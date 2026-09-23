Una semana con descuentos de hasta el 70% en revistas y bookas para recorrer la Argentina

Desde el lunes 21 y hasta el domingo 27 de septiembre se desarrolla por primera vez la LUGARES Week, una propuesta de Colecciones LA NACION para quienes entienden el viaje como una forma de conocer el país. Durante estos días, las revistas y las bookas de LUGARES pueden conseguirse con descuentos del 40% y de hasta el 70%.

Lugares tiene su linea de bookazines históricos, con investigaciones y fotos inéditas.

La selección recorre la Argentina de punta a punta. Para el interior profundo están Pueblos con historia, Pulperías y restaurantes de campo y Hecho en Argentina. La Patagonia aparece en Historias de la Patagonia y en la edición especial de la revista dedicada a la región. Buenos Aires tiene sus propios volúmenes, Barrios de BA y Buenos Aires y sus avenidas. Completan la propuesta ¡A la mesa!, Inmigrantes, Hallazgos, Guía de aventuras, Viajes a medida y Hoteles a buenos precios, además de los números de junio, julio, agosto y septiembre de la revista.

También se pueden conseguir las últimas ediciones de revistas

Cada publicación reúne el trabajo de los periodistas y fotógrafos de LUGARES, con historias de pueblos y de la gente que los habita, cocinas regionales, datos prácticos y rutas pensadas para salir del circuito habitual. Son libros y revistas para leer en casa y también para llevar en la guantera.

Hecho en Argentina, una mirada a los productores de nuestro país. 70% de descuento

La LUGARES Week es una invitación tanto para los lectores de siempre como para quienes buscan inspiración para su próxima escapada. También puede ser un regalo para alguien que siempre tiene la valija a mano.

Lugares week

Los descuentos estarán disponibles únicamente hasta el domingo 27 de septiembre en Colecciones LA NACION, donde además se puede pagar en 3 cuotas sin interés y acceder a envío gratis en compras superiores a $99.990.