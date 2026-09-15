La parrilla de Caballito con un menú de $19.000 que homenajea al fútbol de barrio

Hubo un tiempo en que en esta esquina de Caballito Sur se decidían carreras futbolísticas. En el café de Don Carlos, entre sándwiches que se hicieron famosos en el barrio, los jugadores se sentaban a cerrar pases: según cuentan los vecinos, más de un contrato se firmó ahí, con birome y mantel de por medio, mientras el resto de la mesa seguía comiendo. Don Carlos cerró hace seis años y ese recuerdo parecía diluirse en la memoria barrial. Pero cuando empezaron las obras del local que lo reemplazaría, varios vecinos se acercaron espontáneamente a contar que iban ahí desde chicos y a repasar historias interminables de bar. Esa herencia quedó incorporada al proyecto nuevo: hoy la carta tiene un sándwich que lleva el nombre de Don Carlos.

La Tribuna es de los dueños de Casa Luis, otra de las propuestas que despuntan en Caballito Gentileza La Tribuna

Sobre esa base abrió La Tribuna, la parrilla que se sumó a la cancha de locales del mismo grupo de amigos que ya maneja Casa Luis, el bar de tapas españolas de Méndez de Andes, y Feca Café de Especialidad. “Somos el mismo grupo de amigos, unidos por varias pasiones, y una de las más fuertes es la gastronomía”, cuentan. Después de haber construido una experiencia tan española como la de Casa Luis, decidieron ir en la dirección opuesta: al corazón de la argentinidad. “La idea nació del amor por el fútbol que compartimos todos. Y no hay nada más tradicional que una parrilla porteña de barrio y el fútbol juntos”, explican. La Tribuna busca simbolizar ese encuentro que siente cualquier hincha cuando va a la cancha.

Parrilla a buenos precios Gentileza La Tribuna

La elección del lugar respondió a la misma lógica que ya habían aplicado con sus otros locales. “Al igual que con otros locales que tenemos, Caballito nos une. Siempre buscamos esquinas clásicas dentro de nuestro barrio”, dicen.

La estética tampoco quedó librada al azar. Guido y Leo son quienes transforman las ideas del grupo en conceptos concretos, tanto en lo conceptual como en la ejecución de cada local. El resultado es una parrilla que combina el clima de café de barrio con la épica futbolera, sin caer en el cliché del bar temático: fotos, camisetas y banderines que remiten a una cancha específica, distribuidos con cuidado en cada rincón.

Rincones bien futboleros en La Tribuna Gentileza La Tribuna

El fútbol, para los socios, es el eje de su propia amistad. “Es nuestro día a día. Nos podemos quedar horas de sobremesa, tomando un café, hablando y discutiendo de fútbol, historias, viajes”, dicen.

Pastel de papas de La Tribuna Gentileza La Tribuna

Minuta clásica argentina Gentileza La Tribuna

Con apenas unos meses de vida, La Tribuna ya tiene sus clásicos: la provoleta, el asado banderita, la entraña con papas rejilla y, de postre, un tiramisú que definen sin vueltas como “una bomba”. La carta completa apuesta a lo seguro —bife de chorizo, entraña, vacío, mollejas, chorizo y morcilla, con las guarniciones de siempre— y evita cualquier reinterpretación. “Nada de vueltas ni inventos raros: nos gusta la cocina simple, la que se hace con paciencia sobre las brasas y sabe como tiene que saber”, resumen.

La picadita de entrada Gentileza La Tribuna

En una ciudad donde la parrilla es la propuesta más repetida, el diferencial que persiguen es otro: ser una parrilla de barrio clásica pero con estándar alto de producto y de servicio. “Queremos que la gente se sienta como en su casa, que sienta que La Tribuna es su parrilla, el lugar al que puede venir con la familia o con amigos”, dicen. De lunes a viernes ofrecen menú ejecutivo a $19.000, con bebida y postre o café incluido, y descuentos con BBVA y Banco Galicia los martes y viernes.

Empanadas fritas Gentileza La Tribuna

El frente del bodegón Gentileza La Tribuna

Datos útiles

Bonifacio 795

IG: @latribunaparrilla

Abre martes y domingos, de 12 a 16 y de 20 a medianoche.