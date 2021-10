Micro Estadías. Los hoteles internacionales se suman a la tendencia de alquilar sus habitaciones por hora

Argentina se ha sumado a la tendencia mundial de las micro estadías en hoteles tradicionales , pero por plazos que van de las tres a las doce horas. Muy lejos del tradicional check in - check out con franjas horarias pre establecidas, pretenden alentar la ocupación para un sector muy golpeado por la pandemia como es el turismo.

El hotel Regente es otro de los que alquilan habitaciones por hora. Gentileza Hotel Regente

¿Qué buscan los huéspedes que se inclinan por la nueva tendencia flexible? Las respuestas varían tanto como los deseos de los pasajeros: descansar entre dos vuelos de avión, dormir antes de una reunión de trabajo, trabajar en un ámbito privado lejos de la oficina o del hogar, disfrutar de un corte en el día o unas micro vacaciones, cambiarse antes de un casamiento, maquillarse antes de una fiesta, protegerse de una tormenta inesperada, reponerse luego de una salida donde se bebió alcohol por demás. Y, claro está, encontrar intimidad.

Para descansarse o aún para prepararse para un casamiento, las opciones de uso de las habitaciones por hora son múltiples. Gentileza Hotel Pulitzer

Por ahora, la mayoría de los hoteles que ofrecen estadías por hora están ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero también existe este servicio en Córdoba, Mendoza, Salta, Iguazú, Puerto Madryn y Ezeiza. En ese distrito hay dos tipos de servicios diferentes: los hoteles de campo y estancias que se promocionan para pasar un día al aire libre, y los hoteles próximos al aeropuerto internacional Ministro Pistarini, que tienen como clientes naturales a los pasajeros en tránsito, con conexiones aéreas largas.

Las habitaciones alquiladas por hora suelen usarse también como espacios de trabajo. Gentileza Hoteles Ker

La plataforma By Hour es una central de reservas que opera en nuestro país con 73 hoteles. La app tiene oferta muy consolidada en el extranjero: España, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido operan con centenares de hoteles por hora. En América el servicio By Hours está presente en Colombia, México, Ecuador, Estados Unidos, Chile, Panamá y Perú.

En Japón hay menos oferta: allí tienen supremacía los hoteles cápsulas que son parte consolidada de su idiosincrasia. Los hoteles cápsulas frecen un concepto distinto: sólo se rentan camas diminutas pegadas unas a otras, sin baño privado, sin más muebles que un televisor, destinadas a oficinistas y personas en tránsito en la megalópolis.

El sistema de hotel por horas es distinto: la propuesta es acceder a la habitación del hotel clásico con baño privado y espacios con comodidades de uso común como gimnasio, pileta, jardín o terrazas por bloques de tres, seis o doce horas.

Reservas on line

En Argentina el sistema de reservas por hora funciona con escasa anticipación. Primero se pensó para un huésped en tránsito que contrata el hotel si llega a la ciudad temprano y va a tomar un vuelo nocturno. Luego para un pasajero que viajó y quiere dormir o descansar antes de una reunión laboral. Pero más tarde se encontró un uso social.

El uso de las áreas públicas es una de las ventajas del alquiler de las habitaciones por hora. Gentileza Hoteles Ker

“Hay muchos motivos por los que se reserva un hotel por horas”, sostiene Susana Arias de By Hours -Latam-. “Para un micro descanso entre vuelos, para trabajar fuera de casa, para una sesión de fotos, para desconexión en pareja”, enumera.

“A diferencia del hotel cápsula el hotel por hora, ofrece una habitación con baño privado pero también los amenities del hotel que pueden ser sauna, piscina, espacios al aire libre, restaurantes… no se reserva sólo para dormir”, destaca la representante de la compañía.

Selina, una marca de hotelería joven, también se sumó a la tendencia del alquiler de habitaciones por hora. Gentileza Selina

“Es un concepto nuevo que se está difundido en el país. La pandemia ayudó para que se difunda en el mercado local, dado que antes estaba casi orientado a los viajeros en tránsito internacional”, expresa Diego Sumoza, manager para Mercosur de By Hours en Argentina.

