LA NACION

Revista Lugares 358. Febrero 2026.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Revista Lugares 358. Febrero 2026.
Revista Lugares 358. Febrero 2026.
Revista Lugares 358. Febrero 2026.
Revista Lugares 358. Febrero 2026.
  • De Iruya a Nazareno. Un trekking de 64 km en cuatro días por varios pueblos del oeste salteño.
  • Puna. Circuito de Yavi a Santa Catalina por las alturas jujeñas.
  • La Rioja y San Juan. PN San Guillermo, Laguna Brava, Corona del Inca y Laguna Verde.
  • San Pedro de Atacama. En auto desde la capital jujeña hasta el icónico desierto chileno.
  • Santiago del Estero. Termas de Río Hondo, teleras, luthiers y artesanos.
  • Apertura. Carnaval de Bolívar.
  • Escabiologías. ¿Lemoncello o limoncello?
  • Morfologías. Río de Janeiro, mucho más que botecos.
LA NACION
Revista Lugares
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista Lugares
  1. El icónico hotel que ahora también abre fuera de la temporada invernal
    1

    El icónico hotel de Bariloche que ahora también abre en verano

  2. Cómo trabajan los mejores luthiers de Santiago del Estero que exportan al mundo
    2

    Guitarras, bombos y violines para el mundo: cómo trabajan los mejores luthiers de Santiago del Estero

  3. Cómo es sobrevolar los paisajes más increíbles de la Patagonia
    3

    Una experiencia inédita. Sobrevuelo por glaciares, lagos y montañas de la Patagonia

  4. Bajo la sombra del nazismo, la fundación inesperada del pueblo más encantador de Córdoba
    4

    Bajo la sombra del nazismo: la fundación inesperada del pueblo más encantador en las sierras de Córdoba