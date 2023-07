Seguro del auto: ¿conviene contratarlo o usar el de la tarjeta de crédito?

El dilema surge cada vez que uno se enfrenta el alquiler de un vehículo y se pierde en la letra chica de ambas propuestas.

Sir Chandler

Recibimos la consulta de un lector, Álvaro Cores, acerca de alquiler de vehículos y sus seguros, sobre todo cuando uno tiene una tarjeta de crédito que se jacta –o se jactaba– de incluir una cobertura básica para sus clientes.

Eso nunca fue totalmente cierto. Ese es el problema.

Lo que las tarjetas promovieron siempre fue la cobertura de dos de los seguros necesarios, pero no el más importante. I ncluyen el de robo y el de accidentes, pero no el de terceros o responsabilidad civil. Para dimensionarlo, ese seguro es obligatorio en Argentina, y en los Estados Unidos es común que se cubra con montos de hasta un millón de dólares. De manera que imaginen el riesgo de no tenerlo si uno tiene la desgracia de ser partícipe de un accidente.

Así, sin comprender esta sutileza, mucha gente renunciaba a los seguros que ofrecían las rentadoras, pensando que con la tarjeta estaban cubiertos.

Por eso, es importante saber que uno podría renunciar a los dos seguros secundarios pero debería contratar el principal. Y también tener en cuenta, que el respaldo de la tarjeta es por reintegro. De modo que, ahorraríamos muy poco en el seguro, pero ganaríamos un dolor de cabeza en los trámites posteriores en el caso de robo o accidente. En conclusión: esos seguros que nos da “gratis” cualquier tarjeta importante de los bancos, en realidad no es un beneficio, sino casi una condena.

Además, en los últimos años aparecieron promociones con seguros incluidos de manera directa por las rentadoras pero fundamentalmente por parte de agencias dedicadas al alquiler de autos, que incluso suelen tener precios más bajos que la rentadora directo.

Entonces, que quede claro, en Estados Unidos donde se dan el 85% de los alquileres de argentinos en el exterior, son necesarios tres seguros. Las veces que hice la simulación de los dos casos planteados, lo de renunciar a dos y contratar uno vs alquiler por agencia dedicada, siempre fue más económico y conveniente la segunda opción.

Luego nos quedará enfrentarnos al agente que nos entrega el auto en el mostrador donde seguro nos dirá que falta algún seguro como el de perder las llaves o pinchar un neumático o quedarse sin agua en el sapito… pero ya ahí intervienen las ganas que uno tenga de regalar dinero para algo que seguramente no necesite en el 99,9% de los casos.

Aprovecho para recordar que en Estados Unidos, y en la mayoría de los países del mundo no es necesario tener una licencia “validada internacionalmente” porque la que se emite en la Argentina sirve sin problemas.

Es más importante a la hora de alquilar poner un horario de retiro y devolución amplio, para evitar cargos extras por devolverlo más tarde o sacarlo más temprano, ya que eso puede ser más caro que un seguro puntual.

Tampoco hay que olvidar el tema del combustible y su política. Si uno retira con el tanque lleno y no tiene una tarifa que “regale” ese primer tanque será importante devolverlo lleno porque el costo que pondrá la rentadora por reposición también será caro.

En Estados Unidos otro ítem a considerar son los peajes. En el estado de Florida se puede ahorrar comprando el dispositivo para su pago y así evitar los cargos extras de gestión que ponen las rentadoras. Eso es algo muy simple y en cualquier cadena de farmacias los venden.

Todo eso sirve para ahorrar en el alquiler, pero nunca, nunca se debe descuidar el tema de los seguros, ya que eso puede generar una gran complicación no solo económica, sino procesal y judicial.

Si alquilan un auto siempre asegúrense de tener esos tres seguros, eso les permitirá manejar sin mayores complicaciones.

