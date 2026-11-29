Madrid no deja de sumar hoteles, pero algunas de las aperturas más interesantes tienen bastante más de un siglo de historia. Antiguas sedes de bancos y compañías de seguros están siendo transformados para alojar a los visitantes del siglo XXI. Es una tendencia que modifica la oferta hotelera de la capital española y, al mismo tiempo, devuelve protagonismo a construcciones que durante décadas tuvieron otros usos o permanecieron cerradas.

La vista desde una de las corner suites

El fenómeno se advierte especialmente en el centro, donde la arquitectura de fines del siglo XIX y principios del XX convive con establecimientos de diseño contemporáneo. Algunos conservaron fachadas y espacios originales; otros sufrieron intervenciones más profundas. Estos cuatro hoteles, inaugurados entre diciembre de 2024 y septiembre de 2026, permiten recorrer distintas etapas de la historia madrileña a través de sus edificios.

Si bien el edificio arrancó como La Unión y el Fénix Español, en 1975 cambió su nombre a Metrópolis.

Metrópolis

Dormir en la esquina más fotografiada de Madrid

Durante más de un siglo, el edificio Metrópolis fue uno de esos lugares que todos conocían por fuera y muy pocos habían recorrido por dentro. Su cúpula de pizarra negra, decorada con detalles dorados y coronada por una figura alada, aparece en innumerables fotografías de Madrid. Situado en la confluencia de la Gran Vía y la calle Alcalá, es uno de los símbolos arquitectónicos más reconocibles de la capital española.

La Barra de Oricios, uno de los espacios gastronómicos del hotel

Antes de su construcción, en ese solar se levantaba un edificio conocido popularmente como la Casa del Ataúd, debido a su estrecha fachada. A comienzos del siglo XX, cuando Madrid comenzaba la transformación urbana que daría origen a la Gran Vía, la compañía de seguros La Unión y el Fénix Español decidió construir allí su sede.

El proyecto surgió de un concurso internacional ganado por los arquitectos franceses Jules y Raymond Fevrier, mientras que la ejecución quedó a cargo del español Luis Esteve Fernández-Caballero. Las obras comenzaron en 1907 y el edificio se inauguró el 25 de enero de 1911, prácticamente al mismo tiempo que nacía la gran avenida madrileña.

Suite circular en el hotel Metrópolis

La construcción combina elementos neorrenacentistas con una decoración escultórica de inspiración francesa. Su rotonda de columnas corintias está acompañada por figuras alegóricas que representan el comercio, la industria, la agricultura y la minería. Curiosamente, detrás de esa apariencia clásica se esconde una estructura de hormigón, un material todavía poco habitual en los grandes edificios madrileños de la época.

Los tonos ocre y la deco moderna priman en las áreas públicas

La cúpula también tiene su propia historia. Originalmente estaba coronada por la figura de un ave fénix y un personaje que la acompañaba, emblema de la aseguradora. En 1975, cuando el edificio pasó a manos de la compañía Metrópolis, aquel conjunto fue sustituido por la Victoria alada del escultor Federico Coullaut Valera, que sigue presidiendo la esquina.

Después de funcionar durante décadas como sede empresarial y edificio de oficinas, el inmueble permaneció cerrado varios años mientras se preparaba su transformación. La recuperación fue impulsada por Grupo Paraguas, conocido por sus restaurantes en Madrid, que decidió darle un destino bastante diferente al original.

En enero de 2026 abrió Metrópolis Hotel & Club, un establecimiento que reúne apenas 19 habitaciones y suites, un club privado y distintos espacios gastronómicos distribuidos en varias plantas. El proyecto ocupa más de 6.000 m2 y combina sectores reservados a los socios con otros abiertos al público.

Las habitaciones más particulares son las Circular Suites, de unos 80 m2, instaladas en la rotonda del edificio. Su planta curva sigue la geometría original y permite contemplar la ciudad desde una perspectiva poco habitual. Algunas configuraciones pueden ampliarse hasta unos 117 m2 mediante la conexión con una habitación contigua.

