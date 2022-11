Montevideo: 7 propuestas para hospedarse, del lujo de Carrasco a una posada boutique en la Ciudad Vieja

Buenas coordenadas para agendar y hacer base en la capital uruguaya, que sofistica su oferta de alojamiento. Cuánto ronda la noche y qué servicios comprende.

Ana van Gelderen LA NACION

1. Fauna Montevideo

El living, con aire de hogar, está decorado con muebles de distintas épocas.

Sin letreros en la puerta, muy discreto, este hotel viene creciendo amparado en el método más tradicional y efectivo: el boca a boca. El sello de sus propietarios, los argentinos Jerónimo Chutrau y Soledad Pezzolo , está en todo: no sólo los objetos y los muebles, sino el concepto en sí, puesto que él es arquitecto y proyectó personalmente el reciclado integral del edificio, que data de 1927 .

Intrépidos y emprendedores, ambos llegaron desde Buenos Aires hace ocho años con la intención sobresaliente de dar un vuelco en sus vidas. De arranque, decidieron alquilar cuartos en su flamante hogar montevideano y se encariñaron con la hospitalidad, mientras compraban muebles en remates y los restauraban para vender online. Con un sentido de la distinción único, se especializaron en sillones, sillas, espejos y artefactos mid-century, hasta que en 2019 dejaron de recibir en su casa para abrir este hotel boutique.

Una de las habitaciones de Fauna Hotel.

Tras una reciente ampliación, cuentan con diez habitaciones entre la primera y la segunda planta de este predio ubicado en una de las peatonales de la Ciudad Vieja. Concebido para que los huéspedes se muevan con autonomía , no tiene recepción, ni servicio de desayuno. Brindan a los pasajeros un código de acceso, y ofrecen cafetera con cápsulas y canasta de frutas a la mano del huésped. Claro que Jero y Sole están disponibles para recibir a quien llega y hacer recomendaciones de las mejores direcciones e imperdibles de Montevideo.

Con un living comedor tan luminoso como amigable, cada detalle está pensado para armonizar con el espacio y hacerlo aún más bello. Ellos bautizaron su estilo como “new vintage” y consiste en la elección de muebles de distintas épocas, exquisitamente combinados con arte contemporáneo y otras piezas únicas . El look de los años 50 de la deco se potencia con las escaleras de mármol y los vitrales propios de la arquitectura original del espacio. Óptimo wifi. La disposición de los cuartos y la calidad de la construcción contribuyen a que, aquí alojado, uno no escuche al resto de los huéspedes y se sienta un privilegiado. Desde u$s 75 la doble. No admiten menores de 12 años.

Sarandí 287, primer piso. T: +598 937-32055. www.faunamontevideo.com IG: @fauna.montevideo

2. Cottage Puerto Buceo

Abrió en 2017, con 48 habitaciones.

Sobrio y contemporáneo hotel de 48 habitaciones frente a la playa de Buceo . Tiene un hotel “hermano” en Carrasco, y ambos pertenecen a la empresa chilena Transoceánica. Este eslabón abrió en 2017 y está a una cuadra del World Trade Center y a tres del Shopping Montevideo. Muy buena piscina climatizada en el subsuelo. Óptima y dedicada atención. Desde u$s 115 la doble con desayuno.

José Iturriaga 3568, Puerto del Buceo. T: +598 2628-6262.

hotelcottage.com.uy

3. Alma Histórica

Alma Histórica

Está ubicado en uno de los rincones más encantadores de la Ciudad Vieja : en plena plaza Zabala y muy cerca del Palacio Taranco. Son 15 habitaciones temáticas de tres categorías (superiores, clásicas y suites), todas decoradas diferentes y dedicadas a distintos personajes de la cultura uruguaya: don Pedro (Figari), don Cesáreo (Berisso), don Joaquín (Torres García), doña Trinidad (Guevara). Desde u$s 135 la doble con desayuno.

Solís 1433. T: +598 2914-7450. almahistorica.com

4. Costanero M Gallery

El moderno diseño del hotel Costanero.

M Gallery es la marca de Accor con propiedades que deparan “momentos memorables”. Hoteles de diseño impregnados por la historia y la cultura de cada destino; sitios con especial atención a la mixología, puesto que los tragos están directamente relacionados con esos instantes inolvidables que son parte de la identidad buscada. Sobre la rambla y frente a la playa de Pocitos , Costanero inauguró en noviembre de 2021 su edificio espejado de 11 pisos que refleja la ciudad y cambia a lo largo del día.

