El extraño animal cuyas huellas aparecieron en el norte y que mantiene en vilo a los científicos

Fernando Del Moral, investigador y director del Proyecto Juco-Proyecto Binacional Yaguajuco

La huella estaba marcada en la arena húmeda, al borde de un río en la selva alta de Orán. Era 2004 y Fernando Del Moral no estaba buscando osos. Trabajaba con yaguaretés, recorriendo crestas serranas y playas de río en el norte de Salta. Pero esa pisada no coincidía con nada que hubiera visto antes en el campo. “Eran huellas de oso”, diría después. En ese momento, en la Argentina, el oso andino era poco más que una referencia difusa. Algunos lo daban por extinto. Otros sostenían que jamás había tenido poblaciones estables en el país. La mayoría, simplemente, no hablaba del tema.

Veinte años más tarde, Del Moral —salteño, investigador de campo y director del Proyecto Juco— sostiene algo que todavía sorprende: en las yungas australes vive el oso más austral del mundo.

Juco (en runasimi), Yaguapopé (guaraní), los nombres del oso andino u oso de anteojos en su hábitat más austral Gentileza Claudio Bertonatti

Un linaje antiguo en la niebla

El oso andino (Tremarctos ornatus), también llamado oso de anteojos, ucumar o juco, es la única especie de oso de Sudamérica y el último representante vivo de los osos de rostro corto (Tremarctinae), un linaje que perdió a todas sus demás especies al final del Pleistoceno.

Su distribución recorre los Andes tropicales desde Venezuela hasta el noroeste argentino. En el país, la evidencia genética lo ubica en el extremo noroccidental, en ambientes de selva tucumano-oranense y bosques montanos de Salta y Jujuy. La confirmación llegó en 2014, cuando un estudio publicado en la revista Ursus validó, a partir de ADN extraído de pelos y heces recolectadas en campo, la presencia del oso en la Argentina.

Expedición recorriendo un área de cresta montañosa en búsqueda de indicios de oso andino y otros carnívoros elusivos

“Fue un proceso arduo —recuerda Del Moral—. No había línea de base, no había protocolo para investigar osos en un ambiente tan austral. Y había resistencia.” Durante años, algunos especialistas sostuvieron que los registros podían corresponder a individuos errantes desde Bolivia. Otros afirmaban que ya se había relevado todo con cámaras trampa. El ADN, finalmente, despejó la discusión.

Antes de que el ADN hablara

La historia del oso en la Argentina no empezó con las muestras genéticas. En Salta, hacia comienzos de los años 70, ya se hablaba de su presencia. Incluso hay referencias mucho más antiguas: en 1890, el antropólogo alemán Ernst Middendorf mencionaba en su diccionario de runasimi al “oso de las montañas” que habitaba desde el Perú hasta el noreste argentino.

El trabajo con perros de rastreo fue fundamental para dar con evidencia genética del oso andino y otras especies en Argentina.

Entre 1970 y mediados de los 80 se realizaron expediciones en las selvas nubladas del Parque Nacional Baritú, lideradas por el profesor, escritor y explorador salteño José Fadel (1919-2011). En una de ellas participaron incluso soldados armados del Ejército. No solo por el mito del ucumar —la figura híbrida de oso-hombre—, sino por la alta densidad de yaguaretés que entonces tenía esa selva.

Huellas frescas de pie de oso andino en un área de bosque montano en Jujuy, Argentina, fotografiadas por el naturalista y guía de pesca jujeño Pablo Labarta. El largo del pie era alrededor de 15 cm.

Sin embargo, el oso seguía siendo una especie casi desconocida en Sudamérica. La investigación formal en los países andinos comenzó recién a fines de los 80, con pioneros como Bernard Peyton en Perú, Daniel Rodríguez y Fidel Poveda en Colombia, Edgard Yerena y Denis Torres en Venezuela. En la Argentina, en cambio, terminó por considerárselo extinto sin evidencia concluyente.

Pastizales de niebla y roquedales con cuevas naturales, una de las áreas de trabajo del proyecto.

Fernando Del Moral recuerda que a principios de los 90, siendo todavía chico, leía en noticias locales sobre reportes esporádicos del oso en el norte argentino. Años después, sin planearlo, terminaría dedicando buena parte de su vida a seguir esos rastros.

Consumo de la base de la hoja de una querusilla, por parte del oso andino en el norte de Salta, Argentina. La querusilla es una enorme herbácea que crece en ambientes húmedos, y tiene alto contenido en agua y azúcares naturales

Nacido en Salta, con más de dos décadas de experiencia en investigación y conservación de grandes carnívoros, Del Moral trabajó en Colombia, Perú y Venezuela, además del noroeste argentino. Antes fue constructor, montañista y explorador. Siempre le interesó la biodiversidad, pero también el acervo cultural y la forma de vida de los pueblos originarios. Hoy dirige el Proyecto Juco —oso en runasimi—, vinculado al Proyecto Binacional Yaguajuco entre Bolivia y Argentina. Trabajan en alianza con la Fundación Azara-Universidad Maimónides, SOS Acción Salvaje y el grupo Pirynaicus de Cataluña, especializado en oso pardo y grandes carnívoros.

Expedición Juco, durante el rastreo del oso andino y filmación del documental en las selvas nubladas y bosques de altura en Argentina y Bolivia.

Estar a minutos de cruzarlo

Fernando todavía no lo vio en persona. “En Argentina, en dos oportunidades estuve a punto de cruzarlo. Pero no tuve la oportunidad de verlo aún”, lamenta. La primera fue alrededor de 2017. Encontró huellas tan frescas que aún se marcaban en un sustrato saturado de agua. “Se sentía su presencia”, recuerda.

