El icónico Hotel Catedral ahora también abre en verano

En el imaginario patagónico, Villa Catedral, en la base del cerro homónimo, está identificada con nieve, esquiadores y medios de elevación. Sin embargo, el legendario Hotel Catedral –reinaugurado a mediados de 2024– se propuso romper con esa estacionalidad y convertir esa aldea de montaña en un sorprendente oasis veraniego.

Vista parcial del Catedral Ski Hotel. C. 1954 Colección Carniel en Archivo Visual Patagónico

Proyectado por la Dirección de Parques Nacionales, el Catedral Ski Hotel fue inaugurado en 1942, el mismo año en que se terminó la construcción del refugio Lynch del cerro, que hoy sigue recibiendo visitantes a 1.800 msnm. Como el hotel Correntoso y la hostería Ruca Malen, en Villa La Angostura, el Hotel Catedral estuvo entre los alojamientos con los que Parques buscó desarrollar el turismo y el conocimiento de áreas de conservación.

A pura elegancia, una de las áreas comunes del Hotel Catedral Paula Teller

En 1940, Parques Nacionales había promulgado la ley Nº 11672 de préstamos hoteleros, que autorizaba a la dirección a otorgar préstamos en hipoteca a bajo interés hasta un 70% del valor del hotel. Al igual que otras zonas, como Llao Llao y Mascardi, el cerro Catedral comenzó a desarrollarse lentamente, con hitos clave como la inauguración en 1950 del mítico cablecarril, el primer medio de elevación de América del Sur y uno de los más modernos del mundo.

Y el Hotel Catedral fue testigo y protagonista de esos años, con miles de aficionados a la nieve que cada temporada entraban y salían con los esquíes puestos. Su diseño es atribuido al arquitecto Alejandro Bustillo, aunque no hay planos que prueben esa autoría y algunos historiadores indican que podría ser obra de Miguel Ángel Cesari, que formó parte del equipo técnico de Parques en aquellos años dorados, junto a Ernesto De Estrada, el creador del Centro Cívico.

Lo cierto es que el edificio es una clara muestra del pintoresquismo centroeuropeo que tienen todos las estructuras concretadas por Parques en aquellos años en la Patagonia. Mantener dominante el paisaje por sobre la obra y definir una tipología homogénea acorde al entorno eran el mantra de Bustillo y su equipo.

Vista del acceso principal del Catedral Ski Hotel, año 1949 Colección Rebagliati en Archivo Visual Patagónico

Sala de estar con vistas al cerro en el Hotel Catedral Paula Teller

“Mi viejo siempre apostó por respetar el paisaje. Decía: ‘Si vas a poner un revestimiento en madera, fijate qué bosque hay alrededor. Mirá si las ramas tienen tendencia horizontal o vertical. Si vas a hacer una pendiente en un techo, mirá qué montaña predomina, para acompañar la pendiente’. Su obsesión era cuidar el lago y las montañas, creía que la arquitectura debe estar integrada al entorno”, cuenta Gonzalo de Estrada, hijo del responsable del Centro Cívico de Bariloche.

Ese concepto se destaca también en el Hotel Catedral, que parece emular las montañas que lo rodean. Y ese paisaje es el que parece moldear una nueva etapa del hotel, que ahora también busca atraer a los veraneantes. Con una identidad actualizada y espacios que han sido rediseñados –se invirtieron 6 millones de dólares en su restauración–, la experiencia reúne confort, spa, gastronomía y actividades para disfrutar de la montaña durante el verano.

La imponente fachada del hotel ubicada en lo alto de la villa, con protagonismo de la madera Paula Teller

Y aunque el cerro pueda resultar alejado del circuito tradicional en los meses de calor, lo cierto es que su ubicación se vuelve estratégica a la hora de escapar del tránsito vehicular y las aglomeraciones de turistas. A su vez, ofrece diferentes actividades, como trekkings guiados por senderos de distinta dificultad, cabalgatas en el bosque y en la estepa, navegaciones por el lago Nahuel Huapi, excursiones en kayak, rafting, prácticas de yoga en la montaña y salidas guiadas de pesca en ríos y lagos de la zona.

Foto histórica de una de las ventanas del hotel Paula Teller

Foto actual de la misma ventana Paula Teller

También el spa y el área de wellness se ubican en el centro de la propuesta integral. “El hotel invita a sumergirse en un universo de agua, silencio y calma, con rituales de relajación, clases de yoga, espacios de descanso y propuestas de nutrición saludable. En nuestro yoga deck, cada práctica acompaña los momentos clave del día. El menú de terapias combina técnicas de relajación, masajes terapéuticos, rituales de belleza y tratamientos integrativos”, advierten desde el hotel. Ofrecen prácticas como el sunset flow, de movimientos libres y respiración guiada al aire libre, así como talleres de fitoterapia y detox para conocer el uso de las plantas medicinales.

El salón principal del hotel, con pequeños livings y ventanales que conectan con el entorno Paula Teller

Una de las habitaciones del hotel, espaciosas y con gran confort Paula Teller

Además de disfrutar de los míticos ambientes del Catedral en una época sin nieve, los visitantes pueden disfrutar de los platos del restaurante Hans, que homenajea a Hans Nöbl, un esquiador austríaco multipremiado, que advirtió que el cerro Catedral era el mejor lugar para desarrollar el primer centro de esquí de Sudamérica. En un salón más que acogedor, los platos allí resultan innovadores y deliciosos. Y los cocktails de la barra del hotel están en manos del reconocido bartender Ramiro Ferreri.

Con una propuesta disruptiva, el hotel Catedral aprovecha lo mejor del entorno en el que fue erigido y seduce a los que disfrutan de la montaña en cualquier temporada.