Finalistas. Osos, monos y aves protagonizan las fotos más divertidas de un concurso sobre naturaleza

La organización The Comedy Wildlife Photo Award dio a conocer las 42 imágenes seleccionadas para la gran final de su certamen y abrió la votación al público para que elija al ganador de un viaje a la reserva Masai Mara de Kenya.

"Hora de ir al colegio", de Chee Kee Teo, nacido en Singapur. Chee Kee Teo / Comedywildlifephoto.com

Un grupo de pingüinos avanza sincronizado en las costas de las Islas Malvinas. Una serpiente india ríe a cámara. Un mono se mira las partes íntimas… La naturaleza ofrece escenas mágicas que solo un fotógrafo experto y paciente puede retratar. En pos de incentivarlos, desde 2015 existe un concurso que consagra al autor de la instantánea más simpática del mundo animal, The Comedy Wildlife Photo Awards.

"Lo logré", de Dikky Oesin, nacido en Indonesia. Dikky Oesin / Comedywildlifephoto.com

Los finalistas de este 2021 se dieron a conocer este 1ro de septiembre, cuando la entidad publicó en su página web las 42 fotos elegidas de este año, con los nombres de sus autores y sus propósitos, reflexiones y anécdotas sobre cada imagen. Así quedó abierta al público general la votación que será hasta el 10 de octubre y que puede consagrar una escena de la sabana africana, otra del caribe o una de los bosques helados del norte de Estados Unidos, por ejemplo.

"Auch", de Ken Jensen. "Dije que podías sacarme una foto", de Patrick Dirlam. Ken Jensen / Comedywildlifephoto

La iniciativa fue creada por un dúo de fotógrafos profesionales, Paul Joynson-Hicks y Tom Sullam, que buscan enfocarse en el costado más luminoso de la fotografía de naturaleza, para promover la conservación de especies a través del humor. Este año, la competición apoya a la ONG Save Wild Orangutans –que protege orangutanes en el Parque Nacional Gunung Palung de Borneo–, a través de la donación del diez por ciento de sus ganancias en la web.

"No te hagas problema; sé feliz", del alemán Axel Bocker. Axel Bocker / Comedywildlifephoto.com

Al comunicar los finalistas, Paul Joynson-Hicks aseguró: “Estamos abrumados con la cantidad y la calidad de fotos que recibimos este año. Son más de 7.000, de todas partes del mundo. Es una gran participación, sobre todo teniendo en cuenta el impacto de la pandemia. El enorme caudal de fotos que recibimos habla de las ganas que hay de comprometerse con la conservación. Y nos recuerda que la naturaleza puede ser increíble e hilarante, y que tenemos que hacer todo lo posible por preservarla”.

"Un perrito de las praderas (roedor en peligro de extinción) devenido en ninja ante la amenaza de un águila", de Arthur Trevino. Arthur Trevino / Comedywildlifephoto.com

En tanto, Tom Sullam agregó: “Este año fue más complicado que nunca antes tachar nombres de la lista de fotógrafos. Había tantas fotos divertidas que nos hicieron reír, que no pudimos quedarnos con 40, ¡sino que cerramos en 42! Fue increíble ver el rango de variedad animales, desde los más raros hasta una paloma. No veo la hora de que veamos qué elige el público, para luego exponer muchas de estas fotos en The Photography Show de Birmingham”.

"A ver quien salta más alto", de Chl Han Lin. Chl Han Lin / Comedywildlifephoto.com

Para presentar sus obras, fotógrafos como el canadiense Kevin Biskaborn, de Ontario, contaron su experiencia con una reflexión: “¿Aislado con tu familia y ansioso por salir a explorar el mundo? Estos mapaches orientales están igual”. Y siguió: “Porque cuando pensás que ya no hay más lugar en el hueco del árbol, la mamá mapache aparece y muestra cuán compacto es el espacio. Los bebés se trepan unos encima del otro y sobre su madre, esforzándose para mirar para afuera al mismo tiempo. Esta foto fue tomada en Southwestern Ontario, Canada, después de explorar un área muy particular con huecos en los árboles. Teniendo en cuenta que los mapaches suelen moverse de una guarida a otra, sin pasar más de una noche en el mismo escondite, encontrar un área con muchos hoyos fue la clave para descubrirlos. Me choqué con esta familia e inmediatamente trabajé en nivelar la cámara con el agujero para tener un buen ángulo. Cuando la cámara y el trípode estaban listos, los mapaches bebés sintieron curiosidad (y cooperaron), sacando sus cabezas para tener una mirada más de cerca”.

"El estilista verde", Gurumoorthy K. "Chequeando", de Larry Petterborg. Larry Petterborg / Comedywildlifephoto.com

Mientras que el francés Clemence Guinard sobre su foto detalló: “Descansando con el resto de la manada, en un camino montañoso de Arabia Saudita, este babuino de Hamadryas comenzó a bostezar. Pero por la gracia de su pose, los pelos de su piel almidonados y sus ojos como maquillados, frente a cámara parecía subido a un escenario, listo para saludar al público y entonar un tema como si fuera un tenor”.

"Somos demasiado sexies para esta playa", de Joshua Galicki. Joshua Galicki / Comedywildlifephoto.com

Y el alemán Philipp Stahr describió sobre la suya: “Fue sacada en Curaçao, en el caribe holandés. Usualmente los peces de estanque son difíciles de fotografiar porque, si bien no tienen problema con que los buceadores se les acerquen, si uno muestra interés suelen darse vuelta y dar la espalda. Por eso traté de nadar medio metro sobre el pez y hacerle creer que no estaba interesado en él. Lo hacía con mi cámara por debajo, en mi pecho. Cuando llegó la hora, di vuelta la cámara noventa grados al frente, apunté y le disparé, rogando que el pez estuviera en foco. Jamás imaginé obtener tan cerca sus labios tan bellos”.

"Los labios lindos son para besar", de Philipp Stahr. Philipp Stahr / Comedywildlife.com

Los finalistas serán juzgados por un panel de fotógrafos comprometidos con la naturaleza, Daisy Gilardini, Tom Laman y Will Burrard-Lucas; por el escritor de viajes Neil Stevenson; la conductora de televisión Kate Humble; el actor Hugh Dennis; la experta en imagen Celina Dunlop; y la conservacionista, Bella Lack.

"Apoyado", del británico Andy Parkinson. Andy Parkinson / Comedywildlifephoto.com

Los ganadores serán anunciados el 22 de octubre y el autor de la foto que obtenga el primer puesto podrá disfrutar de una semana de safari en Alex Walker’s Serian dentro de la reserva Masai Mara, en Kenya. Y como trofeo, se hará acreedor de una pieza hecha a mano y única, del Art Garage in Dar es Salaam, Tanzania.

"Bailar hasta que las velas no ardan", de Sarosh Lodhi. Sarosh Lodhi / Comedywildlifephoto.com