Grandes ventanales en el restaurante Victoria

La gastronomía constituye otro de los ejes del proyecto. Entre los restaurantes figuran Tasca Fina, dedicado a una interpretación contemporánea de la taberna española, y Spa de Langostas, donde este crustáceo ocupa el centro de la propuesta. Hay también bares, espacios para encuentros sociales y actividades culturales, además de instalaciones de bienestar.

La transformación introduce una posibilidad que antes no existía: alojarse dentro de uno de los edificios más fotografiados de Madrid y mirar la Gran Vía desde sus propias ventanas.

Metrópolis Madrid. Calle de Alcalá 39.

Mercer Madrid

La antigua sede del imperio azucarero

En 1905, la Sociedad General Azucarera de España encargó al arquitecto Enrique María Repullés y Vargas la construcción de su sede central en el barrio de los Jerónimos, a pocos pasos de la Bolsa de Madrid y del parque del Retiro. La compañía se había fundado apenas dos años antes, en un contexto de concentración de la industria azucarera española, y llegó a controlar una parte muy importante de la producción del país.

El hotel Mercer ocupa el edificio de la Sociedad General Azucarera de España, que data de 1905. Xavier Martín

El edificio expresaba la importancia económica de aquella empresa. Repullés y Vargas, que también había proyectado el Palacio de la Bolsa, eligió un lenguaje ecléctico característico de principios del siglo XX, con elementos neoclásicos y detalles neomudéjares. La construcción combinaba una fachada institucional con interiores de materiales nobles, carpinterías trabajadas y una escalera monumental de mármol.

La compañía mantuvo allí sus oficinas durante décadas. El crecimiento de sus actividades obligó a ampliar las instalaciones en 1928 y 1956, cuando se incorporaron espacios destinados a laboratorios. El inmueble, de más de 5.500 m2, terminó integrando el catálogo de edificios protegidos de Madrid.

Más de un siglo después de su construcción, el edificio fue rehabilitado para recibir al primer hotel madrileño de la cadena catalana Mercer, fundada en Barcelona en 2005 y posteriormente expandida a Sevilla. La recuperación arquitectónica estuvo a cargo del estudio RCCyP Arquitectura, dirigido por Luis Galiano, mientras que el diseño interior fue confiado al catalán Andreu Carulla.

El edificio mantiene detalles de categoría y apela a elementos modernos en la decoración Xavier Martín

La intervención conservó elementos originales, como pavimentos, techos, carpinterías, la escalera de mármol y un antiguo ascensor. Los materiales nuevos fueron seleccionados para convivir con los existentes, sin intentar reproducir literalmente los interiores de principios del siglo XX.

El pasado azucarero aparece también en los detalles. Algunas texturas recuerdan los cristales del azúcar; otras piezas evocan los terrones o los materiales utilizados antiguamente para su transporte. Granito, roble, nogal, cuero y tejidos naturales componen una ambientación que la cadena identifica con el concepto de lujo silencioso: una hotelería que privilegia la calidad de los materiales y el trabajo artesanal antes que los grandes gestos decorativos.

El contraste entre pasado y presente se advierte particularmente en las habitaciones y los espacios comunes. Los techos antiguos de madera conviven con mobiliario diseñado para el establecimiento, mientras que las obras de arte y los objetos decorativos recuperan referencias a la historia del edificio.

El hotel Mercer es el quinto eslabón de la cadena de origen catalán

Inaugurado en abril de 2026, Mercer Madrid es el hotel de mayor capacidad de la cadena, con 61 habitaciones y suites y categoría de cinco estrellas Gran Lujo.

La gastronomía está a cargo del chef vasco Eneko Atxa, reconocido por su restaurante Azurmendi, distinguido con tres estrellas Michelin. Su propuesta, La Sociedad Gastronomika, recupera el espíritu del txoko, esos espacios de las sociedades gastronómicas vascas donde cocinar y compartir la mesa forman parte de una misma tradición.

A ello se suma la coctelería La Azucarera, con la firma de Javier de las Muelas, además de un spa con piscina climatizada, sauna e hidromasaje, gimnasio y una terraza con piscina.

