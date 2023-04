Polo Concepción: cómo es el nuevo circuito de moda y gastronomía de Colegiales

En la intersección de Zapiola y Concepción Arenal y con el marco del emprendimiento inmobiliario Concepción, se gestó un corredor con propuestas de moda, gastronomía y belleza.

Vicky Guazzone di Passalacqua PARA LA NACION

Justo en el límite. A una cuadra de donde termina Palermo y comienza Colegiales se ubica Concepción, un proyecto inmobiliario que ocupa la manzana entera y se caracteriza por su arquitectura modernista, plena de vidrio, doble escala y curvas. Con amplitud de espacios en su interior y un extenso frente, gran parte de su metraje fue preparado para el alquiler de locales comerciales. Son propuestas que de a poco comienzan a poblarse y van dando vida a un nuevo polo comercial en una zona antes dormida.

Dos caras de Concepción están destinadas a la gastronomía y las propuestas de consumo, y cuentan con veredas anchas que propician el encuentro entre los vecinos. “Se trata de una selección de bares y restaurantes de primer nivel, que acompañan el espíritu sibarita del barrio”, describen desde el emprendimiento. Estas dos caras son Concepción Arenal y Zapiola, el encuentro donde todo sucede y, como dice el proyecto, se da “desde el primer café de la mañana al último cóctel de la noche”.

En este formato de emprendimiento, el espacio del zócalo comercial se consolidó incluso antes que las unidades de departamentos.

“Fue pensado como parte de un sistema de usos mixtos, dentro del concepto de lo que transmite el edificio, que tiene su sector residencial, su sector de oficinas con entrada independiente y su zócalo comercial. Para este se convocaron marcas de primer nivel, que vinieron por lo que se reflejaba como concepto urbano”, detalla Cristian Méndez, socio fiduciario del emprendimiento Concepción. Como en este proyecto se maneja también la renta temporaria y en ese caso se administra como un hotel con rental club, el factor turístico fue un punto seductor para las marcas que se acercaron. “Eso hizo que el zócalo comercial se consolide incluso antes que las unidades”, cuenta Méndez.

Despliegue gourmet

Luminoso y muy amplio, este local de la heladería artesanal Antiche Tentazioni también extendió su propuesta cafetera y horarios de apertura para acompañar al barrio.

Al momento de elegir dónde abrir su cuarta sucursal, la heladería artesanal italiana Antiche Tentazioni puso el ojo en el potencial de la zona: “avizoramos un fuerte crecimiento en este nuevo polo. Además de la concentración de marcas y locales gastronómicos, Concepción Live cuenta con una ventaja fundamental: el predio tiene estacionamiento propio”, apunta Christian Fittipaldi, propietario. Así, abrieron una de sus tiendas más amplias, con 170 metros2, lo cual les permitió ampliar la oferta y sumar una carta de cafetería mucho más amplia (esto a su vez repercute en un horario más extenso, abriendo a las 9 de la mañana). “Jugamos un poco más con los colores y sumamos la gama del azul en consonancia con Lavazza, nuestro café”, describe Fittipaldi. Entre las novedades gourmet resalta la pasticceria italiana y los sándwiches de focaccia.

A unos pasos, La Fábrica del Taco también estrena aquí una nueva sucursal para coronar sus 15 años de vida. “Somos el primer concepto de taquería mexicana en Argentina, representando ‘la cultura sabrosa’ con comida, arte, entretenimiento y actividades sociales a través del taco”, describen. En esa misma línea se inscribe este espacio, en el que sumaron un local pleno de luces de neón, colores, vidrio repartido y gran altura, donde no falta ni una de sus preparaciones estrella, desde el guacamole con totopos al burrito pastor, relleno de carne de cerdo marinada. “El que llega es un público joven y familiar que vive y/o trabaja en la zona”, cuentan.

Doble altura, mucho color y luces de neón, la apuesta de La Fábrica del Taco en el corredor de Concepción.

También los amantes del café de especialidad tienen sus pedidos cumplidos en estas cuadras. Sobre Concepción Arenal se ancla Niniveh, un local inspirado en los elementos de la cultura pin up y los detalles botánicos, lo cual crea un espacio relajado y minimalista, de colores pasteles y café siempre espumoso, sumamente aesthetic. Con un gran mural como marco, aquí es posible tentarse con tortas como la carrot cake, la cheesecake de frutos rojos o pistacho, la key lime pie o la marquise, entre otras delicias pasteleras. Todo acompañado por cafés fríos o calientes que también pueden llevar leche vegetal casera.

Entre los hallazgos de la zona está la convivencia de una bicicletería boutique y un café de especialidad.

