Revista Lugares 358. Febrero 2026.

- De Iruya a Nazareno. Un trekking de 64 km en cuatro días por varios pueblos del oeste salteño.
- Puna. Circuito de Yavi a Santa Catalina por las alturas jujeñas.
- La Rioja y San Juan. PN San Guillermo, Laguna Brava, Corona del Inca y Laguna Verde.
- San Pedro de Atacama. En auto desde la capital jujeña hasta el icónico desierto chileno.
- Santiago del Estero. Termas de Río Hondo, teleras, luthiers y artesanos.
- Apertura. Carnaval de Bolívar.
- Escabiologías. ¿Lemoncello o limoncello?
- Morfologías. Río de Janeiro, mucho más que botecos.
