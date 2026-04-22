El nuevo doodle de Google celebra el Día de le Tierra, que, en todo el mundo, es hoy, miércoles 22 de abril. Este es un cambio visual del tradicional ícono del buscador más famoso busca celebrar fechas o eventos relevantes para la cultura y la sociedad. En este caso, es para festejar a nuestro planeta y recordar que es importante cuidarlo.

Hoy se celebra el planeta Tierra MAURO V. RIZZI

Día de la Tierra: cómo es el doodle de Google de hoy, miércoles 22 de abril

El doodle de Google tiene el objetivo de celebrar o conmemorar eventos, logros o personas que marcaron un antes y después en el mundo, y es por eso que el buscador cambia su logo en la página principal por un día.

En este caso en particular, el doodle se forma con varias imágenes que, desde la altura, marcan, como efecto de la naturaleza, las letras del nombre del buscador. Estos son distintos ecosistemas dentro de cada uno de los continentes del mundo, y van cambiando.

Hoy es el Día de la Tierra Mauro V. Rizzi

“Este Doodle celebra nuestro magnífico planeta. La obra de arte giratoria presenta imágenes de Google Earth, mostrando diversos paisajes globales y maravillas naturales dentro de cada letra”, expresa Google y después detalla las locaciones de cada vistazo en el interior de las letras:

G – Reino Unido, Europa

– Reino Unido, Europa O – Canadá, Norteamérica

– Canadá, Norteamérica O – Argentina, Sudamérica

– Argentina, Sudamérica G – Papúa, Oceanía

– Papúa, Oceanía L – Senegal, África

– Senegal, África E – Indonesia, Asia

Otra versión del doodle de Google de hoy

¿Por qué se celebra hoy el Día de la Tierra?

El origen de esta efeméride refiere al año 1968, cuando el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, junto al ambientalista Morton Hilbert, creó una serie de actividades orientadas al cuidado del medio ambiente. La iniciativa dio lugar al Simposio de Ecología Humana, una conferencia que buscaba incentivar a los estudiantes a acercarse a esta temática. Gracias a la buena respuesta de este plan durante los años siguientes, Hilbert comenzó a promover el Día de la Tierra.

Años más tarde, se creó el Proyecto para la Supervivencia, un conjunto de jornadas educativas en el marco de la Universidad Northwestern, en Illinois. Esta contó con la participación del activista Ralph Nader.

El Día de la Tierra se celebra oficialmente desde 2009 Unsplash

El 22 de abril de 1970 se realizó una protesta liderada por estudiantes y el activista Gayrold Nelson, quien propuso también la fundación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Dos años más tarde, tuvo lugar la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente en Estocolmo, llamada “La Cumbre de la Tierra en Estocolmo”. En recuerdo a estos sucesos, en 2009 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó de manera oficial el Día Mundial de la Tierra.