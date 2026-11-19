El valle de Colchagua es unas de las zonas de viñedos más destacadas de Chile. No solo por la calidad de sus terruños, sino, por los paisajes espectaculares que rodean estas vides. En este lugar, en este pequeño paraíso del país trasandino está Clos Apalta, una bodega que surge del sueño de una francesa que llegó a esta zona buscando el vino perfecto.

La inmensidad del paisaje se mezcla con los colores únicos del terroir @luciano.bacchi.foto

Y así como los sueños, muchas veces, se materializan, el de Alexandra Marnier Lapostolle, no solo asentó en estas laderas que tienen como fondo la Cordillera de los Andes, sino que logró, además, que en poco tiempo, este vino criado en suelo chileno con todo el expertise francés, obtuviera reconocimiento al mejor vino del mundo por la revista Wine Spectator con un puntaje máximo de 100 puntos.

Una intuición francesa

Todo empezó con una corazonada. Heredera de la familia que creó el licor Grand Marnier, Alexandra Marnier Lapostolle recorrió el valle de Apalta y descubrió lo que otros todavía no veían: un anfiteatro natural de cepas añosas, abrazado por cerros y por el río Tinguiririca, capaz de dar tintos de una hondura infrecuente. Detrás de ella había una familia con siete generaciones de oficio vitivinícola, y esa paciencia heredada se trasladó al otro lado del océano. Con el enólogo Michel Rolland como consultor, la casa fue puliendo un estilo propio, donde la mano de Francia dialoga con un territorio sin ningún parentesco europeo.

Los colores de la vides en todos su esplendor LUCIANO BACCHI

Las primeras vendimias dejaron algo en claro: aquel viñedo pedía un trato aparte. Había que ofrecerle un lugar pensado solo para él, una casa donde refinar cada añada sin apuros ni concesiones. Hoy, la familia Bournet Lapostolle sigue al frente del proyecto, con Charles-Henri de Bournet como presidente y CEO.

Las parras de Clos Apalta dan unos de los vinos más destacados de la región y de todo Chile.

Una bodega escondida en la montaña

Para dar forma a ese refugio se convocó al arquitecto chileno Roberto Benavente Riquelme, con un pedido tan simple como difícil: una obra ambiciosa que se fundiera con el paisaje en lugar de imponerse. Entre 1999 y 2005 se fue cavando, pensando y construyendo un edificio de 4.600 metros cuadrados distribuidos en siete niveles, que se hunden hasta 35 metros en la roca. Al excavar aparecieron antiguas vertientes subterráneas, y el cerro conservó su gran muro granítico para recoger esa agua. El visitante, entonces, hace un viaje vertical que copia el de una gota: entra con la uva y baja, piso a piso, hasta la botella.

Lo más fascinante es lo que no se ve. Desde afuera, apenas asoma un techo cilíndrico rodeado de enormes listones de madera que evocan las duelas de una barrica gigante. Nada más.

En el interior de la bodega, los vinos esperan su tiempo de maduración. Elizalde, Teresa

Cada detalle tiene un sentido. Las piedras que brotaron durante la obra se transformaron en baldosas y revisten los pisos, como una forma de no soltar el vínculo con la tierra. Una mesa de cata de vidrio se abre sobre dos escaleras que llevan a la biblioteca de vinos, la cava íntima de la familia. Las veinticuatro vigas curvas que se estiran hacia el cielo, como una gran valva, marcan los meses que lleva elaborar un Clos Apalta. Y en el techo, un reloj de sol formado por cinco piedras de granito cuenta el ciclo de la vid: brotación, floración, cuajado, envero y madurez, cada etapa marcada por una sombra distinta.

La bodega, de cinco pisos, se inserta en el corazón de la piedra y desde allí, en sus diversos niveles, se produce la transformación.

La gravedad como aliada

Aquí nada se bombea. La bodega funciona por completo por gravedad: las uvas ingresan a las cubas de fermentación, dispuestas en círculo; más abajo, las barricas sostienen la crianza; después del ensamblaje, el vino desciende otro nivel para madurar un año más; y en el último piso, la vinoteca guarda las botellas entre bloques de granito. Sin maquinaria innecesaria ni estrés mecánico, el vino llega a su destino como el agua: dejándose caer.

La escalera interna de la bodega que recorre, a la vez, el proceso de la uva al vino. @luciano.bacchi.foto

A la hora de vinificar, las cubas ajustadas a cada variedad y a cada parcela, permiten respetar la voz de cada rincón del viñedo. Después, la mano experta de la enóloga Andrea León juega a combinarlas.

El terruño que lo explica todo

Las 60 hectáreas se despliegan a la entrada del valle, y miran sobre todo al sureste, una orientación poco común en Colchagua que modera el sol y protege las cepas viejas, plantadas en suelos pobres de granito. El clima, semimediterráneo, trae lluvias en invierno y veranos largos y secos. Y como el río y la precordillera encierran el viñedo, al caer la tarde las laderas hacen sombra y evitan que la fruta se queme.

La bodega es una obra de arte en si misma. Enclavada en la piedra, renace como estructura circular, mientras que el vino sigue su recorrido de manera oculta. Elizalde, Teresa

Las floraciones en primavera le imprimen una belleza extra al paisaje natural. Elizalde, Teresa

La uva que volvió de la nada

En esta tierra florece, además, una de las historias más curiosas del vino. El Carmenere nació en Burdeos, donde fue una de las uvas nobles durante siglos. A mediados del siglo XIX, la filoxera, un diminuto insecto llegado de Norteamérica, arrasó los viñedos franceses, y el Carmenere fue el más golpeado. Casi todas las cepas se recuperaron, pero esta no, y menos aún en un clima tan húmedo. Se la dio por extinguida y dejó de plantarse.

Sin embargo, algunas plantas ya habían cruzado el Atlántico, mezcladas con otras variedades bordelesas. En Chile, donde la plaga nunca llegó, la cepa creció durante más de cien años sin que nadie la reconociera, convencidos todos de que se trataba de Merlot. A comienzos de los noventa, el especialista francés Jean Michel Boursiquot observó con atención un viñedo chileno y comprobó que gran parte de esas plantas eran, en verdad, Carmenere. Una variedad dada por perdida seguía viva del otro lado del mundo.

Los vinos de Clos Apalta obtuvieron destacados premios desde su primera cosecha

Desde entonces, el país la adoptó como emblema. Los valles de Colchagua y del Maipo, con días de sol y noches frescas, le permiten madurar despacio, y se expresa con aromas a frutas rojas, pimiento, especias y hierbas, cuerpo medio y un final sedoso. En Apalta, uno de sus lugares más reveladores, es protagonista de los grandes ensambles de la casa.

Vivir la bodega

Hoy, Clos Apalta se visita y también se habita. La propiedad cuenta con un pequeño hotel boutique, parte de la red Relais & Châteaux, con apenas diez habitaciones y grandes ventanales que enmarcan los viñedos. Es, ni más ni menos, la residencia de una familia de siete generaciones de vinos.

La posibilidad de hospedarse en el valle que rodea a la bodega hace que sea una experiencia única

Pura calma y paz es lo que transmiten las sofisticadas villas de la bodega. @luciano.bacchi.foto

Las villas enclavadas en la montaña con una vista única Elizalde, Teresa

La propuesta suma cocina de estación, atención a medida y productos frescos de cultivo local, con la lógica del campo a la mesa. Y la experiencia empieza en la bodega: descender por sus niveles, sentarse a la mesa de cata y salir, horas después, con el sol cayendo detrás de los Andes.