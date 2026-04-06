LA NACION

Revista Lugares 360. Abril 2026.

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  • Parque Nacional Torres del Paine. Recorrido de dos dias por el sector que va entre el refugio Paine Grande y el glaciar Grey.
  • Sobrevuelo. Es la nueva posibilidad de hacer safaris fotográficos aéreos por El Chaltén, el glaciar Perito Moreno y el Parque Nacional Torres del Paine.
  • Punta Arenas. En Chile, capital de la Región de Magallanes y sitio fundamental de la historia patagónica.
  • Copahue en invierno. Nieve y termas como una dupla imbatible de la cordillera neuquina.
  • Apertura. Yverá.
  • Edificios. Las casas cúbicas.
  • Escabiologías. Vinos orgánicos.
  • Historia. La Torre de Bustillo.
  • Archivo. Jorge Drago Mitre.
  • Morfologías. Bariloche: la nueva generación de cocineros.
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