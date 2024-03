Considerada una de las mejores comedias de los últimos años, para su tercera temporada la serie de Max (exHBO Max) mudó la producción a un exclusivo hotel de Tailandia. Cómo es, dónde queda y cuánto costaría hospedarse allí.

Con un tono y humor muy particulares, The White Lotus de Max (exHBO Max) se convirtió en una de las comedias más vistas, conversadas y halagadas de la televisión. La serie creada por Mike White aprovecha al máximo las posibilidades infinitas que brinda el detrás de escena en la organización de un hotel, la enorme variedad en las historias de cada uno de los huéspedes y el inevitable consumo irónico que se genera alrededor de “los problemas de los ricos”.

Después de dos temporadas muy exitosas gracias a las cuales Jennifer Coolidge fue ampliamente reconocida por su papel, la tercera entrega va a disfrutar de un tremendo cambio de escenario y se muda a Tailandia. Los fanáticos se preguntan en qué hotel se filmará la ficción y las teorías invadieron las redes sociales.

De qué se trata The White Lotus y cuándo estrena su tercera temporada

Creada, escrita y dirigida enteramente por Mike White (a quien quizá conozcan porque fue el guionista de Pitch perfect 3: la última nota, peli de 2017 que está disponible en Star+), The White Lotus está definida como un dramedy y sus dos temporadas están disponibles en Max. Se centra en las vacaciones de una semana de un grupo de turistas que solo buscan relajarse y desconectar de sus rutinas; lo cierto es que esto solo funciona como plataforma para narrar todos los inconvenientes en la administración del hotel, en la búsqueda de mantener a sus huéspedes contentos y satisfechos y en cómo aquel grupo feliz e inocente de visitantes en realidad, cada uno, tiene su cuota de oscuridad.

Estructuradas como entregas antológicas, cada una de las temporadas presenta a un grupo diferentes de huéspedes, por lo que el elenco va cambiando: Connie Britton, Sydney Sweeney, Molly Shannon, hasta Meghann Fahy, Michael Imperioli y Aubrey Plaza fueron algunos de los actores que formaron parte de su elenco.

Mientras que la primera temporada se filmó en Hawái (Estados Unidos) y la segunda en Sicilia (Italia), la tercera tendrá un drástico cambio de escenario y mudó su producción a Tailandia después de lograr un acuerdo con la oficina de turismo del gobierno tailandés.

“La primera temporada [de The While Lotus] se centra en el dinero y la segunda en el sexo” (...) Creo que la tercera temporada sería tal vez una mirada satírica y divertida a la muerte de la religión y espiritualidad. Creo que eso que podría ser un increíble tapiz hacer otra temporada en White Lotus” - Mike White.

En dónde se filmó la tercera temporada de The White Lotus

El hotel se encuentra en Ko Samui, una exclusiva isla de Tailandia. fourseasons.com/kohsamui

Con un elenco más numeroso que en sus entregas anteriores y que hasta incluye celebrities internacionales (Max confirmó que Lalisa Manobal, miembro de la icónica banda de K-pop, Blackpink es parte de la tercera temporada), uno de los cambios más drásticos es el de la locación, ya que la producción dejó atrás los paisajes paradisíacos de Hawái y Sicilia, para migrar a Tailandia y, específicamente, por las playas de Ko Sumai.

Siendo una de las islas más grandes del país, además de por sus exclusivas playas y centros turísticos, Ko Sumai es conocida porque se trata del punto de conexión para poder viajar mediante una ruta elevada al templo Wat Phra Yai, lugar en el que se encuentra la impactante estatua dorada de 12 metros del Gran Buda. Desarrollando y promoviendo el turismo de absoluto lujo, los visitantes de este destino son personas de gran poder económico que buscan experiencias exclusivas, con un fuerte foco en el wellness y los altísimos niveles de privacidad (por esto los hoteles tienen una estructura de bungalows y villas para crear ecosistemas 100% independientes). Desde paseos en yate privado hasta clases privadas de esnórquel para conocer la fauna marina de la isla, la mayoría de los hoteles de este destino están considerados entre los mejores de Asia.

El hotel ofrece una experiencia exclusiva y de lujo, en donde la tranquilidad y el relax es la máxima prioridad. fourseasons.com/kohsamui

Pero, ¿en cuál de todos ellos se filmó la tercera temporada de The While Lotus? Todas las teorías de los fanáticos indican que el hotel elegido fue el Four Seasons Resort Koh Samui, la reconocida cadena de hoteles con la que la producción trabajó en las entregas anteriores y que no sería extraño que también lo haga para la nueva historia.

Con la promesa de una experiencia única y completamente diferente de otros hospedajes de lujo, el hotel se encuentra en el Golfo de Siam y asegura que su servicio incluye: “todas las comodidades imaginables”. Rodeados de playas de arena virgen, vegetación tropical y agua cristalina, el Four Seasons Resort Koh Samui es un complejo particularmente aislado que ofrece desde bungalows de lujo con vista al mar hasta residencias de cuatro habitaciones donde se pueden hospedar hasta 12 adultos y que -entre sus muchos beneficios- tienen dos piletas privadas. Ofrece servicios como chefs privados, retiros espirituales, también tienen una gran variedad de excursiones privadas que se organizan de manera exclusiva: buceo, paseo en yate, golf o clases de muay thai (un estilo de boxeo que es típico de Tailandia).

Las tarifas están lejos de ser amigables para el bolsillo general. El bungalow más económico tiene un valor de u$s 2.500 por noche mientras que la residencia más cara tiene un precio de casi u$s 13.000 por noche. Todo para vivir en carne propia la experiencia The While Lotus.

