos en madera y conectados por pasarelas elevadas, cuentan con amplios decks privados que se asoman al agua.

Paredes patinadas en colores claros y muebles de caña armonizan con el entorno agreste Gentileza La Becasina

Los bungalows y áreas comunes se conectan a través de pasarelas de madera rodeadas de vegetación Instagram: @labecasinadeltalodge

La pileta de la Becasina Delta Lodge. LA NACION

Además de kayaks, botes y senderos para caminatas, la propuesta incluye pensión completa y un happy hour antes de la cena.

La Becasina . Arroyo Las Cañas, Delta del Paraná, Segunda Sección. Tel. (11) 3621-5810 / 4728-1395.

2. Estancia Las Marías

Dormir dentro de un silo

La reconversión de los silos en dormis

A solo 45 kilómetros de la ciudad, en Marcos Paz, esta estancia familiar encontró una forma original de reinventar el turismo rural. Su principal atractivo son tres antiguos silos agrícolas convertidos en acogedores alojamientos elevados, equipados con living, cocina, habitación y balcones panorámicos.

El proyecto nació de Norberto Davesa y Silvana del Greco, quienes restauraron también el casco principal de la estancia, una elegante casa de estilo Tudor construida entre las décadas de 1930 y 1940.

La vista al campo, desde los silos de Las Marías.

La pileta techada

El entorno suma laguna artificial, pileta descubierta, piscina climatizada, sauna y una abundante fauna doméstica que convive con los huéspedes. Caballos, ovejas, cabras, patos y gallinas forman parte del paisaje cotidiano de este refugio rural.

Estancia Las Marías. Marcos Paz. Reservas: (11) 5909-3353. Instagram: @estancialasmarias_.

3. Las Liebres

Una joya gourmet en Colonia

El casco de Las Liebres Gentileza Las Liebres

En las afueras de Colonia del Sacramento, el artista plástico Pedro Melnitzky transformó una casona de la década de 1920 en un pequeño hotel boutique donde el diseño, el arte y la gastronomía dialogan de manera natural.

Ubicado en un predio de 27 hectáreas, Las Liebres ofrece apenas cuatro habitaciones cuidadosamente ambientadas, rodeadas de jardines y espacios verdes. El corazón del proyecto es su restaurante, liderado por el reconocido chef uruguayo Hugo Soca, cuya cocina se abastece en gran medida de una extensa huerta orgánica propia.

La cocina de Las Liebres está a cargo del chef Hugo Soca Xavier Martín

Entre jardines, galerías vidriadas y platos que revalorizan los productos locales, la experiencia combina sofisticación y aire campestre a pocos minutos del casco histórico de Colonia.

Las Liebres . Zapicán 645, Colonia del Sacramento. Tel. +598 96 112 266.

4. Hotel Abbott

El nuevo orgullo de un pueblo rural

El extenso parque del hotel y la pileta, muy codiciada en los meses de calor Silvina Baldino

Abbott, en el partido bonaerense de San Miguel del Monte, encontró en este hotel una nueva razón para invitar a quedarse. El establecimiento ocupa una emblemática esquina de 1927 que durante décadas funcionó como almacén de ramos generales y centro de reunión para los vecinos.

La restauración conservó pisos originales de pinotea, techos altos y antiguas aberturas, manteniendo viva la memoria del lugar. El resultado son once habitaciones amplias y luminosas distribuidas alrededor de una galería tradicional que mira hacia el jardín y la piscina.

Levantada en 1927, esta imponente casona fue la vivienda y el motor de la familia Lo Sasso Silvina Baldino

La propuesta se completa con bicicletas para recorrer el pueblo y el restaurante La Esquina, especializado en cocina casera, pastas artesanales y recetas que evocan los sabores de las reuniones familiares.

Hotel Abbott . Av. San Martín y Sarmiento, Abbott. Reservas: +54 9 2226 51-5150.

5. Puesto Viejo

Polo y glamour pampeano en Cañuelas

El casco de Puesto Viejo Paula Teller

Entre extensos parques y canchas de polo, Puesto Viejo combina la tradición de estancia con el confort de un hotel boutique. El casco principal está rodeado por 220 hectáreas y alberga diez suites decoradas con muebles rescatados de anticuarios y detalles contemporáneos que aportan calidez y elegancia.

La propuesta gira en torno al polo. Durante la temporada, entre mayo y septiembre, los huéspedes pueden asistir a partidos y actividades vinculadas a este deporte, sello distintivo de la propiedad.

Una de las cómodas habitaciones de la estancia Paula Teller

La pileta del hotel Paula Teller

A ello se suman cabalgatas, avistaje de aves, trekking, recorridos en bicicleta y un circuito aeróbico al aire libre. Para quienes buscan una experiencia más aventurera, el establecimiento ofrece también una versión glamping, con amplias carpas de inspiración africana equipadas con cama, baño privado y comedor.