Sobre Zapiola, en tanto, marca terreno La Bici, donde la venta y el amor por las bicicletas se combina con el buen café. Justo al lado se ubica Lucky Bikes, que fue la propuesta inicial. “Somos una bicicletería especializada en movilidad urbana. Nuestros servicios son de buena calidad porque deben ser primero seguros y además durables, ya que la sustentabilidad es algo de lo que todos somos responsables”, describe Lucas Kunowsky, el dueño. Desde ese punto de vista, hace unos años decidieron que su propuesta era compatible con una cafetería de especialidad, ya que este café cuida cada etapa, desde la producción hasta el momento de servir, para asegurar que llegue el mejor producto al consumidor. “Fue natural incorporar esa propuesta, y después de cuatro años estamos muy orgullosos de saber que es valorada por nuestros clientes”, ilustra el creador.

Cuando comenzaron a ver el desarrollo de Concepción enseguida pensaron en continuar con la fusión de bicicletería + café. “Nos gustó que fuera una zona en crecimiento, pero que aún conserva el espíritu de barrio. Una de las primeras veces que vinimos a ver el local descubrimos que había colibríes en el cantero… Eso nos convenció, queremos que la gente venga a sentarse en nuestras mesas y disfrute de un lugar verde, sin ruido y con la posibilidad de relajar”, relata Kunowsky.

De moda y belleza

Wearelse siempre apostó por la zona: antes de abrir este local tuvo un showroom a puertas cerradas en la vecindad.

Este nuevo polo también incluye otras propuestas de consumo que abarcan el mundo de la moda y la belleza. Es el caso de Wearelse, una marca de ropa que propone clásicos reversionados en colores vibrantes y morfologías cómodas. “La idea es que en Wearelse encuentres las prendas que amás, bien confeccionadas, en telas de calidad y que duren para siempre, esas que se convierten en joyas de tu placard”, alientan desde el emprendimiento. Por primera vez con local a la calle, su creadora, Carolina Finkelsztain, es vecina del barrio hace mucho y siempre apostó por la zona. “Antes tuvimos un showroom a puertas cerradas cuando acá todavía no había nada, porque sabía que la zona era oro. Era el nuevo Palermo, lo diferente, porque lo under estaba corriéndose a Colegiales y Chacarita”, apunta. Hoy asegura que sus clientas de siempre se acercan a conocer la nueva tienda y quedan encantadas con la zona comercial. “Y también estamos recibiendo turismo a diario”, detalla. ¿Su sueño? Que se mantenga como un lugar tranquilo y cómodo para pasear, sin tirar todas las casas bajas para suplantarlas por edificios grises. “Que no se pierda su esencia de barrio porteño, tan único, romántico y especial, para convertirse en un no lugar más”, puntualiza.

Las propuestas de moda se ubican juntas sobre Concepción Arenal.

Otro espacio que plantó bandera en la zona es Merci Beaucoup, la marca de Natalia Graciano. Iniciada en 2013, propone prendas basadas en la simpleza y la comodidad, de uso cotidiano y básicos. En Fidelité, su colección de esta temporada otoño/invierno disponible en el local bajo Concepción, hay desde pantalones sastreros a sweaters, camperones y tapados, con el foco en “la elegancia, la calidad y los productos exclusivos”. Todo en una propuesta que contempla diferentes siluetas, para atravesar talles y generaciones.

A unos locales de distancia, Definit, la cadena de depilación definitiva, también encontró en esta ubicación una apuesta certera. “Concepción tiene para nosotros un potencial enorme. Está estratégicamente ubicado entre Belgrano y Palermo, es moderno como nuestra marca y nos acerca más a nuestro público”, sintetizan desde el emprendimiento. En este sentido, imaginan para la zona un importante movimiento de jóvenes profesionales mudándose a complejos modernos y amplios como este. “Vemos que es un área con una oferta increíble de bares, cafés, restaurantes, gimnasios y actividades culturales, y por otro lado muchas empresas también han instalado sus oficinas allí. En este mix de oferta de hábitos de vida modernos consideramos que la solución brindada por Definit es un match perfecto para este público”, razonan.

Para Definit abrir un nuevo local en este corredor resultó un punto estrátegico perfecto entre Belgrano y Palermo.

Otros locales que acercan su propuesta al público de la zona son Roho Hair Boutique y Renée, una tienda de ropa. Además, todavía hay locales en obra y aperturas próximas a concretarse, tanto gastronómicas como de otros rubros. Todo pareciera indicar que el nuevo polo de Colegiales recién está empezando a explotar.