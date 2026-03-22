Perito Moreno: ¿un homenaje al prócer o un nombre para la confusión?

Francisco Pascasio Moreno, más conocido como “el Perito Moreno” fue un hombre importantísimo en la configuración de la Argentina tal como la conocemos hoy: presidente de la comisión de límites, impulsor de la Administración de Parques Nacionales, creador del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, además de jefe de la sección Exploraciones del Ministerio de Agronomía, y Diputado Nacional entre 1910 y 1913. En cierta medida, gracias a su labor en Londres ante el Tribunal de Arbitraje, una buena porción del territorio patagónico que se dirimía con Chile quedó para nuestro país.

Una caricatura de PBT en 1907 da cuenta de cuánto se lo asociaba ya por entonces a Moreno con su cargo de "perito": "menos moreno que perito", remataba.

Ya en esa época, a principios del siglo pasado, don Francisco pasó a ser conocido y nombrado en los medios como “el perito Moreno”, lo que, al cabo de los años, terminó generando la primera confusión: “Perito” es un cargo, no parte de su nombre y la “P.” después de Francisco corresponde a su segundo nombre –Pascasio–, no a la función que tuvo en la comisión de límites. Son varios los sitios en internet que lo rebautizan Francisco Perito Moreno. Muchos le ponen comillas, como si “perito” fuera un apodo, pero unos cuantos se refieren a él así directamente.

Perito Moreno al cubo

En 1937, se crearon varios parques en la cordillera, entre ellos Los Glaciares, que alberga al glaciar Perito Moreno, que en esa época era mentado ventisquero y cuyo nombre se consolidó como Perito Moreno bien a principios del 1900. Con Los Glaciares vino la creación simultánea de los parques Puelo, Los Alerces, Lanín, y uno, a unos 90 km de Gobernador Gregores, al que dieron en llamar también Parque Nacional Perito Moreno. Un glaciar era poca cosa, habrán pensado. Mejor le damos un parque entero.

Francisco P. Moreno donó 7500 hectáreas que fueron el germen del futuro PN Nahuel Huapi

Hace casi 90 años, ambos quedaban muy lejos de Buenos Aires, el turismo era incipiente, y nadie imaginaba que, unas cuantas décadas más tarde, el glaciar acabaría siendo uno de los grandes atractivos turísticos del mundo. El Parque Perito Moreno, en cambio, siguió siendo uno de los menos visitados del país por su lejanía y falta de servicios, si bien eso cambió hace muy pocos años: desde 2016 cuenta con una nueva red de senderos y refugios. No obstante, en términos de fama internacional, el renombre del glaciar es mucho mayor que el del Parque.

La localidad de Perito Moreno, al norte de Santa Cruz. Oscar871217/ Wikipedia

Como si la ensalada no fuera suficiente, Santa Cruz tiene otra localidad, más al norte, próxima a Los Antiguos, que también se llama Perito Moreno y cuenta con 7800 habitantes.

Sobre llovido, google

Como era de esperarse, la repetición topográfica no podía terminar bien. Sandra Mendoza, encargada de uso público del PN Perito Moreno, cuenta que son varios los que llegan después de varios kilómetros de ripio desde la RN 40 al ingreso del centro de informes Clemente Onelli y preguntan por el glaciar. Grande es el estupor y la frustración cuando les explican que están en el sitio equivocado: para sacarse la foto en las pasarelas con la mole de hielo detrás, deben desandar el ripio y hacer unos 500 km más al sur.

La imagen de la confusión: el glaciar Perito Moreno (en el PN Los Glaciares) ilustra la imagen principal del PN Perito Moreno, que queda 570 km más al norte

“Me acuerdo del año pasado, un día muy frío, llegaron dos que venían de Buenos Aires en moto. Con guantes, ropa de cuero, tenían todo planeado para pasar el 31 de diciembre en Ushuaia. Y me dicen: queremos sacar la entrada para ver el glaciar. Cuando les dijimos que estaban tan lejos, uno le dijo al otro... ¿viste que no era acá? Y se quedaron solo un día, no querían caminar, no querían saber nada", recuerda Mendoza.

Una cuestión no menor es que Google, en lugar de aclarar, oscurece. Si uno pone “Parque Perito Moreno” en el buscador, lo primero que aparece es una imagen del glaciar homónimo, mezclada con fotos del parque “verdadero” y sus nuevos refugios. Y si lo busca en Google maps, el iconito colorado de geolocalización se planta en el punto exacto de las pasarelas (del Parque Nacional Los Glaciares), y por una inexplicable razón al área protegida auténtica la llama Parque Nacional Francisco Pascasio Moreno. ¿De dónde salió el “Francisco Pascasio”? ¿Cómo llegó a suceder esto? Misterio. Al menos no le pusieron Francisco Perito, pobre Moreno.

El inexistente "Parque Nacional Francisco Pascacio Moreno", presente en google maps.

Según google maps, 562 km separan el PN Perito Moreno del PN Francisco Pascacio Moreno. Esa es la distancia que deben hacer quienes llegan equivocados al primer parque buscando ver el célebre glaciar homónimo. google maps

Esa información hace que la fe ciega en google maps conduzca a la frustración directa. Mendoza recuerda el caso reciente de unos alemanes que este verano llegaron convencidos de que venían hacia El Calafate, y no podían creer que google estuviese así de equivocado cuando arribaron a este parque.

Hay notas de medios locales denunciando esta cuestión desde, al menos, el año 2020, y a pesar de que son varios, incluida la autora de esta nota, quienes hemos reportado como erróneas las fotos del glaciar dentro del Parque Perito Moreno, no ha habido cambios hasta ahora.

El sitio ahoracalafate.com ya denunció el error de google en 2020

La frutilla del postre

Por último, los designios del ciberespacio parecen haberse ensañado con Moreno, ya que por otro vericueto inexplicable, su retrato figura confundido con el de Luis Huergo, a pesar de que no se parecen (salvo por lo bigotes).

Varios sitios web saludan a Huergo en el día de la ingeniería con un retrato de Francisco Moreno

Y en eso la web es implacable: una vez que el pifio está online y circula, se multiplica a velocidad inusitada. A Moreno lo saludan varios sitios como el primer ingeniero argentino.

Seguramente le causaría gracia si lo supiera… Y quién sabe, es probable que hacerles recorrer unos cuantos kilómetros de más a los viajeros sea su guiño de explorador incansable desde el cielo.