Mercer Madrid. Calle de Ruiz de Alarcón 5.

Brach

De Víctor Hugo a Philippe Starck

En el número 20 de la Gran Vía, donde hoy funciona Brach Madrid, hubo alguna vez un palacio vinculado a una de las figuras más importantes de la literatura francesa. Allí se levantaba el Palacio de Masserano, donde vivió durante su infancia Víctor Hugo, cuando su padre, militar del ejército napoleónico, estuvo destinado en España.

El Palacio Masserano: allí vivió Víctor Hugo durante su infancia en Madrid NolwennPernin

El palacio desapareció con las transformaciones urbanas que dieron origen a la Gran Vía. En su lugar, el arquitecto Jerónimo Pedro Mathet Rodríguez proyectó un edificio de viviendas para la compañía de seguros La Estrella, construido entre 1919 y 1922. Su fachada de piedra blanca y sus siete plantas formaron parte de la arquitectura monumental que caracterizó los primeros tramos de la avenida.

La terraza del Brach Madrid Guillaume de Laubier

La historia del inmueble reúne personajes y establecimientos que ayudan a reconstruir la vida madrileña del siglo XX. En septiembre de 1922 abrió en la planta baja el American Bar Pidoux, que se anunciaba como el primer bar auténticamente americano de la ciudad. Allí trabajó el joven Perico Chicote antes de abrir su propia coctelería, que terminaría convirtiéndose en uno de los locales más famosos de Madrid.

En otro sector de la planta baja funcionó una exposición de automóviles Nash, posteriormente reemplazada por la firma de mobiliario metálico Rolaco, que participó en la fabricación de muebles para establecimientos como el cine Capitol y el propio Bar Chicote. Los pisos superiores también tuvieron ocupantes particulares. En 1925 abrió allí su salón la modista Margarita Lacoma, anticipando la llegada de las casas de moda a la Gran Vía. Años después, entre 1939 y 1990, el edificio albergó el estudio de los Alfonso, una de las familias más importantes del fotoperiodismo español, cuyas imágenes documentaron buena parte de la historia política y social del país.

El Brach Madrid de la cadena Evok cuenta con 57 habitaciones Guillaume de Laubier

Con el tiempo, las viviendas fueron transformadas en oficinas. En los años noventa se realizaron reformas para adaptar el inmueble a ese uso, y ya en 2001 existió un proyecto para convertirlo en hotel, aunque finalmente no se concretó.

La transformación definitiva llegó de la mano de la cadena francesa Evok, que eligió este edificio para instalar su segundo Brach, después del inaugurado en París en 2018. El diseño fue confiado a Philippe Starck, que trabajó sobre una idea de nostalgia, con referencias a las décadas de 1920 y 1930, cuando los cafés, los teatros y los nuevos establecimientos comerciales estaban cambiando la vida de la Gran Vía.

El Brach Madrid fue decorado por Philippe Starck Guillaume de Laubier

Del edificio original se conservó, entre otros elementos, la escalera de hierro forjado. Los interiores actuales incorporan cuero, madera, cerámica, mimbre y piezas de mobiliario diseñadas especialmente para el hotel. Las habitaciones tienen una estética deliberadamente doméstica, con objetos y detalles que buscan alejarse de la uniformidad habitual de los grandes establecimientos internacionales.

La marca de Starck en los espejos del baño Guillaume de Laubier

Brach Madrid abrió el 16 de diciembre de 2024, con 57 habitaciones, incluidas cuatro suites, y categoría de cinco estrellas.

En la planta baja funcionan un restaurante de cocina mediterránea a cargo del chef Adam Bentalha, un bar y una pastelería de inspiración francesa. El hotel dispone también de un espacio de bienestar de unos 400 m2, con piscina y servicios de spa.

La principal singularidad de Brach está en esa superposición de épocas: bajo una fachada de 1922 conviven las memorias de un bar pionero, los talleres de fotógrafos y modistas, y una intervención contemporánea firmada por uno de los diseñadores más conocidos del mundo.

