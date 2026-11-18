Acantilados asombrosos, valles de ensueño, ciudades de impronta medieval, pueblos pesqueros de postal y una imponente cordillera: todo eso combina Asturias, esa cuña de tierra fértil que se extiende desde las elevadas montañas que la cierran por el sur hasta las orillas, hacia el norte, del Mar Cantábrico. Por algo se la conoce como el “Paraíso Natural”, desde hace más de 40 años, un destino que ofrece unos paisajes, cultura y gastronomía bastante diferentes a los que la mayoría de los turistas suele asociar con el país.

“Asturias es un destino para recorrer despacio” es una filosofía que sus habitantes promueven en forma activa. Un poco porque la geografía de montaña exige, de por sí, cierta calma; pero también porque rituales como el de la sidra reclaman un disfrute lento. Una ventaja en este sentido son las distancias cortas: todo un cambio de chip para los argentinos acostumbrados a manejar durante horas en línea recta.

En definitiva, las razones para visitar Asturias resultan infinitas: las cinco que siguen harán sentir al viajero que constantemente se encuentra en el paraíso natural.

Vista de la calle San Francisco en Avilés. (Crédito: Turismo de Asturias - Amar Hernández).

Asturias ofrece naturaleza para todos los ritmos

Montaña y mar conviven en Asturias en una combinación fuera de serie. Al sur, la cordillera Cantábrica; al norte, el mar. Y entre ambos: bosques, praderas, valles y acantilados. Hay siete Reservas de la Biosfera y cerca del 40 por ciento del territorio se encuentra protegido, lo que vuelve al paisaje protagonista del viaje.

Pero hay, también, maneras muy distintas de disfrutarlo. Se puede caminar por senderos sencillos junto a playas y ríos, hacer rutas costeras o animarse incluso a la escalada, el ciclismo y el montañismo. Y entre tanta naturaleza, surge uno de los grandes emblemas de Asturias: el oso pardo, que todavía puede observarse en libertad en distintos puntos del Principado de Asturias.

Covadonga resume como pocos lugares ese carácter de paraíso natural. Enclavada en el oriente asturiano, la zona reúne la Santa Cueva, la Basílica y el fabuloso camino de los lagos, visita obligada en tu primer viaje a Asturias.

Picu Urriellu, en los Picos de Europa, visto desde el camino que une Carreña y Asiegu. (Crédito: Turismo de Asturias - Mampiris).

Tres ciudades, una misma escapada

En el centro de Asturias aparecen Oviedo/Uviéu, Gijón/Xixón y Avilés, tres ciudades cercanas entre sí que permiten armar una escapada variada sin pasar horas en la ruta. Están a menos de media hora de distancia y cada una tiene una personalidad definida.

Oviedo/Uviéu es la capital tranquila y cultural que conserva gran parte de la historia asturiana; Gijón/Xixón, la más abierta al mar y de perfil industrial, que suma un puerto y una intensa vida cultural, incluido su célebre Festival de Cine; Avilés, una ciudad más pequeña, con un casco lleno de encanto en el que sorprende el complejo cultural Centro Niemeyer, la única obra del célebre arquitecto brasileño Oscar Niemeyer en toda España.

El Centro Niemeyer, en Avilés. (Crédito: Turismo de Asturias - Amar Hernández - Arrontes & Barrera).

Una gastronomía rotunda y honesta

La cocina asturiana ofrece platos con cuerpo, productos reconocibles y una identidad que se sostiene en la tradición. Hablamos de fabadas, potes, pescados del Cantábrico, carnes de razas autóctonas, mariscos, postres y guisos marineros. También de más de 40 variedades de quesos artesanales, entre ellos el Cabrales, el Gamonéu, el Afuega’l Pitu y el Casín, todos con una fuerte personalidad.

Se trata de una cocina de producto, de temporada y de elaboración lenta. Y tiene incluso su propio ritual: el de la sidra, que se escancia desde cierta altura para que el chorro golpee el borde del vaso, se oxigene y libere así sus aromas. Una bebida para consumir en grupo, sin apuro y como parte de una forma particular de entender la mesa y el viaje.

El ritual asturiano exige "escanciar" la sidra: consiste en verterla desde una altura elevada para que el chorro golpee el borde del vaso, oxigene el líquido y libere su carbónico natural y sus aromas. (Crédito: Turismo de Asturias - José Pérez Ornia).

200 playas para cambiar el paisaje

Asturias tiene unos 400 kilómetros de costa y alrededor de 200 playas, muchas de ellas pequeñas, escondidas entre acantilados o rodeadas de un paisaje verde que casi llega hasta la arena. Algunas están abiertas al Cantábrico, otras son calas protegidas, pedreros y extensiones de arena para pasar el día, siempre con esa combinación de mar y montaña que define al Principado de Asturias.

Playa de Torimbia: una de las postales más impactantes de la costa asturiana, rodeada de acantilados y naturaleza. (Crédito: Turismo de Asturias - Juan de Tury).

La costa puede tranquilamente recorrerse a pie, siguiendo sendas que unen playas, pueblos y miradores. Hay caminos sencillos y súper accesibles, como los que llevan desde la playa de Arnao hasta L’Arena o desde San Esteban hasta la playa de Aguilar. Caminar junto al mar es, por cierto, una de las formas más agradables de entrar en el “modo slow” asturiano.

Asturias tiene historia

El Principado de Asturias exhibe un pasado extenso que tampoco hace falta recorrer como si fuera un manual. Aparece en las cuevas con pinturas rupestres, en los restos de la romanización, en los monumentos prerrománicos y en las ciudades que fueron escenario del antiguo Reino de Asturias. Se trata de una historia que se descubre mientras se camina, entre paisajes rurales, pueblos y construcciones que siguen formando parte de la vida cotidiana.

Santa María del Naranco, nacida como pabellón real en el siglo IX, es la más significativa construcción del arte prerrománico europeo (Crédito: Turismo de Asturias: Benedicto Santos).

Oviedo/Uviéu conserva varias joyas del arte prerrománico, como Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, al igual que otros monumentos de este estilo y cinco cuevas con pinturas de arte rupestre. Por Asturias también pasan dos rutas jacobeas con el status de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco: el Camino Primitivo, considerado la primera ruta de peregrinación a Santiago, realizada por el rey Alfonso II desde la catedral de Oviedo/Oviéu, y el Camino de la Costa, una bellísima alternativa que recorre el litoral. Así como están también Covadonga y los lagos, donde la historia y la naturaleza se entretejen en el paisaje.

Conocé más en el Portal oficial de Turismo de Asturias: https://www.turismoasturias.es/ o en el perfil de Instagram @turismoasturias

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