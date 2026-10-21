La sala secreta de Palermo que convoca a jóvenes para reconectar con la milonga y el tango

El tango y la milonga llevan en su esencia el alma del Río de la Plata. Son expresiones vivas de la cultura argentina que contagian de ritmo e historia cada rincón de la ciudad de Buenos Aires. Asistir a un espectáculo de tango es una buena manera de disfrutarlo. Y, lejos de las grandes salas, Secreto Tango Society tiene una propuesta bastante especial.

En Palermo, apuesta a la intimidad: la ubicación de la sala es confidencial y se revela solo al reservar. Un letrero luminoso con la palabra “secreto” anuncia la llegada al lugar. La experiencia comienza antes de atravesar el telón. El salón tiene paredes de color azul profundo, luces bajas, velas en las mesitas. Y el murmullo del público, copa de vino en mano, es antesala del show. Entonces una voz irrumpe y los instrumentos marcan el primer compás. El sonido del piano, el bandoneón, el crujir de los zapatos sobre el piso de madera y las miradas cómplices entre los bailarines proponen un viaje a otra época. Suenan clásicos de Astor Piazzolla, Carlos Gardel y Aníbal Troilo. En escena, los intérpretes se dan el lujo de improvisar sin perder precisión.

El canto es parte fundamental del show. Secreto Tango Society

La calidad del piano hace a la experiencia. Secreto Tango Society

El show transita momentos dramáticos al compás del piano y con la picardía del bandoneón. Cada pieza forma parte de un recorrido para construir un viaje emocional. Más que un espectáculo, Secreto Tango Society es conexión con la identidad rioplatense.

Recuperar el arte

Alex Pels es el fundador de Secreto Tango Society y el creador de experiencias inmersivas como Fogón Asado y Criolla Cooking, que también celebran las tradiciones argentinas. “Este espectáculo surgió a partir de una idea concreta que pensamos junto a Agustina Videla y Pablo Destito, directores artísticos del proyecto. Buscamos repensar la manera de sentir el show de tango en Buenos Aires”, apunta Pels. Y subraya que el foco estaba puesto en recuperar la cercanía, la emoción y que el público logre la sensación de estar frente a algo genuino.

En tiempos donde la gente busca conectar con lo auténtico, Tango Secreto propone experiencias menos estructuradas. “Queremos que los espectadores sientan que entraron a la casa de los artistas para verlos tocar, bailar y compartir el tango desde muy cerca. Por eso elegimos un formato íntimo, con pocos espectadores, sin grandes distancias entre el público y los artistas y sin teléfonos durante el espectáculo”, dice Pels. Y agrega: “Más que ver un show de tango, buscamos que la gente sienta que está formando parte de un encuentro”.

La gente se entera a último momento la ubicación exacta. Secreto Tango Society

Espectadores de todas las edades se acercan a ver el show Secreto Tango Society

La propuesta reúne a destacados artistas de las distintas disciplinas: música, canto y baile. Todos tienen el mismo protagonismo dentro de la experiencia. “Todos son protagonistas y cómo viven el tango aparece en escena”, asegura. Participan Horacio Romo, reconocido bandoneonista; Fulvio Giraudo, compositor, pianista y director musical del proyecto; y en la voz se alternan Alicia Vignola y Noelia Moncada, cantoras destacadas de Buenos Aires. Bailan Fernando Rodríguez y Estefanía Gómez, Campeones Mundiales de Tango Escenario 2019, entre otros artistas. Además, el proyecto trabaja con artesanos de zapatería y vestuario que se dedican al tango.

Si bien la propuesta convoca sobre todo a turistas, también hay público local. “Nuestro mayor desafío es volver a enamorar a los argentinos y a los jóvenes”, apunta Pels. “Creemos que hay que dejar de presentarlo solamente como patrimonio, tradición o nostalgia. No tiene por qué ser únicamente algo que nuestros abuelos escuchaban. Puede ser actual y conmover a los jóvenes”, desliza sobre su intención de acercarlo a las nuevas generaciones.

Datos útiles

Secreto Tango Society. En Palermo, la dirección es secreta y se comunica al hacer la reserva. De martes a domingos a las 18:30. IG: @secretotangosociety