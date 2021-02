10 series feel good que te van a ayudar a desconectar

La televisión está repleta de tantas grandiosas series como de las mediocres. Series con las que nos compenetramos hasta el punto de leer cada detalle de su producción y ficciones que sabemos que no nos brindan ni reclaman nada. Sin embargo, en el medio de estos dos opuestos, existen lo que los periodistas norteamericanos decidieron llamar “series feel good”. Historias pequeñas y simples, con una excelente realización y que, al terminar de mirarlas, nos dejan una sensación de liviandad. Inspiradas en esta búsqueda, elegimos diez shows que son imposibles de no maratonear:

Russian Doll

Disponible en Netflix

Una temporada de 8 episodios de 30 minutos de duración

Renovada. Durante el 2021 debería llegar su segunda entrega

Si fueron fanáticas de “Orange Is The New Black” ya saben que Natasha Lyonne es lo más y lo vuelve a demostrar en esta serie que tiene su sello por todos lados. Graciosa, súper entretenida y algo delirante, la actriz da vida a una joven neoyorquina que entra en un loop temporal y vive el mismo día una y otra vez. A medida que los episodios avanzan irá tratando de descubrir por qué le sucede esto e intentará escapar de lo que parece ser su infierno personal.

Katy Keene

Disponible en HBO

Una temporada de 13 episodios de 45 minutos de duración

Cancelada. Disfruten su entrega porque no habrá más

Un novelón juvenil con looks increíbles. No hay mejor manera de describir esta ficción de HBO que es perfecta para divertirse un rato de la (no) complicada vida de un grupo de chicos que busca encontrar su lugar en la fantástica ciudad de Nueva York. El dato de color es que si son seguidoras de Riverdale, van a ver varias caras conocidas porque esta serie fue un spin-off de dicho show y un intento de ampliar su universo.

Upload

Disponible en Amazon Prime Video

Una temporada de 10 episodios de 40 minutos de duración

Renovada. La plataforma prometió una nueva entrega que, con algo de suerte, veremos en los próximos meses

Llevándonos a un futuro en el cual cuando morís tu alma es cargada a una afterlife virtual, nuestro protagonista es un joven adulto que pierde la vida en un extraño accidente de auto. Pero mientras disfruta del lujazo de este universo personalizable, también empieza a sospechar que su novia tuvo algo que ver con lo que le pasó. Con personajes encantadores y una historia entretenida, es una gran oportunidad para enamorarse de Robbie Amell.

Home Before Dark

Disponible en AppleTV+

Una temporada de 10 episodios de 45 minutos de duración

Renovada. Apple le dio segunda temporada antes que estrenara la primera. Ahora es solo cuestión de esperar

Basada en una historia real, la serie nos presenta a una familia que tiene que volver al pueblo en donde creció el padre, después de que se quedara sin trabajo. Mientras que su hermana mayor busca integrarse y acostumbrarse al nuevo estilo de vida, Hilde -nuestra protagonista- decide investigar un viejo crimen que conmocionó al pueblo y ventila secretos que todos parecen querer olvidar. Con una perspectiva inocente y encantadora, la aventura a la cual nos invita es atrapante.

The Queen’s Gambit

Disponible en Netflix

Una temporada de 7 episodios de 60 minutos de duración

Cerrada. La ficción fue pensada como una “serie event” ¿Qué quiere decir eso? Una sola temporada

Basada en la novela de Walter Tevis, “The Queen’s Gambit” es definida como un dramedy de época. Nuestra protagonista se llama Beth quien, después de la muerte trágica de su madre, es llevada a un orfanato donde aprende (casi de casualidad) a jugar al ajedrez. Mostrando un don para este deporte, a lo largo de la temporada la vemos ascendiendo en las competencias profesionales y luchando contra sus propios demonios. ¿Lo mejor? Anya Taylor-Joy brilla como nunca en este papel.

High Fidelity

Disponible en Starz Play

Una temporada de 10 episodios de 27 minutos de duración

Cancelada. A pesar de las excelentes críticas que recibió, la plataforma que produjo la serie (Hulu) decidió no renovarla

Inspirada en el libro escrito Nick Hornby, esta serie es un mix de drama, de comedia y de romance. Con Zoë Kravitz como la protagonista, interpreta a la dueña de una pequeña disquería de Nueva York y nos invita a recorrer sus cinco grandes rupturas amorosas. Narrando desde la primera desilusión en la escuela hasta la pérdida de quien, según ella nos confiesa, era el amor de su vida. Rápidamente la ficción se convierte en viaje fantástico con el cual se van a reír y lagrimear por igual.

Dime Quién Soy

Disponible en HBO

Una temporada de 9 episodios de 50 minutos de duración

Sin información. Producida por Movistar+ (España), la plataforma todavía no contó cuál será el futuro de la serie

Llevando a la pantalla chica la novela de Julia Navarro, este drama de época es protagonizado Irene Escolar. Ella da vida a Amelia Garayoa, una joven de una familia acomodada que se enamora de un comunista francés y decide abandonar todo para luchar por sus nuevos ideales. Emprendiendo una aventura que la va a llevar por el mundo (¡hasta a Argentina!), deberá sobrevivir a la persecución y guerra civil española. Si miraron “El tiempo entre costuras” y les encantó, ésta tiene que ser la próxima serie a la que le dan play.

Emily in Paris

Disponible en Netflix

Una temporada de 10 episodios de 29 minutos de duración

Renovada ¡Así es! Va a tener segunda temporada y -según dicen- llegará a finales del 2021 o principios del 2022

Con una historia súper liviana y sin complicaciones, la serie se centra en una joven norteamericana que es enviada por su trabajo a unas nuevas oficinas de Francia. Con la misión de “enseñar la cultura y manera de pensar campañas” de Estados Unidos, se ve envuelta en un choque cultural con sus compañeros a medida que se deslumbra por la ciudad y explora el amor parisino. Lindos looks y París como principal escenario ¿Qué más podemos pedirle?

Soulmates

Disponible en Amazon

Una temporada de 6 episodios de 45 minutos de duración

Renovada. Durante agosto del año pasado AMC (su cadena original) le dio segunda temporada.

Estructurada como una serie antológica en donde cada episodio nos cuenta una historia diferente, la serie nos lleva a un mundo en donde una empresa privada desarrolló una tecnología que puede indicarte exactamente (y sin margen de error) quién es tu media naranja. Con historias de amor, desencuentros, poliamor y rebeldía, cada uno de los capítulos es contado de manera excelente y explora qué significan las conexiones emocionales. El plus: el elenco está conformado por todos rostros súper conocidos.

Little Voice

Disponible en AppleTv+

Una temporada de 9 episodios de 30 minutos de duración

Sin novedades. Mientras que toda nuestra esperanza está puesta en el sí, Apple todavía no confirmó el futuro de la serie.

Inspirada en el álbum musical de Sara Bareilles, este dramedy romántico es de las mejores producciones que nos trajo el 2020. Centrada en Bess, una artista que busca hacer su camino en la industria de la música, la acompañamos a medida que intenta cumplir sus sueños, se enamora y lucha por el bienestar de su familia. Con una banda de sonido absolutamente hermosa, va a terminar sonriéndole a la pantalla.