Encontró un “hongo” morado en el mar, lo levantó y empezó a brillar en su mano: “Alienígena”

Una reciente caminata por la costa de California dejó a Greta Eskridge, una residente local, ante un hallazgo inesperado que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral. Mientras recorría la orilla del mar, la mujer vio un objeto de un intenso color violeta que reposaba sobre la arena, cuya morfología guardaba una semejanza desconcertante con la de un hongo terrestre. Sin embargo, al manipularlo, el objeto exhibió propiedades luminosas que desafiaban cualquier categorización botánica convencional, lo que llevó a los testigos a calificarlo inicialmente como un extraño espécimen extraterrestre.

La confusión inicial fue rápidamente disipada por especialistas, quienes confirmaron que el organismo no pertenecía al reino Fungi, sino que se trataba de una especie marina denominada científicamente como sea pansy (Pensamiento del Mar). De acuerdo con la información difundida por la empresa Aloha Tours, especializada en actividades de aventura en San Diego, este hallazgo es un ejemplo de la biodiversidad que a menudo pasa desapercibida en las zonas de marea. Lejos de ser una unidad biológica única, el ejemplar es en realidad una intrincada colonia de pequeños pólipos que actúan de manera coordinada.

Aloha Tours se encargó de dar a conocer detalles sobre la especie marina

En su testimonio compartido en la plataforma Instagram, Eskridge describió el momento del descubrimiento con sorpresa y señaló: “Nosotros lo llamábamos un hongo alienígena del mar”. Esta percepción fue respaldada por otros observadores, incluido el equipo de Aloha Tours, quienes añadieron “Lo llamábamos un hongo alienígena del mar”, una frase que encapsula la extrañeza que genera este organismo ante los ojos inexpertos. Pese a su apariencia, los biólogos lo clasifican como un animal perteneciente al grupo de los corales blandos y mantiene un parentesco directo con las anémonas y las medusas que habitan en los océanos del hemisferio occidental.

La estructura de este organismo es uno de sus rasgos más fascinantes desde una perspectiva biológica, ya que la colonia se compone de diversos tipos de pólipos que especializaron sus funciones para garantizar la supervivencia del grupo. Una parte significativa de estos individuos se encarga de la captura de alimento, principalmente plancton. “Estos pólipos de alimentación se extienden por encima de la arena y segregan una red de moco para capturar presas pequeñas; tienen tentáculos y células urticantes, lo que les permite picar y tragar el plancton que queda atrapado”, detallaron desde Aloha Tours en su reporte técnico a través de redes sociales.

La especie sea pansy generó furor en California

El aspecto más distintivo y enigmático, no obstante, es su capacidad de bioluminiscencia, característica biológica que permite que el organismo emita un resplandor verde, especialmente en entornos nocturnos cuando el animal se siente amenazado o perturbado por el movimiento del agua. “Ellos brillarán en verde por la noche, especialmente cuando son molestados por las olas o aguas turbulentas”, escribió Eskridge al relatar su experiencia directa con el espécimen hallado.

Habitualmente, estas colonias permanecen ancladas al sustrato arenoso del lecho marino mediante una estructura denominada pedúnculo, pero corrientes fuertes pueden desanclarlos y arrastrarlos hasta la orilla. Los especialistas recomiendan que, ante el hallazgo de estos ejemplares varados, los ciudadanos actúen con responsabilidad ecológica. “Por supuesto, siempre debes devolverlos directamente al agua”, sentenció Morgan Hoffman, otra de las voces expertas que siguió el caso. Este comportamiento permite que las colonias puedan recuperar su estabilidad y continuar con sus ciclos naturales de vida en el ecosistema marino del Pacífico, donde este tipo de avistamientos captura la atención del público por su rareza.