Brach. Gran Vía 20.

Nobu

Un antiguo banco convertido en hotel japonés

A diferencia de los otros establecimientos de esta selección, Nobu Madrid no ocupa un edificio decimonónico ni una construcción monumental de principios del siglo XX. Su historia comienza en los años sesenta, cuando el Banco Popular Español decidió levantar una sede en el número 26 de la calle Alcalá, en una época en que las entidades financieras buscaban transmitir modernidad a través de la arquitectura.

El Nobu Madrid recuperó el edificio del Banco Popular Español.

El proyecto estuvo a cargo de César Ortiz-Echagüe, Rafael Echaide y Javier Cotelo, tres arquitectos vinculados a la renovación de la arquitectura española de posguerra. El edificio introdujo una concepción muy diferente de las sedes bancarias tradicionales, que hasta entonces habían privilegiado las fachadas monumentales y los grandes salones de aspecto palaciego.

Inspirado en los principios de la arquitectura moderna internacional, particularmente en la obra de Mies van der Rohe, el inmueble se caracterizaba por sus plantas abiertas, amplias superficies acristaladas y ausencia de ornamentación. Era una arquitectura que buscaba expresar eficiencia y funcionalidad antes que poder económico mediante recursos decorativos.

El hotel Nobu cuenta con una terraza con muy buenas vistas en el séptimo piso.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid lo considera una obra relevante en la evolución de los edificios bancarios españoles. Su valor histórico es, por lo tanto, distinto del que tienen Metrópolis o Mercer: representa la modernización arquitectónica de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX.

Décadas después, con los cambios en el sector financiero, el inmueble perdió su función original y comenzó a prepararse su reconversión hotelera. El proyecto, anunciado en 2022, sufrió sucesivos retrasos antes de concretarse. La transformación fue profunda. A diferencia de otras rehabilitaciones que procuran conservar íntegramente el aspecto exterior, la intervención modificó considerablemente la imagen del edificio. La antigua fachada racionalista dio paso a una composición contemporánea de revestimientos cerámicos y aberturas verticales, adaptada a las necesidades del hotel.

La apertura se concretó el 1 de septiembre de 2026, con la llegada de Nobu Hotel Madrid, el quinto establecimiento de la marca en España, después de Barcelona, Marbella, Ibiza y San Sebastián.

La cadena nació de la asociación entre el chef japonés Nobu Matsuhisa, el actor Robert De Niro y el productor Meir Teper. Su expansión internacional trasladó al mundo hotelero el concepto gastronómico que había dado fama a los restaurantes Nobu, conocidos por combinar técnicas japonesas con ingredientes y sabores de otras cocinas, especialmente la peruana.

El hotel madrileño cuenta con 50 habitaciones y suites, cuyos interiores fueron diseñados por Tomás Alía y su estudio Caramba. La ambientación utiliza maderas, textiles naturales, tonos neutros y detalles verde oscuro, con una estética sobria que remite al diseño japonés contemporáneo.

Entre sus habitaciones destaca la Nobu Suite, situada en la última planta, con 105 m2 y terraza privada. El establecimiento también dispone de gimnasio, piscina cubierta y espacios dedicados al bienestar.

El chef Matstuhisa del Nobu elogió la calidad de los pescados madrileños al abrir el restaurante. JAVIER BRAVO

La gastronomía ocupa buena parte del edificio. Además del restaurante principal Nobu, hay un bar de cócteles, un lobby lounge y un espacio gastronómico en la terraza de la séptima planta. El diseño de las zonas comunes y de restauración estuvo a cargo de Studio Gronda, dirigido por Diego Gronda.

La apertura incorpora a Madrid una marca hotelera internacional reconocida, pero también representa un caso particular dentro de esta selección: el de un edificio moderno que encontró un destino completamente diferente del que había tenido durante décadas. No se trata de una restauración destinada a recuperar su imagen original, sino de una transformación que conserva parte de su historia a través del cambio de uso.

Nobu. Calle de Alcalá 26.