Colecta de heces de oso andino para estudios de ácidos biliares y genéticos en Argentina. El estudio de los ácidos biliares puede arrojar información sobre la dieta o cambios y estacionalidad de la misma.

La segunda experiencia fue aún más intensa. Ocurrió poco antes de la pandemia. Descendía desde un área montañosa donde trabajaban, bajo una tormenta de verano. En las yungas, las primeras lluvias pueden ser peligrosas: las laderas ceden, hay derrumbes de rocas, los ríos crecen arrastrando troncos. “Uno de los mayores riesgos es quedar literalmente enterrado por un deslizamiento”, explica.

Bajaba rápido, con la soga lista por si tenía que vadear un brazo de río antes de que creciera. La niebla ya cubría todo. En una curva del camino, vio un pequeño grupo de ganado vacuno visiblemente alterado, intentando trepar por un cañal resbaladizo. Pensó en un yaguareté. Cuando logró atravesar el ganado asustado, la encontró: una excreta enorme, de olor penetrante. “Un olor típico de carnívoro, muy fuerte. Y no era de yaguareté. Era de oso.”

El excremento del oso andino suele ser más blando por la gran cantidad de fibra vegetal que consume. Estaba fresco. Seguramente el animal había pasado minutos antes, oculto en la niebla. “Fue una experiencia muy cercana e impactante por el contexto”, dice.

El animal que no se deja ver

El oso andino es esquivo y huidizo. No es territorial como el oso pardo o el oso polar, ni presenta el comportamiento impredecible del oso bezudo de la India. Los ataques a humanos son extremadamente excepcionales y suelen darse ante situaciones de acoso o cuando una hembra está con crías.

Sin embargo, en el norte argentino existen algunos registros puntuales de avistamientos. En Jujuy hubo reportes en los últimos años. En el extremo norte de Salta, entre 2000 y 2003, un puestero aseguró haber sido perseguido por el juco mientras buscaba ganado en una playa de río. Creyó acercarse a uno de sus novillos oscuros echado entre la vegetación. El viento no estaba a favor del oso y lo sorprendió.

Selvas nubladas y bosques de altura en Argentina en la línea de niebla.

Sus perros lo ayudaron a ahuyentarlo. Testigos recuerdan que el hombre, experimentado en el monte, perdió parcialmente el habla durante algunos días. El episodio se mezcló con la carga simbólica que el juco tiene en la cosmovisión local. Porque el oso, en esta zona, no es solo un animal.

Mucho antes de la confirmación genética, el oso ya habitaba la oralidad andina. En comunidades quechuas y kollas, la juca o el ucumar es una entidad ambigua: protectora de las wakas —lugares sagrados— y, al mismo tiempo, figura temida. Su andar y la capacidad de erguirse sobre dos patas alimentaron durante siglos la idea de un ser intermedio entre humano y animal. “Muchas veces fue percibido más como un homínido que como un simple oso”, explica Del Moral.

Esa superposición entre mito y biología fue también un desafío metodológico: separar relatos culturales de datos verificables, siempre de la mano de las comunidades locales.

Trabajo de campo del equipo.

Un rol clave en la montaña

Más allá del imaginario, el oso cumple una función ecológica decisiva. Es un gran dispersor de semillas —se han registrado más de 300 especies vegetales en su dieta—, modela el bosque al abrir claros y recorre extensas áreas en ambientes que funcionan como reservorios de agua dulce para poblaciones río abajo.

A nivel global, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo clasifica como “Vulnerable”. La pérdida y fragmentación del hábitat por agricultura, ganadería, minería y explotación hidrocarburífera son las principales amenazas. En el extremo sur de su distribución, cada registro cuenta.

Seguir la huella

De esa búsqueda científica surgió también una dimensión narrativa. “Expedición Juco: en busca del oso más austral del mundo” es un proyecto documental que sigue durante un mes el trabajo de un equipo de biólogos y documentalistas en el noroeste argentino y el sur de Bolivia.

El proyecto nació del encuentro entre el equipo del Proyecto Juco y la productora europea Les Últimes Feres, encabezada por el catalán Marià Serrat Crehuet, especialista en osos y grandes carnívoros. Participan también Jacob Serrat, Eloi Cruset, la bióloga Noelia Gómez, el investigador boliviano Álvaro Rendón Lazo y el naturalista Claudio Bertonatti.

El equipo de filmación de Expedición Juco.

“No queríamos un documental tradicional de oso andino. Queríamos mostrar el oso en nuestros paisajes: la selva nublada, el piedemonte chaqueño, los roquedales y pastizales andinos, y el rostro humano de las comunidades que conviven con él”, explica Del Moral.

Treinta días de travesía, porteando equipo en zonas aisladas donde, en muchos casos, nunca hubo registro audiovisual de ese tipo. El proyecto se sostuvo inicialmente con financiamiento propio y hoy está en etapa de edición y búsqueda de auspiciantes. La intención es estrenarlo el año próximo y devolverlo también a las comunidades donde se filmó, como una herramienta más de conservación.

Desde aquella primera impresión en la arena en 2004, el Proyecto Juco desplegó expediciones, muestreos con perros entrenados, análisis genéticos y cámaras trampa. El trabajo fue muchas veces autofinanciado y atravesado por obstáculos burocráticos. Hoy el oso andino es reconocido por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, figura en publicaciones científicas de referencia y en la actualización de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a partir de datos argentinos. Pero sigue siendo difícil de ver.

“Es un animal que está —dice Del Moral—. Camina en la niebla, en ambientes abruptos. Está ahí, aunque no siempre lo veamos.”

En las yungas australes podría vivir el límite meridional de un linaje que sobrevivió a una extinción masiva hace 12.000 años. Un animal que, entre el bosque nublado y el peso del mito, todavía deja huellas frescas en la arena antes de desaparecer otra vez entre la niebla.