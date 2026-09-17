El circuito patagónico que combina pozones turquesas, refugios de montaña y bosques nativos

Ubicado en las afueras de El Bolsón, el Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido (ANPRALE) comprende unas 65.000 hectáreas de exuberante bosque andino patagónico, arroyos cristalinos y cumbres cordilleranas. Tras permanecer cerrado preventivamente durante el invierno a causa de las adversas condiciones meteorológicas y el estado de los caminos de montaña, el gobierno de Río Negro determinó esta semana la reapertura oficial del área protegida para el uso público responsable.

Habilitaron el acceso a los refugios del Área Natural Protegida Río Azul - Lago Escondido para la temporada Mariana Eliano

Esta reapertura cobra un significado especial si se tiene en cuenta que, en el verano de 2025, la zona sufrió el devastador incendio forestal conocido como “Confluencia”. Aquel foco ígneo consumió unas 4.000 hectáreas –de las cuales más de 2.500 correspondían a bosque nativo de lengas, coihues y cipreses–, afectó a cientos de pobladores y demandó la evacuación masiva de turistas. Hoy, el área renace bajo un cuidadoso plan de ordenamiento ambiental y de seguridad para sus visitantes.

Con el objetivo de garantizar la transitabilidad segura durante todo el año y resguardar el ecosistema, la provincia de Río Negro llevó adelante importantes obras de infraestructura. Entre ellas están las nuevas pasarelas sobre el Río Azul, que funcionan como los principales puntos de acceso a los diversos senderos de trekking de la zona. Las dos pasarelas peatonales suspendidas fueron construidas con estructura metálica y están ancladas a bloques de hormigón.

Un tramo de bosque del sendero que conduce al Cajón Azul Mariana Eliano

La pasarela de Hue-Naín cuenta con 65 metros de longitud por 1,54 metros de ancho (diseñada para tránsito peatonal y de pequeños vehículos operativos), mientras que la de La Tronconada suma 50 metros de largo por 1,10 metros de ancho para uso exclusivamente peatonal. Ambos cruces garantizan la seguridad de los caminantes e integran sectores clave de la red de refugios incluso en épocas de crecidas o deshielo.

Nuevas pasarelas sobre el río Azul permiten acceder al área natural protegida.

Además, el Portal de Acceso “Confluencia” posee más de 110 m² cubiertos y 45 m² semicubiertos. Este espacio dispone de centro de atención al visitante, oficinas para el cuerpo de Guardas Ambientales, base para la Policía de Montaña, un Salón de Usos Múltiples y un pañol equipado para la primera intervención y prevención de incendios forestales.

A su vez, los refugios de montaña avanzaron en su certificación bajo el Protocolo Unificado, estandarizando servicios de seguridad, gestión de residuos y uso del agua. Paralelamente, la Secretaría de Ambiente provincial y el Conicet realizaron tareas activas de restauración en el territorio, como la extracción manual de especies exóticas invasoras (pino insigne) y la producción de plantas autóctonas en viveros para recuperar el bosque nativo.

El bosque andino patagónico rodea el Cajón del Azul Mariana Eliano

El Portal de Acceso “Confluencia” dispone de un centro de atención al visitante.

Guía para recorrer los principales senderos

Destino clásico de caminantes, el ANPRALE posee una de las redes de senderos de montaña más extensas de Sudamérica. Para esta temporada, los itinerarios habilitados que concentran la mayor atención son:

Circuito Troncal (Cajón del Azul y Los Laguitos) : Es la travesía más icónica del área. Partiendo habitualmente desde la Chacra Wharton (en Mallín Ahogado), el sendero bordea el río Azul. En el trayecto se pasa por el refugio La Playita y La Tronconada, alcanzando los famosos pozones de agua turquesa y el imponente cañón de 40 metros de profundidad donde el río encajonado da nombre al paraje. El circuito puede continuarse hacia refugios más elevados como El Retamal o Los Laguitos.

: Es la travesía más icónica del área. Partiendo habitualmente desde la Chacra Wharton (en Mallín Ahogado), el sendero bordea el río Azul. En el trayecto se pasa por el refugio La Playita y La Tronconada, alcanzando los famosos pozones de agua turquesa y el imponente cañón de 40 metros de profundidad donde el río encajonado da nombre al paraje. El circuito puede continuarse hacia refugios más elevados como El Retamal o Los Laguitos. Circuito Cerro Hielo Azul – Laguna Natación: Permite acceder a los refugios de altura en las laderas del cerro Hielo Azul y contemplar la laguna rodeada de torres de roca y glaciares.

Permite acceder a los refugios de altura en las laderas del cerro Hielo Azul y contemplar la laguna rodeada de torres de roca y glaciares. Circuito Cerro Dedo Gordo: Una caminata de exigencia media que ofrece vistas panorámicas del valle y conecta internamente con el Circuito Troncal.

Una caminata de exigencia media que ofrece vistas panorámicas del valle y conecta internamente con el Circuito Troncal. Circuito Valle del Río Encanto Blanco: Partiendo desde Mallín Ahogado, se interna en un valle prístino bordeando el cauce de agua hasta llegar al refugio homónimo.

Llegar al cajón es un clásico de los turistas que visitan El Bolsón Mariana Eliano

Ahora que la primavera se acerca y ya pensando en el próximo verano, lo importante es garantizar una estadía segura para los turistas y proteger la naturaleza en proceso de recuperación.

En ese sentido, las autoridades exigen el cumplimiento de ciertas condiciones, como el registro web obligatorio y gratuito. Antes de iniciar cualquier caminata, todo visitante debe registrarse de manera personal e individual en la plataforma oficial www.anprale.com.

El formulario permite conocer quiénes están en el territorio y activar protocolos en caso de emergencia o alertas meteorológicas. Al finalizar la caminata, se debe realizar el aviso de descenso.

El río Azul enmarca el inicio de los senderos de trekking.

En tanto, quienes quieran pernoctar en alguno de los puntos del área deben tener en cuenta que la capacidad nocturna está limitada a 1.000 camas habilitadas en los refugios certificados. Y es imprescindible ingresar con calzado apto para trekking, ropa de abrigo por capas, ración de agua y comida, protector solar y linterna.

Finalmente, está estrictamente prohibido hacer fuego dentro del área protegida, salvo en los fogones específicamente autorizados de campings y refugios. Quienes acampen deben utilizar obligatoriamente calentadores a gas portátiles y queda prohibido arrojar colillas o fósforos.