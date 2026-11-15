La ciudad hipster que desafía el ADN conservador de Texas y apuesta por el cambio

Sumarse a la ceremonia sobre el lago Lady Bird es un clásico al que se anotan hasta los austineses. A las siete de la tarde somos una multitud venida de otras partes del mundo. En el lago no faltan los barcos, repletos de turistas con ganas de asistir a un fenómeno nada común. Algunos, con sus botes a remo, se unen a la espera. Otros, sobre la costa, echados en el pasto, hacen lo propio. Y aquí estamos, contando los minutos que faltan para que el disco solar se disuelva en el horizonte de agua y los murciélagos aparezcan. Están ahí, pero no los vemos: habitan en la parte inferior del puente sobre el que estamos parados. El sol se esconde, comienza a haber indicios de esa presencia. Al principio son como tramas nubosas que se van desgajando en el aire, hasta que con la oscuridad casi encima, salen disparadas ráfagas cada vez más espesas y en continuado que desaparecen en la noche en busca de su alimento preferido: los mosquitos. Se calcula que debajo del Lady Bird reside un millón de quirópteros.

Una joven local en el puente Lady Bird Sofía López Mañán

“¿Sabes por qué el puente se llama Lady Bird?”, pregunta un español, y no sé si lo que pretende es enterarse o lo quiere contar. Le contesto, por las dudas, pero para mis adentros. Y le cuento que LB fue la mujer de Lyndon Johnson, el presidente que asumió tras la muerte de Kennedy, y que ella, texana, se responsabilizó de la limpieza de este lago. Días más tarde sabré que son todas hembras las que llegan preñadas de México, que cada una tiene una cría y que esta criatura come un tercio del peso de la madre. Así que con semejante dieta no hay mosquito que se salve; gracias a este fenómeno, las murciélagas se convirtieron en las protectoras de Austin.

Un mural en la Congress Avenue que muestra los hitos de la ciudad Sofía López Mañán

Impresiones urbanas

El Aloft es un hotel que apunta a un público joven, a esa nueva generación de viajeros autosuficientes. El personal masculino viste de jean y saco; educadamente informal, cada cual asiste al huésped con la debida eficiencia. La vista de Austin desde la habitación del piso 32 es magnífica; incluso tendremos el privilegio de asistir al estallido de una tormenta panorámica fenomenal.

La ciudad inspira caminatas intensas. Recorremos entera la Congress Ave., con sus locales y bares onda hipster. Sobre la misma calle, más cerca del puente de las mamíferas aladas, quedamos flechadas por Heritage, local en esquina de botas texanas de diseño propio, maravillosas. Están imantadas esas botas: la mano se va sola hacia ellas. No en vano un cartel advierte que NO se tocan. Acá, un buen par de diseño de media caña roza los 800 dólares. Ay, qué dolor.

Los originales diseños de las botas texanas Sofía López Mañán

Botas texanas en Heritage, icónico local con oferta de buenos diseños Sofía López Mañán

Cunde la presencia de food trucks y compiten con la oferta a tal punto que los hay inabordables por tanta gente que atraen. La cola se mueve lento (normal en estas circunstancias), es preciso armarse de paciencia bíblica y avanzar a ritmo de mono perezoso.

La calle Sexta se desgrana en una numerosa cantidad de boliches nocturnos. Hay tours para hacer la recorrida de estos espacios de música en vivo; honky-tonks, rock, blues, swing, country... casi todo menos heavy metal o electrónica. En otro lugar de la ciudad, es posible escuchar jazz de culto en Elephant Room, reducto laberíntico al que se accede después de bajar profundo por una escalera. Barra generosa, recovecos donde atornillarse con un trago, relojear el estado de ánimo del ambiente mientras los músicos hacen sus piruetas. Y la verdad es que se pasan de buenos.

Autos de colores y arte callejero en el centro de la ciudad Sofía López Mañán

Austin, Texas Sofía López Mañán

A las nueve y cuarto de una mañana que pinta calurosa abordamos un city tour con Ike, nombre que él se inventó y que significa “I know everything”. Residente de Austin, sus explicaciones fluyen en un marco de relajada relación con el grupo. Es ingenioso con los comentarios y riguroso con la información. Con él circulamos por el corazón fundacional de Austin; trasponemos la pesada puerta del Capitolio del estado de Texas, el más grande de los Estados Unidos, y recorremos el hall hasta situarnos debajo de una cúpula y dentro de un círculo en el piso que muestra el emblema de la Texas independiente, cuando se autoproclamó república, liberada del poder de México. Texas fue, en efecto, “la estrella solitaria” de la historia americana.

La noche con música en vivo en el Bishop District. Sofía López Mañán

Seguimos hacia la zona universitaria y otros puntos urbanos donde el street art está presente; hacemos stop en un ice truck para refrescarnos con un rico helado; en síntesis: todo en orden con Ike, quien, antes de decir adiós, nos hace entrega de una postal donde, en vez de sus datos, se puede leer “I love you”. Una manera muy sagaz de esperar, como contraprestación, una apetecible propina por la labor bien cumplida.

La hora azul en el lago Lady Bird a la espera de la aparición de los murciélagos. Sofía López Mañán

El Capitolio de Austin

Sede del gobierno del estado de Texas, el capitolio se destaca en el downtown, en el 110 de la Congress Avenue, con su grandiosa cúpula: en total, 95 metros de alto. Y es, por una diferencia de apenas cuatro metros, más alto que el de Washington. Su cúpula remata con una figura mítica, una diosa de la libertad que se inventaron los texanos, que sostiene una estrella de cinco puntas: el símbolo de la independencia. Es la estrella solitaria con que el estado todavía se identifica.

Interior de la cúpula del Capitolio. Sofía López Mañán

En el interior, se aprecia la gran rotonda debajo de la cúpula, donde el piso muestra un mosaico en el que puede leerse, en grandes letras, “Republic of Texas”; alrededor de la estrella se distinguen los escudos de las naciones que gobernaron este territorio del sur: los reinos de España y Francia, los Estados Unidos de México, la República de Texas, la Confederación de Estados y los Estados Unidos de Norteamérica.

Este edificio, que no fue la primera sede, se construyó en 1888 en estilo neorrenacentista italiano y en su construcción intervinieron miles de personas, muchos eran condenados e inmigrantes. Restaurado en varias oportunidades, las últimas reformas datan de 1997. En 1970, el capitolio fue incorporado al Registro Nacional de Lugares Históricos y su manutención depende del Comité Estatal de Conservación de Texas.