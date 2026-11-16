Reabrió la “Capilla Sixtina de los Azulejos”, una taberna centenaria que sirve las mejores croquetas de jamón crudo

Por sus salones pasaron Federico García Lorca, Ramón María del Valle-Inclán, Ava Gardner y algunos de los toreros y artistas flamencos más famosos del siglo XX.

Los Gabrieles, un sitio muy tradicional del Barrio de las Letras, reabrió en abril de 2026. Xavier Martín

Después de permanecer cerrada durante más de dos décadas, Los Gabrieles, una de las tabernas históricas del Barrio de las Letras de Madrid, reabrió sus puertas en abril de 2026.

La esquelotomaquia, mural célebre de Los Gabrieles COKE RIERA

Y aunque su principal atractivo sigue siendo la extraordinaria colección de murales cerámicos que cubren las paredes, también hay buenas razones gastronómicas para visitarla: entre ellas, unas croquetas de jamón ibérico que están entre las mejores que se pueden probar en la ciudad.

Las proverbiales croquetas de jamón crudo de Los Gabrieles. Xavier Martín

La historia comenzó en 1907, cuando Rafael José Jimeno Vizarra abrió una casa de comidas populares donde se vendían guisos para llevar. Uno de los platos más solicitados era el cocido madrileño, cuyos garbanzos se conocían coloquialmente como gabrieles. De allí surgió el nombre del establecimiento, que poco después se trasladó a su actual dirección de la calle Echegaray.

El rey Alfonso XIII era habitué de Los Gabrieles. Xavier Martín

Con el tiempo, aquella modesta casa de comidas se convirtió en un lugar de reunión de artistas, escritores, aristócratas y toreros. El flamenco fue ganando protagonismo y sus salones acogieron tertulias, encuentros y fiestas que se prolongaban hasta la madrugada. El rey Alfonso XIII figuró entre sus visitantes, al igual que figuras tan dispares como Manolete, Antonio Chacón o, décadas después, Pedro Almodóvar y Javier Bardem.

Otra escena publicitaria para una botella de "fino". Xavier Martín

Sin embargo, la verdadera singularidad de Los Gabrieles se encuentra en sus paredes. A principios del siglo XX, las bodegas andaluzas comenzaron a financiar grandes paneles publicitarios realizados en azulejos pintados a mano para promocionar sus vinos de Jerez. Lo que entonces era una forma de publicidad comercial terminó convirtiéndose en un patrimonio artístico excepcional.

La Esqueletomaquia es obra del pintor jerezano Carlos González Ragel

Un detalle de Esqueletomaquia. Xavier Martín

Entre las obras de Enrique Guijo, Alfonso Romero y Juan Ruiz de Luna destaca la Esqueletomaquia del pintor jerezano Carlos González Ragel. En esta composición, tan inquietante como original, el artista se representa a sí mismo convertido en esqueleto, resucitando gracias a una copa de fino, acompañado por músicos y bailarines flamencos. El conjunto cerámico, considerado por la historiadora Natacha Seseña como la «Capilla Sixtina de la azulejería madrileña», constituye uno de los principales tesoros del establecimiento.

Imagen histórica de Los Gabrieles, por Santos Yubero

Afiches de toros y toreros en una imagen histórica de Los Gabrieles

La decoración fue cambiando con los años. Los antiguos salones incluían pinturas de paisajes andaluces, motivos taurinos, espejos y revestimientos de madera. Las fotografías históricas permiten descubrir ambientes que no coinciden exactamente con los actuales, ya que parte de aquella ornamentación desapareció o fue modificada antes del cierre.

La barra es un espacio emblemático y muy buscado dentro de la taberna COKE RIERA

En 2004, graves problemas estructurales obligaron a clausurar el local. Su recuperación fue un proceso largo y complejo, que incluyó más de seis años de trabajos de rehabilitación arquitectónica y restauración artística. La intervención estuvo dirigida por el arquitecto Miguel Ángel Santa, del estudio Rehabitar, mientras que la recuperación de los murales protegidos quedó a cargo de ECRA Servicios Integrales de Arte. También se incorporaron algunas obras contemporáneas, sin intentar reconstruir artificialmente todos los ambientes desaparecidos.

Coke Riera es el director general y estuvo detrás de los detalles en la compleja obra que supuso la reapertura COKE RIERA

La reapertura, encabezada por Coke Riera, director general del proyecto, recuperó la vocación gastronómica y cultural del lugar. La cocina está a cargo de Ander Galdeano, que fue jefe de cocina durante cinco años en el restaurante Triciclo. Su propuesta combina recetas populares de Madrid y Andalucía con una selección cuidada de productos y preparaciones más contemporáneas.

Los arroces, los pescados y la cocina de mar se luce en Los Gabrieles COKE RIERA

En la planta principal funciona una taberna donde se puede tomar un vino de Jerez y compartir tapas, jamón ibérico y unas croquetas de jamón especialmente logradas, de textura cremosa y sabor intenso. En el subsuelo, un restaurante con aire de cava, bodega a la vista y una atmósfera más íntima ofrece una experiencia de mesa más pausada. La selección de vinos, a cargo de la sommelier Rebeca Bellido, reserva un lugar destacado a los jereces que forman parte de la historia del establecimiento.

La Tartana, así se llama a la carreta de techo abovedado, que le da nombre a este tradicional salón de Los Gabrieles COKE RIERA

Pero más allá de la cocina, la experiencia de entrar en Los Gabrieles sigue estando marcada por sus interiores. Los murales publicitarios, los detalles ornamentales y las salas donde se reunía la bohemia madrileña permiten reconocer distintas épocas de la ciudad en un mismo lugar. La recuperación devuelve al público un patrimonio que durante más de veinte años permaneció oculto detrás de unas puertas cerradas.

La esquelotomaquia, mural célebre de Los Gabrieles COKE RIERA

Los Gabrieles. Calle de Echegaray 17, Barrio de las Letras, Madrid. Domingo a jueves, de 12 a 1; viernes y sábados, de 12 a 2.30.