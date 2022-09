Galería Canalejas: La nueva meca de moda, lujo y gastronomía que transformó el centro de Madrid

Que Madrid se convirtió en la nueva ciudad “it” europea ya no es novedad. Aunque mucho de su indudable magnetismo tiene que ver con un redescubrimiento de su natural encanto, de su genuina forma de ser y actuar –entre campechana y cosmopolita, con la hora de la siesta todavía tan arraigada como el irse de cañas, una costumbre que puede arrancar tan temprano como las 11 de la mañana–, es igual de cierto que su fervor actual se explica, en buena parte, por algunos proyectos fríamente calculados .

La “nueva Milla de Oro: en 2012 se compraron los siete edificios centenarios sobre la Calle de Alcalá que hoy componen el Centro Canalejas, un eje que una Puerta del Sol y Cibeles. Mariana Eliano

Una de las muchas entradas a la Galería Canalejas, donde no falta el mármol y detalles ornamentales. Mariana Eliano

La total renovación de los hoteles de lujo de la ciudad, como el Rosewood Villa Magna o el Mandarin Oriental Ritz, demuestran que la intención de elevar la vara de la industria turística en Madrid fue una decisión planificada. Pero nada generó más expectativas en la ciudad que la apertura del Centro Canalejas, un desarrollo que se anunció en 2012 con la compra de siete edificios centenarios sobre la Calle de Alcalá y que arrancó su inauguración por fases el año pasado . Su objetivo: posicionarse en la capital española como lo que Lafayette es en París y lo que, en Londres, es Harrods. Y todavía más: crear una “nueva Milla de Oro, un eje que una Puerta del Sol y Cibeles y que le devuelva la vida de compras al corazón de Madrid”. Parece que lo han logrado.

La sola rehabilitación y puesta en valor de los siete edificios históricos que conforman el Centro Canalejas ya fue una noticia en sí misma. Y algo queda del espíritu de esos antiguos bancos, aseguradoras y redacciones de diarios que brillaron, sobre todo, en la primera mitad del siglo 20.

Los jamones de DBellota expuestos en el Food Hall.

El paseo de compras consta de 15.000 metros cuadrados que desde junio de este año ya reúne a más de 40 marcas de alta gama, como la firma de zapatos italiana Aquazzura, las relojeras Rolex y Omega, y las de moda Valentino, Saint Laurent y Zegna. Mariana Eliano

Según el grupo detrás del proyecto, se restauraron meticulosamente unas 17.000 piezas ornamentales, entre vidrieras art déco, celosías, barandillas, mármoles, capiteles, frisos , verjas y detalles decorativos que se incorporaron al diseño del nuevo complejo. Así, entonces, es posible admirar el buzón original firmado por el escritor Juan José García para el Banco Español de Crédito, los mostradores de mármol verdes del edificio de La Equitativa (que data de 1887) o las placas con las llaves de las cajas fuertes particulares de los otrora clientes del Banco Español de Crédito.

Tiendas de alta gama y estrellas Michelin

Por donde sea que se acceda, ya sea atravesando la fachada histórica del local de Cartier (originalmente concebida en 1902 por el reconocido arquitecto Eduardo de Adara y Magro para la sede principal del Banco Hispano Americano) o bajando por una moderna escalera interior –una estructura de acero suspendida del techo, con escalones de mármol y barandas de cristal–, la experiencia de sumergirse en el interior de Galería Canalejas es impresionante. Una de esas formas es atravesar una imponente bóveda de 19 toneladas, con puerta blindada , un gusto que sólo podrán darse los huéspedes del Four Seasons, dado que se trata de un ingreso reservado para ellos.

Una imponente bóveda de 19 toneladas, con puerta blindada, es un exclusivo ingreso a la galería y el más excéntrico de todos. Mariana Eliano

Este hotel cinco estrellas abrió a fines de septiembre de 2021; entre octubre y noviembre del mismo año, lo hicieron las tiendas de Hermès y Cartier, a modo de anticipo de lo que sería la Galería Canalejas, un paseo de compras de 15.000 metros cuadrados que desde junio de este año ya reúne a más de 40 marcas de alta gama , como la firma de zapatos italiana Aquazzura, las relojeras Rolex y Omega, y las de moda Valentino, Saint Laurent y Zegna.

Todavía falta un segundo piso de compras por estrenar. Entre las confirmadas, se destaca la marca de indumentaria Stefano Ricci: hace menos de un mes, sus dueños revelaron que desembarcarán por primera vez en Madrid con sus icónicos cinturones de diamantes, que pueden llegar a cotizar por arriba de los 120.000 euros .

Grazie Mille Mozzarella Bar: delicatessen y vinos italianos. Mariana Eliano

Su imponente Food Hall consta de 13 restaurantes, cada uno con su diseño e impronta particulares. Mariana Eliano

La cocina japonesa de Salvaje, donde el chef Fermín Azkue fusiona la tradición y el misticismo del país nipón con los sabores más exóticos. Mariana Eliano

La apuesta más interesante para el público general se encuentra en el subsuelo del predio. Ahí funciona el Food Court Hall , que también debutó en junio pasado (en rigor, todavía queda libre una plaza destinada a un misterioso restaurante que se mantiene en estricto secreto ). Si bien no deja de ser un patio de comidas abierto emplazado en un centro comercial, cada uno de los 13 locales logra demarcar un espacio único y propio.

Conviven en armonía gastronomías tan disímiles como la de Le Petit Dim Sum (un reducto dedicado a la “cocina imperial china” que marca la última creación de los hermanos María Li y Felipe Bao, líderes absolutos de la categoría en la ciudad desde hace años con el Grupo China Crown) y la de Garelos, una reinterpretación moderna e imperdible de la taberna gallega del cocinero Antonio Couceiro, o la pasta italiana de Davvero con los platos exóticos y de moda de Salvaje, del chef venezolano Fermín Azkue.

El restaurante Salvaje es uno de los más destacados de la oferta gastronómica. Mariana Eliano

Se restauraron unas 17.000 piezas ornamentales, entre vidrieras art déco, celosías, barandillas, mármoles, capiteles, frisos, verjas y detalles decorativos que se incorporaron al diseño del nuevo complejo. Mariana Eliano

En Canalejas hay, también, una apuesta foodie a las estrellas. Por eso, acá abrió su primer restaurante Rubén Arnanz : se llama 19.86, en honor a su año de nacimiento, y a este joven segoviano que ya fue reconocido con una estrella Michelin se lo puede ver casi cualquier día de la semana del otro lado de la barra, sirviendo él mismo sus elaboradísimas preparaciones que se nutren de la cultura castellana y mediterránea.

Otro cocinero español galardonado con la tan ansiada estrella Michelin, Julián Mármo l, se lanzó no con una sino con dos propuestas: Monchis, que mezcla de México y Japón (“fusión sin confusión”, asegura él), y The Eight, su reducto de hamburguesas, bocadillos y montaditos cocinados con carbón Binchotan, una tradición milenaria japonesa.

Galería Canalejas abre todos los días. Las boutiques, de 10 a 20, excepto los domingos que arranca a las 12. El Food Court Hall, de 12 a medianoche los domingos a jueves, y se extiende hasta la 1 de la mañana los viernes y sábados.

Además, ofrece la posibilidad de realizar una visita guiada para descubrir todo su patrimonio arquitectónico y cultural de la mano de un especialista; ronda los 200 euros y los grupos son muy reducidos (máximo 10 personas por día).