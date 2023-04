Saltos del Moconá: el destino de la selva misionera que solo algunos afortunados pueden disfrutar

A una hora de El Soberbio, sobre el río Uruguay, son parte de un nuevo circuito que lo intercomunica con Cataratas del Iguazú y Parque Iberá.

Ana van Gelderen LA NACION

escuchar

Los saltos se pueden ver desde el aire, en vuelo con Airbera. Estrella Herrera

Bellísimos y desconocidos para muchos, los saltos del Moconá, en Misiones, tienen su magia. No es solo dónde están ubicados, ni cuánto miden o cómo se visitan… Los saltos tienen un condimento que los vuelve súper particulares y mucho más impredecibles que las cataratas del Iguazú, por ejemplo. Caprichosos, no siempre se dejan ver. Aquí, más que nunca, la que manda es la naturaleza. ¿Cómo es eso? Si el río Uruguay crece, no se forman e incluso se tapa el puente que de acceso al Parque Provincial Moconá, que queda aislado.

Los saltos se forman sobre el río Uruguay. Estrella Herrera

Están en un área creada en 1988, que tiene 999 hectáreas y que fue donada por las familias Laharrague y Harriet. Son parte de la increíble Reserva de Biosfera Yabotí –que quiere decir “tortuga” en guaraní–, en el centro este de Misiones, dentro del Municipio de San Pedro y a una hora de El Soberbio. “El que todo lo traga”, quiere decir Moconá en guaraní y semejante alegoría habla de la voracidad del río en este destino que convoca cada vez más visitantes.

El tucán de pico verde es parte del escenario en el Parque Provincial Moconá. Estrella Herrera

Únicos en su tipo, los saltos del Moconá son el resultado de una falla que corre en paralelo al río y que regala 1.900 metros de caída de agua. La vertiente es entre el basalto, esa piedra negra de origen volcánico que surge de la solidificación del magma –hace cuatro millones de años–. Los saltos pueden medir alrededor de dos metros, cinco o un máximo de 14, para los más afortunados. Para disfrutarlos se sale desde el embarcadero Piedra de Bugre, que está a unos minutos de la entrada del parque, y se aborda una lancha para 8 visitantes.

Los saltos no siempre se dejan ver. Estrella Herrera

¿Cuándo conviene planificar el viaje a la zona para tener más chances de verlos? Los guías aseguran que es relativo y cuentan que una señora fue ocho veces hasta Moconá y nunca pudo verlos. De todas maneras, algunos aseguran que con la represa Foz de Chapecó, de Brasil, hay un convenio para que regulen el agua que tiran. Lo hacen de lunes a viernes, y por eso la mayor altura de los saltos suele darse el domingo, entre el mediodía y la tarde. Pero, “es relativo”, aclaran para reforzar un concepto clave: los saltos deciden cuándo se dejan ver.

La salida principal es en lancha y se abona dentro del parque. Estrella Herrera

De todas maneras, el Parque Provincial Moconá es mucho más que saltos. Tiene 4.400 metros de circuitos para caminar que invitan a adentrarse en esta parte de la selva paranaense que está tan bien preservada . Cuenta con los senderos: Chachí, de 1800 metros y dificultad baja; y La Gruta, de 600 metros, que es para los más preparados. Hay, además, un centro interpretativo que bien permite repasar la riqueza natural y cultural de la zona, un rincón donde venden artesanías y un Yabotí Restó, que pone en valor la cocina local.

Datos útiles

Misiones Maravilla. Es una agencia de viajes que propone recorridos, eventos y paseos por Iguazú, El Soberbio, San Ignacio, Oberá, Andresito y Aristóbulo del Valle, además de Iberá, en Corrientes. Coronel López 2138, 7 piso. T: (+54) 9 (3764)131601.

Moconá Virgin Lodge tiene habitaciones cómodas y bien equipadas. Estrella Herrera

Airbera. Es un servicio de taxi aéreo que intercomunica los aeropuertos de Posadas, Puerto Iguazú, El Soberbio (se está terminando de asfaltar la pista) y la pista de Rincón del Socorro, en Iberá. Tienen dos Cessna 206 ploteados con imágenes de animales de la selva y pilotos experimentados, como Juan Sosa, David Tang, Emile Colcombet y Alan Prestayko. T: +54 9 (11) 6623-9321. IG: airbera.ok

Moconá Virgin Lodge. A pocos kilómetros de los saltos que le dan nombre al hotel, es un complejo de habitaciones en la selva. Tiene buen restaurante y guías –Franco Silva Viera y Miguel Pereyra– para conocer senderos, arroyo y los saltos. Cuenta con certificaciones por sustentabilidad. Desde $80.000 la doble con pensión completa y actividades. RP 2 s/n. T: +54 9 (3765) 11-2711. IG: @moconalodge

En el parque hay un centro de interpretación. Estrella Herrera

Parque Provincial Moconá. El acceso no está disponible todos los días, porque si crece el río el área queda aislada y no se forman los saltos. La visita incluye el paseo en lancha (que se paga aparte), el ingreso a los senderos –que son súper interesantes– y al centro de interpretación. Abre todos los días de 9.30 a 17 horas. Entrada al parque, $800 para argentinos, y $3.950 el paseo en lancha. Jubilados, niños y residentes de la provincia pagan menos. RP 2 s/n. T: +54 9 (3755) 495-206. IG: @parquesaltosdelmocona

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project