Las 92 habitaciones de siete categorías distintas están organizadas alrededor de un atrio central, coronado por una claraboya central. Todas están equipadas con tecnología domótica, que permite que la calefacción y la iluminación sean regulables; y cuentan con un inodoro multifunción. Hay spa y pileta climatizada con sistema de natación contracorriente.

Habitación del hotel Costanero.

El joven chef Matías Faroppa, que trabajó en Madrid y en Londres, está a cargo de la cocina del bar de tapas (hacia donde balconean las habitaciones) y el restaurante Cauce, con vista al mar. A la noche el menú incluye un plato de carne, otro de pescado, otro de pollo con distintas guarniciones, además de risotto de hongos o papardelle con ragout de cordero, entre otros platos simples, pero bien ejecutados. Desde u$s 114 la doble con desayuno.

Rambla República del Perú 1371. T: +598 2706-8607. www.costanero.uy IG: @costaneromgallery

5. Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa

El edificio es un emblema de la belle epoque uruguaya y Patrimonio Histórico Nacional.

En Carrasco, todas las calles conducen a este gigante de 1921 que es ícono del barrio, y emblema de la belle epoque uruguaya. Patrimonio Histórico Nacional y obra de los arquitectos francosuizos Jacques Dunant y Gastón Mallet, fue encomendado por Alfredo Arocena, un emprendedor montevideano que quiso tener su propio Saint Tropez a orillas del Plata.

Elegido por bon vivants europeos, fue sede de conferencias de Albert Einstein, y alojó a personalidades como Federico García Lorca. Brilló hasta que Punta del Este copó la parada, y tras años de decadencia cerró sus puertas en 1997. Fue vandalizado durante años, pero en 2013 reabrió, acondicionado a nuevo por la cadena francesa Accor.

La pileta in-out del remozado hotel Sofitel Montevideo.

Se reconstruyeron íntegramente las habitaciones, que hoy son 116, se hicieron cocheras y una pileta in-out con spa , entre otras cosas. Con eximios artistas se logró la recuperación de los vitrales, las puertas enormes, los pisos de roble de Eslavonia y los sectores con mármol de Carrara. El chef argentino Maximiliano Matsumoto está a cargo del restaurante 1921, y su excelente cocina no hace más que potenciar el brillo de este renacido clásico montevideano. Desde u$s 150 la doble con desayuno.

Rambla República de México s/n. T: +548 2604-6060. www.sofitelmontevideocasinocarrasco.com-hotel.com IG: @sofitelmontevideo

6. Alquimista

Alquimista

Disimulado detrás de un cerco y de un jardín encantador de Carrasco, este hotel boutique funciona en una casona de 1925 . Después de tres años de obra, fue inaugurado en 2017. Reciben el inglés Mark Sexton y su esposa uruguaya Carolina Vernengo . Cuenta con seis habitaciones divinamente decoradas –con empapelados súper british–, antiguas arañas y una importante colección de arte contemporáneo.

El restaurante es eje fundamental de la propuesta (que, de hecho, se define como “un restaurant con habitaciones). De jueves a sábado, de 9 a 0. Domingos, de 12 a 18. Desde U$S 150 la doble con desayuno.

Av. Bolivia 1323. T: +598 2606-0890. www.alquimistamontevideo.com IG: @alquimista.uy

7. Hotel Montevideo

El flamante hotel Montevideo.

El 31 de octubre abrió sus puertas en Pocitos . Con interiorismo liderado por James Boyd Niven y arquitectura del Estudio Gómez Platero, ofrece 80 habitaciones de lujo con balcón privado, un piso 10 con vistas inigualables de la capital uruguaya y piscina templada, y un fitness center equipado por la marca americana Waterrower. Polo Bamba es el restaurante , abierto tanto para huéspedes como para público general, bajo el mando de Alejandro Morales y Florencia Courrèges, referentes de la gastronomía uruguaya. Al atardecer, Polo Bamba Bar aspira a ser el skybar más trendy de la ciudad.

Se trata del primer hotel en Montevideo que forma parte de The Leading Hotels of the World, la cadena de hoteles de lujo e independientes más importante del mundo. hotelmvd.com