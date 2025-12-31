LA NACION

Revista Lugares 357. Enero 2026.

Revista Lugares 357. Enero 2026.
  • Morgan Library. En pleno Manhattan, libros, manuscritos, grabados, partituras y otros tesoros.
  • Costa Azul. Junto al Mediterráneo francés, mucha elegancia, arte y gastronomía.
  • Doha. La capital de Qatar se jacta de tener los museos más modernos y convertirse en un punto ineludible del turismo cultural.
  • Pantanal. En el centro de Brasil, el felino más grande de América conserva su hábitat y se deja ver por turistas con espíritu explorador.
  • Mendoza. De la ciudad al Valle de Uco, pasando por Alto Agrelo y la pujante zona de Las Compuertas.
  • Apertura. Verano en Mar del Plata.
  • Escabiologías. Espumante Toso.
  • Barrios. Almagro.
  • Morfologías. Santiago de Chile: Cocina de producto, técnicas ancestrales y un territorio austral de mar y montaña.
