La historia de los almanaques de Fate, una pieza gráfica que perdura en la memoria colectiva

En estos días, el logo de Fate con el círculo rojo es noticia por el cierre de la planta de San Fernando de la fábrica de neumáticos, uno de los polos industriales más importantes del país. Este logo, que se sumó a la identidad de la marca creada por Rubén Fontana, fue diseñado por Lala Méndez Mosquera -arquitecta y publicista fallecida en 2022-, y ya forma parte de la memoria gráfica de todo el país.

Actualmente, la Fundación IDA (Investigación en Diseño Argentino) conserva los calendarios originales que la empresa distribuía, en un principio, como regalos institucionales para la industria automotriz: gomerías, estaciones de servicio y agencias de autos. Corría 1965 y esas páginas que pasaban de mes a mes se convirtieron en testigos de los cambios sociales, culturales y políticos del país.

El nivel artístico delante y detrás de cada producción posicionaron a estas piezas como un auténtico emblema, con fuerte pregnancia. Y por eso tiene un lugar destacado de la fundación IDA, dedicada a la recuperación, puesta en valor y preservación del diseño argentino, histórico y contemporáneo.

Moria, Susana y Chunchuna, entre las modelos célebres

La cantante y actriz Egle Martin fue quien inauguró la serie, en 1965. De enero a diciembre, la vedette que participó en decenas de películas (La mejor del colegio, La mujer desnuda, Los problemas de papá, entre otras) posaba entre arreglos florales y fondos de hojas verdes para ilustrar los meses de septiembre y octubre.

Susana Giménez es una de las protagonistas de la edición de 1986 Gentileza Fundación IDA

Los neumáticos eran protagonistas de la escena, a la par de las figuras elegidas. Como dispositivos escenográficos, se integraban a las composiciones de distintas maneras: contenedores de objetos, columpios, escondites, colgantes y hasta indumentaria.

Un año más tarde, Chunchuna Villafañe, totalmente vestida de amarillo, se sumó a la producción que la retrató tomando mate dentro de un neumático XXL. Susana Giménez, Adriana Costantini, Graciela Alfano, Adriana Aguirre y Moria Casán también fueron convocadas por la agencia Cícero Publicidad para las producciones de la empresa que en 1969 produjo 852 mil unidades de neumáticos radiales.

La diseñadora gráfica Ángela Vasallo estuvo a cargo de varias producciones, para las cuales se recurrió a los cortinados y telones del Teatro Colón o a locaciones reales como el mercado del Abasto y sus camiones.

El tango también fue una de las temáticas abordadas: los almanaques fileteados sorprendieron en 1988. La historieta, por otra parte, dominó la tirada de 1984 con viñetas de Roberto Fontanarrosa.

Entre los recursos gráficos había recreaciones, como la reversión de La Gioconda y otras obras icónicas. La inspiración de estos almanaques fueron los conocidos calendarios Pirelli que se lanzaron un año antes que los de Fate, en 1964, con fotos de la modelo Jane Lumb en las playas de Palmas de Mallorca. Le siguieron Naomi Watts, Sophia Loren y Penélope Cruz, entre otras.

Hoy Fate está en el centro de las noticias. La empresa nacional no solo dejó una huella imborrable a nivel industrial, sino que aportó piezas gráficas que forman parte de la memoria colectiva.