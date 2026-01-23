Villa Lago Rivadavia, la localidad mas cercana al PN Los Alerces está rodeada de fuego

Uno de los rincones más prístinos de la cordillera de los Andes: así es Villa Lago Rivadavia, uno de los cuatro valles de origen glaciario en que se divide la localidad chubutense de Cholila. Esa zona con esencia rural que es también un destino internacional de pesca hoy está rodeada de fuego.

Vista desde el lodge La Pilarica en Villa Lago Rivadavia, Cholila, Chubut Mariana Eliano

El incendio que comenzó a principios de diciembre por un rayo, empezó a avanzar a pasos agigantados hace poco más de dos semanas desde el lago Menéndez, cerca de la pasarela del río Arrayanes, hacia el lago Verde y el lago Rivadavia, en la zona norte del Parque Nacional Los Alerces. Y en las últimas horas, debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos, el fuego cruzó la portada norte e ingresó a Villa Lago Rivadavia por el cerro La Momia.

Incendios forestales en Cholila, el 22 de enero de 2026 Instagram

Tras una noche de terror, como la definieron los pobladores, en la que decenas de viviendas y complejos turísticos fueron acechados por las llamas, las imágenes virales de ese lugar en las redes sociales consiguieron transmitir la desesperación de los vecinos y angustiaron a los turistas que aman esas latitudes.

Tristán e Iñaki González Branca en el Lodge La Pilarica Mariana Eliano

Hace pocos meses, un equipo de revista Lugares estuvo allí haciendo foco en cada faceta de esa región recóndita y salvaje. En ese viaje, conocimos a Tristán e Iñaki González Branca, dos jóvenes hermanos que nunca imaginaron este infierno cuando se hicieron cargo, hace menos de dos años, del lodge La Pilarica, a orillas del río Carrileufú.

“Ayer fue una noche muy áspera, la vimos muy oscura en un momento. Empezaron a prenderse pastizales, que logramos apagar con mi hermano y mi primo. Después empezaron a llegar personas de otras localidades, porque al principio estuvimos casi solos, muy poca información de parte de la municipalidad. No hubo ningún aviso”, contó hoy Tristán, tras una noche en la que nadie durmió en Villa Lago Rivadavia.

La Pilarica Lodge, todo lo que se ve detrás es ahora un foco de incendio y humo Mariana Eliano

Incendios Villa Lago Rivadavia vistos desde La Pilarica Lodge

El peor momento para los pobladores fue ayer entre las 20 y las 22. “Fue un desastre. Lo peleamos como pudimos, ayudando a vecinos a cargar tótems de agua. Después por suerte llegaron varias brigadas de lugares aledaños y se calmó un poco. A la tarde soplaba un viento tremendo, y se veía cómo volaban las pavesas (pequeños fragmentos incandescentes). Era literalmente una lluvia de estrellas rojas, que caían en el piso. A la noche, por suerte no sopló viento”, continuó González Branca.

La misma angustia vivió la familia Kitainik, responsable de la hostería Ruca Kitai. Daniel Kitainik e Hilda Ojman –psiquiatra y psicoanalista– cambiaron la ciudad de Buenos Aires por esos valles chubutenses en 2001. Conocieron Cholila durante unas vacaciones con sus hijos y gracias a uno de los máximos placeres de Daniel, la pesca. Solían acampar más al norte, en destinos clásicos de pesca en Neuquén o Río Negro, hasta que la cantidad de personas en esas áreas se volvió insoportable.

Daniel Kitainik e Hilda Ojman –psiquiatra y psicoanalista en la Hostería Ruca Kitai en Villa Lago Rivadavia, Cholila Mariana Eliano

En Cholila encontraron la tranquilidad que buscaban y crearon Ruca Kitai, a la vera del río Carrileufú. Ayer ese lugar de ensueño se volvió terrorífico, tal como contó Alejandro, hijo de Hilda y Daniel. Y si bien la temperatura bajó hoy bastante y llovió algo en Villa Lago Rivadavia y alrededores, el alerta se mantiene.

Quienes habitan ese paraíso y quienes lo eligen para sus vacaciones cada año tienen un mismo deseo: que se termine la pesadilla. Lo cierto es que Cholila –vecina de localidades que hoy también padecen los efectos del fuego, como Epuyén y El Hoyo– es una joya patagónica ubicada en el extremo sur de la Comarca Andina del Paralelo 42.

La casa principal de la posada Ruca Kitai rodeada de montañas Mariana Eliano

El paisaje del río Carrileufú y las montañas que se ve desde la habitaciones Mariana Eliano

La localidad en la que cada verano se realiza la Fiesta Nacional del Asado –este año debió suspenderse por los incendios– está dividida en cuatro valles: Villa Lago Rivadavia (que muchos consideran una localidad aparte, aunque no lo es), Villa El Blanco, El Cajón y El Rincón. El primer valle, que linda con el parque nacional y concentra buena parte de los alojamientos de la zona, está bordeado por el río Carrileufú. Valle El Blanco, sobre la ruta provincial Nº 71, es el que se encuentra más al norte y alberga varios sitios históricos, como la Escuela Nº 17, un molino harinero y la cabaña de Sundance Kid y Butch Cassidy, los criminales norteamericanos que llegaron a la zona como ganaderos en 1903.

Estructuras de maderas de ciprés encastradas en el sitio donde vivieron Butch Cassidy, Sundance Kid y Etta Place Mariana Eliano

Río Cariileufú casi en la desembocadura del lago Rivadavia Mariana Eliano

La cabaña que habitaron los bandoleros puede visitarse en el ingreso a Cholila: en esa estructura rústica que aún se conserva se organizaban reuniones por las que pasaron colonos galeses y familias pioneras. Los forajidos también se relacionaron con John “Commodore” Perry, un ex sheriff texano radicado en la región. Hasta el entonces gobernador Julio Lezana llegó a bailar en esa cabaña con Etta Place (pareja de Kid) en una velada social.

A 6 km de El Blanco, El Cajón es un valle bordeado por el lago Carlos Pellegrini y posee una población más dispersa que el resto de los valles de Cholila. También conocido como Mosquito, ese lago es el más antiguo de la gran cuenca del río Futaleufú. Alberga una gran biodiversidad de aves y peces. Allí, los pescadores recurren a las modalidad fly fishing o spinning: se destacan especies como trucha arco iris, trucha marrón, salmón encerrado, trucha de arroyo, pejerrey patagónico y perca.

La esencia rural de Cholila se advierte en los cuatro valles que conforman la localidad Mariana Eliano

La cancha de fútbol de la escuela secundaria727 en el centro de El Rincón Mariana Eliano

Finalmente, El Rincón es el valle más poblado y el más céntrico: en los alrededores de la plaza se encuentran el correo, la comisaría, la municipalidad, el juzgado, el hospital, la terminal de ómnibus, escuelas y la estación de servicio.

Esa magnífica zona que reúne lo mejor de las leyendas de bandoleros y el contacto verdadero con la naturaleza hoy sufre uno de los peores incendios de los últimos años. Y la tristeza es total.