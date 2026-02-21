La hamburguesería que apuesta a presentaciones delicadas, mesas con mantel y cristalería

Pensado para adultos, el nuevo local sirve hamburguesas de muy buena calidad y busca la sofisticación

Hay barra frente a la cocina Silvina Baldino

Villa Crespo suma un nuevo spot en su mapa gastronómico. Se llama Grasa y, aunque el nombre sugiera lo contrario, su propuesta es liviana y sofisticada. “Nos parecía divertido ponerle un nombre que desconcierte. Nuestra propuesta representa lo opuesto a las hamburgueserías tradicionales, con cinco medallones de carne y queso chorreando”, coinciden Andrés Kosacoff y Gonzalo Ades Posse, los dueños de Grasa.

Son amigos y diseñadores. Comparten una mirada muy ligada a los detalles, al producto bien hecho. “Nos conocemos desde la infancia. Hicimos la escuela primaria juntos. Y venimos trabajando en la industria textil desde hace muchos años”, cuenta Andrés. “Teníamos ganas de asociarnos para hacer algo distinto. Empezamos a explorar el rubro burgers y notamos que faltaba un lugar cómodo para un público adulto que consume hamburguesas, pero que también valora el diseño, la estética, el buen servicio y la calidad de los ingredientes”, agrega.

Para el desarrollo del producto y la carta, sumaron a Emmanuel Concha Ramos, cocinero con amplia trayectoria. Desde que abrió, en diciembre de 2025, el local se convirtió en un imán para vecinos de Villa Crespo y para curiosos del mundo foodie. Está lleno todos los días y la fila ya es parte del paisaje habitual de la cuadra. Se convirtió en un fenómeno gastronómico que se ha alimentado del “boca en boca”.

La hamburguesa se sirve en plato de porcelana IG Grasa

Los dueños de Grasa se conocen desde que eran chicos IG Grasa

En pleno corazón de uno de los barrios más tranquilos de Buenos Aires, completa su circuito gastronómico. “Cuando encontramos el local nos gusto mucho la calle empedrada; hay lugar para estacionar y no transitan demasiados autos”, dice Andrés. El espacio se divide en dos sectores que brindan experiencias diferentes: un salón con mesas repartidas y una barra baja de cara a la cocina. Hay servicio de mesa, vajilla real y cristalería. Además, cuenta con un deck sobre la vereda.

Con estética de dinner norteamericano, Grasa apuesta a una carta minimalista. El foco está puesto en el producto y en la experiencia para quienes buscan sabor real sin el peso de la comida rápida tradicional. Hamburguesas cocidas a la plancha (smasheadas) y elaboradas con ingredientes de calidad: un blend de carnes de calidad premium, pan de papa importado, buen cheddar, aderezos de primera marca, vegetales frescos y salsas preparadas en el lugar.

En Grasa tienen mesas al aire libre Silvina Baldino

Proponen un ambiente intimista y elegante IG Grasa

Hay dos variedades fijas y simples, pero con buen balance de sabores y sin excesos. Por un lado, está la clásica con cheddar, lechuga finita, tomate en rodajas, cebolla y salsa de la casa; por el otro, la cheeseburger que lleva cheddar, pickles de pepino, mostaza, kétchup y cebolla. Ambas pueden pedirse simples o dobles. Además, hay una especial fuera de carta que va rotando por temporada. Un ejemplo es la carbonara, que lleva dos medallones de carne, cheddar y salsa de panceta, emulsión de yemas y queso.

El resultado un plato prolijo y que se ingiere cómodamente, sin desbordes. La hamburguesa bien lograda con la técnica del smash, con sus bordes crujientes y sabor caramelizado. El pan suave, liviano y del tamaño del medallón permite un agarre filme. Las salsas y el fundido del cheddar en la proporción justa, para aportar humedad sin generar los derrames que convierten la hamburguesa en un plato caótico.

Las hamburguesas pueden salir con medallón doble Silvina Baldino

La cocina está a la vista IG Grasa

Para acompañar se proponen papas de triple cocción, unas sazonadas y otras con queso parmesano rallado, aceite a base de trufa y ciboulette de topping. Se sirven en un bowl y están a la altura de la hamburguesa. La sorpresa de la carta es la ensalada caesar, una preparación poco habitual en las hamburgueserías, pero que el público adoptó de inmediato. “Es una buena manera de equilibrar los sabores con la hamburguesa”, dicen los dueños. Próximamente sumarán helados soft diseñados junto a la heladería artesanal Kuono.

La carta de bebidas termina por definir la identidad del lugar, donde el vermú es el protagonista, al igual que una selección de vinos frescos y ligeros, por botella o por copa. Esta propuesta de bebidas refuerza la idea de que a Grasa no se viene a comer rápido. “Ese es nuestro diferencial”, aseguran los dueños

Datos útiles

Grasa. En el barrio de Villa Crespo, abre todos los días de 19.30 a medianoche. Se sugiere acudir antes de las 20 para evitar espera. No toman reservas. Acevedo 986. IG: @grasa___