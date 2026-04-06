El ladrón de chatarra: recoge lo que otros descartan para construir originales esculturas cinéticas

En su taller parece no entrar un tornillo más y no hay dónde sentarse, pero Guillermo Galetti sigue acumulando toda la chatarra que se le cruza a diario y pueda servirle para su obra. En Villa la Angostura -la localidad que adoptó como propia- lo conocen como el ladrón de chatarra, que es también el nombre de su proyecto artístico. Porque basta que vea ruedas o cuadros de bicicleta, amortiguadores, chapas, varillas, caños o parte de maquinaria que muchas veces no termina de distinguir, los levanta igual si ve que tienen algún engranaje que puede aportar a su obra, o si le gusta la forma o textura.

“Lo primero que hago es aplaudir o tocar timbre a ver si puedo levantar lo que descartaron en la vereda”, cuenta Guillermo. Como se lleva de todo, el nombre pegó y por la calle tal vez le gritan “ladrón” en broma para llamarlo, o le dicen “¿Qué hacés ladrón?” cuando entra a la ferretería. Los que tienen confianza y descartan algo que a Guille puede resultarle de utilidad, le tiran los objetos por arriba del portón de su taller. Todo lo acumula en su casa- taller: “acá se hace todo y se piensa todo también”, declara.

Guillermo Galetti reparte su día entre su rol de docente en la escuela técnica local y su oficio como metalúrgico, del cual salen las creaciones más lúdicas e imaginativas. También trabaja en albañilería.

Con mucha sensibilidad y sentido del humor hace arte en las caricaturas mecánicas y esculturas cinéticas que logra transformando lo que otros descartan. Las partes renacen en piezas con expresión propia, en que las superficies originales mantienen su visibilidad para que su identidad pasada siga presente.

Una de las obras que el artista de chatarra crea con gran sentido del humor Mariana Eliano

En la entrada a su taller recibe un gusano rojo gigante que se formó con parte del armazón externo de una soldadora vieja, una llanta, las varillas de un ténder y la rueda de un chango de supermercado. Hay mucho y cada rincón depara una sorpresa: un guitarrista de rock, una bailarina que baila desenfrenada, una figura femenina que se transforma en ave, un gato enojado y contento, un caracol que se desliza por el piso, o una bandera encadenada que se libera y forma con el movimiento la bandera argentina. Fuera del taller, y aunque no le guste vender, su obra está repartida por otras partes de la Argentina, Holanda, España y Egipto.

Gato enojado y contento hecho de viejas piezas metálicas Mariana Eliano

El boceto de dicha obra Mariana Eliano

Una de las obras que tuvo mucha repercusión por su gran simbolismo y reflexión social en estos tiempos es una escultura que busca poner el foco en la infancia atravesada por los conflictos armados: la pieza presenta una niña jugando en una hamaca que cuelga de una bomba.

Una feliz obsesión

Para Guillermo, armar y transformar no es nada nuevo. Arrancó cuando tenía solo ocho años en su Campana natal cuando no le quedaba otra que armar sus propios juguetes porque vivía en el campo, y entonces se la pasaba fabricando e interviniendo objetos. Su padre metalúrgico tenía un taller, así que Guille tenía a disposición una barbaridad de elementos con los cuales crear, lograr la manufactura de su propio juguete y no ser sólo su usuario final. Hoy contagia esa necesidad en el aula con sus alumnos de la materia de Tecnología en Aceros Laminados.

Guitarrista de rock hecho de piezas de viejas maquinarias Mariana Eliano

-¿Imaginás una obra y pensás qué piezas necesitás para armarla o ves los elementos que tenés y surge una obra?

-De las dos maneras. A veces tengo una idea muy definida de lo que quiero hacer y empiezo a buscar las cosas, como puede ser el caracol. Entonces necesito un sistema de doble manivela excéntrico y quiero que vaya haciendo el movimiento del cuerpito. Este otro bichito salió de la ducha: había visto la película La Guerra de los Mundos, asique agarré una ducha, la hice pelota y creé el personaje. Si a veces me pasa que no encuentro las cosas soy capaz de agarrar mi propia ducha y destrozarla. Pero tengo mi agente moderador desde el cariño que es Majo, mi señora, que me contiene, porque mi impulso me lleva a armar y desarmar sin pensar en las consecuencias. Y a veces no me iría a dormir, no comería y tengo trazos felizmente obsesivos, porque suelo engancharme mucho con lo que hago. De hecho, si no tuviera otras obligaciones y no tuviera que ganarme la vida de otra forma me la pasaría haciendo esto. Es más, suelo desvelarme tempranito y arranco, café con leche, cuadernito, pizarra...

Aunque su fin último no es lo comercial, varias de sus obras se encuentran en otros países como Holanda y España Mariana Eliano

-¿Levantás todo lo que encontrás en la calle?

-Con los objetos que encuentro me pueden pasar dos cosas: o tengo un filtro y voy buscando determinado objeto y salgo a cazar la chatarra específica, o los encuentro de repente. Puede ser una bicicleta, un calefón, alguna autoparte, un amortiguador, y pienso que tiene potencial. Mirá qué linda porquería, pienso, y la traigo. Pero también tengo que hacer el ejercicio de no traer cualquier cosa, he ganado experiencia y sé qué me puede servir para después y qué no me va a servir y me digo déjalo ahí, soltá. Antes andaba con un carrito chiquitito y mi bicicleta y enganchaba las cosas ahí, y en ese mismo carrito también llevaba las herramientas para la escuela.

