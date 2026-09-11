Los centros de esquí estiran la temporada con nieve óptima, promociones y eventos primaverales

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Con excelentes condiciones de acumulación en las montañas y una amplia oferta deportiva y de entretenimiento, los centros de esquí norpatagónicos –Chapelco, Lago Hermoso, Cerro Bayo, Cerro Catedral, Cerro Perito Moreno y La Hoya– enfrentan el tramo final de la temporada con tarifas promocionales, eventos primaverales e importantes renovaciones de infraestructura.

Mientras que Cerro Bayo estará abierto hasta el 27 de septiembre, Chapelco y Lago Hermoso culminarán su temporada el 30 de este mes. La Hoya, en Chubut, permanecerá abierta hasta el 4 de octubre y Cerro Perito Moreno (Río Negro) lo hará hasta el fin de semana largo del 12 de octubre.

Y en Bariloche, el Catedral aún no definió fecha de cierre: por contrato deben permanecer abiertos hasta finales de septiembre, pero las condiciones de nieve podrían estirar un poco más la temporada.

El cerro Perito Moreno permanecerá abierto hasta el 12 de octubre

La Hoya estirará la temporada hasta principios de octubre por la excelente calidad de nieve acumulada FRAN RAMOS MEJIA

En San Martín de los Andes, Cerro Chapelco atraviesa el último mes de la temporada 2026 con un renovado plan de infraestructura encabezado por la nueva Telecabina para 10 personas (une la base con la cota 1600 en cinco minutos y transporta hasta 3.000 personas por hora). Las mejoras operativas abarcan un estacionamiento pavimentado con el doble de capacidad, un rental modernizado con más de 2000 equipos nuevos y la puesta en marcha de los Smart Lockers en las estaciones 1200 y 1600.

Cerro Chapelco despide la temporada con más nieve y mejoras en la infraestructura FRAN RAMOS MEJIA

En Chapelco, los visitantes que alquilen equipos en el rental oficial por 3 o más días cuentan con la bonificación del uso de Smart Locker durante el período de alquiler. Asimismo, para la adquisición de pases, el centro mantiene la modalidad Flexi, utilizable de forma consecutiva o alternada.

A unos 25 minutos de allí, sobre la Ruta de los Siete Lagos, Lago Hermoso Ski funciona de 10 a 17 con una agenda centrada en actividades al aire libre y eventos. La programación de septiembre destaca el Gran Evento de Primavera en la Nieve (19 de septiembre), que incluye el tradicional desafío Water Splash para cruzar la pileta sobre la nieve.

Cerro Chapelco prevé terminar la temporada el 30 de este mes

Del 22 al 24 de septiembre, el cerro albergará un Snow Camp enfocado en técnicas de fuera de pista, metodología y seguridad ante avalanchas. La oferta se complementa con excursiones en motos de nieve a la cumbre, cabalgatas blancas, caminatas con raquetas, el área Bambi Park para iniciación infantil en snowboard (3 a 6 años) y after ski con DJs en vivo los fines de semana. Además, el complejo brinda un 15% de descuento para usuarios Jeep, el Pack Iniciación de 3 días (pase, 2 horas de clase diarias y equipos) y la opción Bautismo de Ski a precio promocional.

Algo más al sur, en Villa La Angostura y frente al Lago Nahuel Huapi, Cerro Bayo también continúa con su operación en septiembre: 280 hectáreas esquiables, 25 pistas y 11 medios de elevación. Las pistas de principiantes se ubican estratégicamente a 1.500 metros de altura para asegurar calidad de nieve.

Los bosques de Chapelco, cubiertos bajo el manto blanco de la nieve FRAN RAMOS MEJIA

La propuesta de servicios del Bayo contempla el Exclusive Pass (prioridad en medios, Lounge y estacionamiento diferenciado), guardería con enfoque Montessori, el club infantil Copitos y Bayitos, y diversos puntos gastronómicos. A su vez, la agenda de eventos para este mes incluye las Freestyle Sessions (5 y 6 de septiembre).

Desde el Ministerio de Turismo neuquino señalaron hace unos días: “Las buenas condiciones de nieve permiten extender la temporada en los centros invernales de la provincia y seguir disfrutando de la montaña durante las primeras semanas de la primavera. Chapelco, Lago Hermoso, Cerro Bayo, Caviahue y Batea Mahuida continuarán con propuestas de esquí, snowboard y actividades de nieve durante septiembre. Una temporada que ya recibió a más de 193 mil turistas y que ahora suma nuevas semanas de actividad para nuestros destinos”.

Las laderas cubiertas de nieve en cerro La Hoya

En Bariloche –donde se esperan nuevas nevadas para el próximo fin de semana–, la actividad de septiembre en Cerro Catedral estará marcada por el deporte de alto rendimiento con la disputa de la Copa Sudamericana de Esquí Alpino del 10 al 13 de septiembre.

La fecha del calendario internacional reunirá a 144 corredores provenientes de 20 países, incluyendo delegaciones internacionales, atletas argentinos y representantes de clubes de todo el país. Se realizarán pruebas oficiales de las disciplinas Slalom y Slalom Gigante.

Cerro Bayo, otro del los centros que estirará su temporada hasta fines de septiembre PIA

En tanto, ubicado a 25 kilómetros de El Bolsón, el centro de esquí Cerro Perito Moreno (Laderas) registra una acumulación de nieve que permite mantener la totalidad de sus pistas y medios operativos, con la previsión de permanecer abierto hasta el 12 de octubre. Durante septiembre y octubre, el complejo aplica la tarifa de temporada baja, presentada como una de las más competitivas del país.

Entre las promociones vigentes, hay esquemas 5x3 (dos primeros días sin costo en la base) para quienes se inician en el esquí. Además, para niveles intermedios y avanzados se dictan las “Clínicas de Ski & Snow” los sábados y domingos de 10 a 13.

La calidad de la nieve en cerro Catedral este año es excepcional

Finalmente, en Chubut, el centro de esquí La Hoya anunció la extensión de su operación, manteniendo sus pistas y servicios abiertos hasta el domingo 4 de octubre. Los responsables del centro de esquí advierten que la calidad de nieve se presenta excepcional, por encontrarse en la cara sur de la montaña (eso hace que la nieve se conserve por más tiempo).

Durante septiembre, el cerro desplegará una variada agenda deportiva y social. Del 18 al 20 de septiembre se llevará a cabo la Carrera El Zorro Juan, una tradicional competencia deportiva. Además, la Bajada de Luces está programada para el 19 de septiembre: se trata de una jornada especial que extenderá el horario de esquí hasta las 18. A partir de las 17, los peatones podrán ascender sin cargo a través de la telesilla TS Las Lengas para disfrutar de la propuesta gastronómica y musical en el parador El Zorro, culminando con el descenso nocturno iluminado a cargo de instructores, clubes y trabajadores de la montaña.

Y el 27 de septiembre se disputará el Tetratlón Douglas Berwyn, una prueba multidisciplinaria que se ha convertido en uno de los eventos deportivos emblemáticos de la ciudad de Esquel.

Esquiar hasta octubre en Argentina

www.cerrochapelco.com.ar

www.lagohermoso.com.ar

www.cerrobayo.com.ar

catedralaltapatagonia.com

www.laderas.com.ar

skilahoya.com