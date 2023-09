El productor Renato Papiccio impulsa una propuesta audiovisual que promueve la moda en el marco de reconocidos paisajes turísticos del país, realiza desfiles y los difunde en redes sociales.

Cynthia Ijelman PARA LA NACION

Turismo de moda es el proyecto que une algunos de los destinos más espectaculares del país con diseñadores locales. Desde este año, el productor Renato Papiccio está desarrollando la propuesta que ya pasó por Corrientes, Formosa, Misiones y Salta. A través de presentaciones de moda grabadas en escenarios naturales, logran aliarse dos rubros y obtener beneficios de promoción y visibilidad.

Turismo de Moda estuvo en los Esteros del iberá. Gentileza Renato Papiccio

“Estoy convencido de que ciertos sectores se pueden fusionar en función de alcanzar los objetivos de ambos, pero a través de una sola acción. En este caso, el proyecto Turismo de moda une los destinos más importantes de Argentina con diseñadores a nivel nacional. Es un evento muy federal, distinto a lo que hemos visto hasta ahora porque la materialidad, los diseñadores y todo lo demás surge a partir de cada uno de los lugares a los que vamos”, explica Papiccio.

Entre las locaciones elegidas hasta el momento están los Esteros del Iberá y las ciudades de Ituzaingó, Empedrado y la capital correntina; la capital formoseña y el Bañado La Estrella; Posadas, el Parque Nacional Iguazú y las Ruinas de San Ignacio, en Misiones y en Salta, el Cabildo; el monumento a Güemes; Cabra Corral y Cafayate.

Tonos terracota y naranjas encendidos inspirados en la Quebrada de Humahuaca Gentileza Renato Papiccio

De qué se trata Turismo de Moda

En cada destino, el productor y su equipo realizan una selección de modelos y diseñadores; además buscan locaciones acordes al concepto cultural de cada lugar. Una vez que este proceso está terminado se hacen “intervenciones de moda” que se graban y fotografían para luego exhibirlas a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

Renato Papiccio y las modelos que participaron del ciclo Turismo de Moda frente a las ruinas de San Ignacio, Misiones.

“En nuestra búsqueda de diseñadores, mantenemos reuniones con ellos donde nos muestran sus colecciones. Lo que más nos interesa es que sus propuestas tengan que ver conceptualmente con el destino. Para nosotros es una condición que tanto ellos, como las modelos, maquilladores, peinadores y la producción audiovisual sean locales”, indica Papiccio.

Para la realización de estas presentaciones no hay convocatoria de público, aunque nunca faltan los curiosos. Las jornadas de grabación son largas. Se usan unas 3 o 4 cámaras y 3 o 4 drones para no dejar nada liberado al azar y poder mostrar los lugares y las propuestas de moda con el objetivo de atraer a la gente y poder transmitir las riquezas naturales y culturales de cada destino.

Las ruinas de San Ignacio sirvieron de perfecta locación para los diseños misioneros. Gentileza de Renato Papiccio

“Siempre me aboqué a mostrar un poco más lo que tenga espíritu nacional. En lo que tiene que ver con materialidades, en las provincias hay algo muy propio de cada lugar y eso no es algo que se ve tanto en Buenos Aires donde la mirada está más puesta en Europa y no en los recursos propios. En el interior se utilizan mucho los tejidos a partir de recursos autóctonos, la mano de obra artesanal y las técnicas ancestrales. En función de diseñadores y exhibición de prendas únicas estamos logrando el objetivo. No me dejo de sorprender por el nivel de creatividad y trabajo artesanal que vamos encontrando en los destinos”, comenta.

Quién es Renato Papiccio

Hijo de padres italianos, Papiccio tuvo contacto con el mundo textil y la confección desde muy chico porque su papá era sastre y la familia tenía un taller donde trabajaban para grandes firmas. Desde muy joven fue diseñador y tuvo su propia marca: “Con mi hermano, hasta 1990, nos dedicamos a la moda masculina de estilo Surf, nuestra firma se llamaba DLER Style. Cuando la cerramos me volqué de lleno a la producción de eventos de moda y ya llevo muchos años en la actividad”, cuenta. Hoy, además de productor encontró una veta en el sector de bienes raíces y tiene su propio negocio inmobiliario en Puerto Madero.

Las modelos posan frente a la iglesia de San Francisco, Salta. Gentildeza Renato Papiccio

En la década del 90 era uno de los responsables de los comentados desfiles que hacía el peinador Roberto Giordano en Punta del Este y también organizaba eventos de moda en Chile; realizó el desfile del Bicentenario en Argentina y recientemente, el ciclo “Está de moda” en el que llevó a diseñadores reconocidos a diez provincias de Argentina.

Nuevos destinos

Desde esta primavera, Papiccio estará recorriendo algunas provincias del sur del país. Entre los destinos que planea visitar están Villa La Angostura; Bariloche y Península Valdés.

Después de Iguazú, otros destinos como Villa La Angostura o Penísula Valdés integrarán el ciclo. Gentileza Renato Papiccio

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría de Promoción Turística que depende del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, así como también con los entes gubernamentales de cada lugar. “Todo lo que venimos haciendo en las distintas provincias está funcionando muy bien, sin importar el color político de quien gobierne. Todo siempre fue muy abierto para nosotros”, concluye el productor.