-¿Siempre hacés un boceto para tu obra?

-Generalmente boceto y otras veces cuando no estoy lo suficientemente tranqui me voy directamente a los bifes. Empiezo a cortar, a soldar y tal vez no sale. Entonces desarmo buscando el movimiento.

Una bandera encadenada que se libera y forma con el movimiento la bandera argentina Mariana Eliano

-¿Cuánto se tarda en hacer una obra?

-A veces, lo que más tiempo lleva no es la obra en sí sino la idea. Primero necesito convencerme de la obra, sentir que la idea realmente me voló la cabeza. Ese proceso puede tardar bastante. Después viene pensar cómo realizarla de la manera más simple posible. Por ejemplo, en la mecánica o la mecatrónica hay mil maneras de construir algo, muchas muy complejas. A mí en cambio me interesa trabajar con principios mecánicos recontra básicos y lograr que se manifieste lo que estoy buscando. Ese proceso implica mucho tiempo de pensamiento y muchos bocetos. Y puede pasar que la construcción final sea muy rápida, tal vez dos días. O al revés: a veces me despierto literalmente a las cuatro de la mañana con una idea muy clara, y luego la construcción lleva más tiempo.

-¿Les agregás pintura para hacerles una terminación?

-No me interesa mucho la idea de terminación. Durante muchos años trabajé haciendo puertas, escaleras y herrería semi-industrial que exigía un tipo de acabado. Lo que me interesa es que la idea- el dibujo o el movimiento que tengo en la cabeza- tome forma. Una vez que llego a eso, no pretendo más nada. Aunque la mayoría no tiene, a veces aparece algo de color sólo si necesito el contraste o por una cuestión más icónica, como en el corazón de color del perrito. Me parece importante la procedencia, qué es cada pieza, y cuando le metés pintura deja de entenderse de dónde viene.

Guillermo Galetti, artista de chatarra Mariana Eliano

-¿Tenés preferencia por alguna de tus obras?

-No, la verdad es que todas tienen lo suyo. Es más, ninguna me cierra por completo y diría que todas tienen algo para ofrecer. Una pieza me gusta por algo, la otra por otra cosa. El gato, por ejemplo, por esto de lograr la expresión con lo mínimo posible: traté de que se mueva la cabeza y que el hocico sea un punto fijo. Una miniatura muy chiquitita que ya di es el remo en dulce de leche: un barquito con sus remos colocado arriba de dulce de leche. Ese era más el mensaje que otra cosa, porque no tenía nada de novedoso. Por lo general hago formato medio o chico por una cuestión de espacio, aunque el guerrero que se transforma en lobo es de lo más grandecito que he hecho.

El taller de Guillermo Galetti, artista de chatarra Mariana Eliano

-¿Cómo guardás y encontrás las cosas en el taller cuando las necesitás?

-Hay una pequeña clasificación. como por ejemplo un balde que tiene rótulas, otro que tiene nada más que bujes, planchuelas o tubos y varillas. Hay cierto orden que no dura mucho, porque donde me meto en un proyecto me olvido del orden. Hoy está ordenado, ya que a la mañana tuve que mover todo para hacer espacio para poder pasar. Para encontrar uso la memoria- que no tengo- entonces revuelvo o trato de dejar muy expuestas las cosas que voy juntando, que terminan superponiéndose y pierdo cosas que había encontrado.

-¿Cómo trabajás en al aula con tus alumnos?

-Tomar un rol protagónico de crear, transformar, tratar de encontrarle el sentido a las cosas y resignificarlas es lo más nutritivo a nivel emocional y cognitivo, por eso me gusta que mis alumnos construyan. Solo ser usuario no enriquece tanto y es más aburrido. Creo que el verdadero proceso está en transformar, tratar de lograr que desde cero los chicos puedan lograr algo. En cambio, si yo te doy un objeto de alta manufactura tecnológica en el que no vas a intervenir para nada y solamente vas a usar, no estás haciendo un proceso.

-Concretamente, ¿qué hacen?

-Para motivarlos, les pido que traigan sus propias inquietudes para transformar y dar vida, forma y sentido o una aplicación a estos pedacitos de chapa y láminas con operaciones como trazados, cortes, plegados, embutidos, remachados, punzonados. Ahí, cuando traen láminas y sueldan en el taller es donde arranca lo divertido y desarrollan sus habilidades y destrezas en sus propios objetos y juguetes.

A la muestra que hizo en el MAC (Museo de Arte Contemporáneo de Villa la Angostura) fueron todos sus alumnos y gran parte del pueblo a jugar: la gente movió las piezas, las sacaron a pasear, las activaron girando las manijas, las desplazaron y cambiaron de lugar. Todo en simultáneo. “Fue un bochinche: en un momento el ruido a chatarra se superponía y se hacía insoportable”, cuenta con satisfacción Guillermo.

En IG: @ladrondechatarra