“Lo que hizo By Hours fue instrumentar algo que los hoteles ya hacían en la práctica como un nuevo modelo de negocio. Cambió el paradigma de la venta: antes se contrataba por día o estadía. Esta nueva modalidad fracciona la renta de una habitación por el tiempo exacto que se va a usar. Las reservas son también más inmediatas”, puntualiza Sumoza.

Sólo en los casos en que se busca el servicio de un hotel para pasar unas horas de día de campo y relajarse al aire libre las reservas tienen mayor anticipación.

Para descansar o hacer tiempo durante una conexión aérea. Los hoteles Ker se sumaron a la plataforma ByHours Gentileza Ker

“Se llevan a la plataforma las habitaciones que están disponibles a último momento. No se bloquean las habitaciones que podrían ser alquiladas para una estadía más larga”, expresa Gabriela Ferrucci del hotel Regente.

“Nosotros creemos que el producto en sí es súper interesante, pero últimamente tenemos pocas disponibilidad”, expresa Marcelo Solitario desde la estancia Villa María, de Ezeiza. “Es un servicio distinto al día de campo. Sólo se reserva la habitación. Pero se pueden usar las instalaciones, y cada actividad se contrata de manera independiente, además del restaurante. Por ejemplo, pueden ser clases de equitación o yoga. Sin embargo, la mayoría lo elige para descansar”, afirma Solitario.

La modalidad de hotel por hora que comenzó a trabajar en el país desde la plataforma By Hours hace un par de años parece haber entrado en una nueva etapa tras la pandemia. Y ahora se espera que se reactive con la llegada de los vuelos internacionales.

La mayor parte de los hoteles que se alquilan por hora están en el centro y en Ezeiza, pero hay también en otros barrios. Gentileza Dazzler by Wyndham

“Más que nada los huéspedes son pasajeros en tránsito: viajeros que tienen unas cuantas horas antes de tomar un avión. O pasajeros que llegan por trabajo y tienen que descansar antes de una reunión, clientes corporativos”, aseguran en el Hotel Waldorf. “Siempre la tarifa es menor por hora que por noche”, indican desde la gerencia de este hotel. “No vemos que muchas parejas vengan exclusivamente en busca de intimidad”.

Gabriela Ferruccio, del hotel Regente, detalla que “funciona antes de un casamiento, en medio de un viaje, antes o después de una reunión de trabajo”.

Si bien en ese hotel se afirmó que el servicio surgió especialmente pensado a extranjeros, luego se amplió y en pandemia se hizo cada vez más usual entre los huéspedes nacionales. “No es lo usual que vengan parejas en busca de intimidad. No es ese el mayor público”. Lo cierto es que el hotel por horas tres, seis o doce horas es siempre más barato que contratar una noche.

Ofertas

Hay hoteles que tiene ofertas de tres horas por $1.500. Otros tienen ofertas que incluyen el estacionamiento. “El costo termina siendo igual o más barato que ir a hacer tiempo a un bar y consumir algo para usar el toilette”, sostienen desde By Hours. “Pero aquí la persona sale nueva: puede dormir, correr en la cinta, bañarse o ir a la pileta….es un servicio mucho más amplio por el mismo dinero”, asegura Sumoza.

No sólo las habitaciones se alquilan por horas: las áreas públicas de los hoteles también están a disposición de los pasajeros. Gentileza Hotel Pulitzer

Varias de las grandes cadenas internacionales que operan en el país se plegaron a esta modalidad: Dazzler, Holiday Inn y Howord Johnson están presentes en la app. En la capital del país también se puede reservar por tiempo fraccionado una habitación en cadenas extranjeras, como Wyndham, Meliá y NH.

Pero no todas las firmas internacionales adhieren al concepto de la plataforma By Hours. En el lado opuesto del espectro, algunos hoteles sólo contemplan experiencias all-inclusive. “En Awasi consideramos que un viaje exitoso se compone de tres pilares fundamentales: el alojamiento, la gastronomía y las excursiones. Si cualquiera de estos pilares falla, toda la experiencia se ve afectada. Por eso creamos una experiencia curada, en la cual estos tres aspectos están conectados entre sí. No ofrecemos la modalidad B&B y tenemos una estadía mínima de tres noches, ya que encontramos que es lo necesario para comenzar a disfrutar de la propuesta”, aseguran desde este hotel de lujo que está presente en las cataratas de Iguazú.