Flores gigantes, nidos y pájaros en una exitosa muestra en el Palacio de Cristal

Entre flores de dimensiones colosales y sobrevuelos de pájaros, el artista kosovar Petrit Halilaj se consagró con su muestra de nombre XL: A un cuervo y los huracanes que, desde lugares desconocidos, traen de vuelta olores de humanos enamorados. Con gran éxito de público, y muy difundida en Instagram, entrecruza la propia historia de amor de su autor, su identidad cultural con las ideas de hogar y nación. Tiene lugar en el Palacio de Cristal en la ciudad de Madrid y p odrá visitarse hasta fines febrero del 2021.

La exhibición, la primera que se realiza en el Palacio de Cristal luego de la aparición del COVID-19, es un trabajo colaborativo que contó con la presencia del artista Álvaro Urbano actual pareja de Halilaj , quien participó de la confección de las singulares flores.

El Palacio de Cristal de Madrid convertido en un jardín.

“A un cuervo y los huracanes …” es el resultado de dos años de estudio y preparación y fue especialmente ideada para la estructura acristalada del Palacio, que es una de las sedes del Museo Reina Sofía. Varias ventanas se abrieron, se instalaron comederos y estructuras especiales con la intención de atraer a las aves y a los animales que viven en el Parque El Retiro . La idea es que toda la exposición se convierta en un organismo vivo y por lo tanto cambiante en el tiempo.

Los visitantes recorren la muestra del joven artista kosovar.

La apertura del edificio y el propósito de generar una continuidad entre el afuera y el adentro oficia, además, como una suerte de metáfora de la libertad: “Aquí tengo la libertad personal que no encuentro en mi país. Ser una persona homosexual supone que mi amor no es plenamente reconocido ni por mi familia, ni por la mayoría de la sociedad kosovar, y eso es algo también muy complicado para mí”, asegura Petrit Halilaj

Petrit Halilaj junto a su obra en el Palacio de Cristal

Crónicas florales

El recorrido por el cosmos de Halilaj que se despliega hoy en el Palacio de Cristal nos depara diferentes historias contadas con exquisita belleza.

Si bien la idea inicial fue que la muestra sirviese como decoración de la gran performance que iba a ser su boda con Álvaro Urbano, su pareja de hace varios años, la aparición del COVID-19 cambió los planes. Las flores se convirtieron entonces en el centro de la historia.

El artista comenzó este trabajo inspirado en el cortejo de los Bowebirds o Pergoleros, unos pájaros originarios de Australia y Nueva Zelanda. Durante la época de apareamiento, el macho construye un complejo nido que adorna con coloridos objetos para atraer a la hembra.

La acristalada estructura del museo invadida por gigantescas flores

Halilaj recurrió al ritual de estas aves como punto de partida para contar su historia de amor con Urbano y juntos se lanzaron a diseñar las grandes flores de acero y lienzo pintado: forsythias, semillas de palma, flores de cerezo, amapolas, claveles y lirios, que se colocaron suspendidas desde el techo. Este gesto, que implica hacer pública su relación, adquiere otra dimensión cuando lo observamos encuadrado dentro de la estructura de corte colonial del Palacio.

Otro momento de la muestra es History of a Hug (Historia de un abrazo) donde un gigantesco cuervo blanco con un tronco en la mano alude al instante en que su abuelo, un campesino kosovar, se enteró del nacimiento de su hijo. Incapaz de abrazarse con alguien -porque hubiese sido interpretado como un acto femenino o de debilidad-, el hombre apretó con tanta fuerza el objeto que creyó que su felicidad destrozaría la madera.

"Historia de un abrazo",un momento clave de la muestra.

Here To Remind You (Aquí para recordarte) es otra obra de la instalación que llama la atención. Allí, dos garras doradas gigantes parecen entrelazarse tímidamente: un símbolo que en tiempos de pandemia refiere al deseo generalizado de abrazarnos, besarnos y sentir físicamente al otro.

"Aquí para recordarte", una escultura que habla de los sentimientos en tiempos de pandemia

Dedicada al cuervo y los huracanes, la muestra de Halilaj ha convertido al Palacio de Cristal en el jardín privado de sus sentimientos, sentimientos que invita a compartir y analizar en este cambio de época. Un gigantesco nido donde todos podemos pasar un rato y conectarnos con las historias del joven artista que, definitiva, son las historias de todos nosotros.