Nuevas ficciones: 10 elegidas para volver a enamorarse de Nueva York

Además de ser una de las ciudades más visitadas por los turistas y un destino favorito entre los argentinos, en el momento en que ponés tu primer pie en Nueva York tenés la sensación de estar sumergido en una película. Las calles, los edificios, los carritos de comida y hasta las peculiaridades de los neoyorquinos, se conecta con nuestra memoria emotiva cinéfila o seriéfila. Inspiradas por la noticia del regreso de Sex And The City, te contamos sobre diez títulos que nos invitan a revisitar esta metrópolis.

Sex and the City

Dónde mirarla: HBOGo

¿Cómo no empezar este Top10 con una de las ficciones que marcó generaciones enteras? Con una historia que a los ojos del 2021 puede parecer sencilla, Sex and the City se centra en cuatro amigas y nos muestra sus vidas en Nueva York. Hablando sobre la sexualidad femenina como nunca nadie lo había hecho antes, su regreso es un bombazo. Pero por ahora sabemos poquito: bajo el título “And Just Like That…” veremos cómo estas mujeres navegan el amor y la amistad en sus 50. Eso sí, Kim Cattrall no regresa como Samantha Jones.

On The Rocks

Dónde mirarla: AppleTv+

Bill Murray y Rashida Jones son los protagonistas de esta historia.

Última producción de Sofia Coppola, esta película fue definida como una comedia y sin dudas se trata de una historia feel good. Protagonizada por Bill Murray y Rashida Jones (padre e hija), ella empieza a sospechar que su marido la engaña y por eso, juntos, deciden seguirlo por toda la ciudad. Con momentos tan neoyorquinos como los que puedan imaginar, la química entre Murray y Rashida lo es todo y nos comparten una producción hermosa que nos permite reírnos un buen rato.

Russian Doll

Dónde mirarla: Netflix

Lyonne interpreta a Nadia, una joven neoyorquina.

Ópera prima de Natasha Lyonne, estamos paradas frente a un dramedy de fantasía. Lyonne interpreta a Nadia, una joven neoyorquina que -sin motivo aparente- queda atrapada en un loop temporal que comienza cuando muere en accidentes verdaderamente extraños. En la búsqueda de entender qué está sucediendo, recorre las calles de la ciudad y conoce a Alan, con quien buscan volver a su vieja normalidad.

Sweetbitter

Dónde mirarla: Starz Play

Protagonizada por Ella Purnell, la actriz dio vida a Tess.

Con una historia chiquita, pero muy simpática, Sweetbitter jugó con el clásico sueño de conquistar Nueva York. Protagonizada por Ella Purnell, la actriz dio vida a Tess, una chica que llega a la ciudad en búsqueda de iniciar una nueva vida. Como camarera de un lujoso restaurante, conoce las dos caras de la metrópolis: el lujo, la alta gastronomía y el bienestar, así como la excentricidad, los abusos y la marginalidad.

Girls

Dónde mirarla: HBOGo

Girls es la nueva serie de Lena Dunham.

Por algún tiempo definida como la nueva Sex and the City, a esta fantástica serie de Lena Dunham no le costó demostrar que iba a traer su propia revolución a la pantalla chica. Centrada en un grupo de amigas en sus 20, las acompañamos en un recorrido por intentar darle un sentido a su vida. Animándose a ser un torbellino de emociones, se convierte en un relato muy humano y con impacto.

Modern Love

Dónde mirarla: Amazon Prime Video

Giovanni Rufino/Amazon Studios Giovanni Rufino - Giovanni Rufino

Basada en una columna semanal de The New York Times y estructurada como una antología, esta producción nos trajo diferentes historias de amor que suceden alrededor de Nueva York. Con algunas mejores que otras, cada una de ellas es un recorrido hermoso a pequeños rincones de la ciudad que, además, se convierte en una fotografía de la idiosincrasia del neoyorquino. Nuestros episodios favoritos: “When the Doorman Is Your Main Man”, “Take Me as I Am, Whoever I Am” y “Hers Was a World of One”.

Pretend It’s A City

Dónde mirarla: Netflix

Pretend It's a City. COURTESY OF NETFLIX © 2020 COURTESY OF NETFLIX - PretendItÕsaCity_PretendIt'saCity_LimitedSeries_Episode1_00_05_29_00

Creada y dirigida por Martin Scorsese, si todavía no vieron esta docuserie es lo próximo a lo que le tienen que dar play. Con episodios de tan solo 30 minutos, Scorsese entabla diferentes conversaciones con la autora Fran Lebowitz sobre la vida en Nueva York. Desde el turismo, tener plata o viajar en transporte público, hasta qué significa la vida saludable, la moda y el arte. Algo así como las instrucciones de Julio Cortázar, pero sobre Nueva York y con la mirada suspicaz y ácida de Lebowitz.

Pose

Dónde mirarla: Netflix (original de FOX Premium)

Pose.

Sin dudas una de las mejores series de la maquinaria de Ryan Murphy, esta historia nos lleva a finales de los 80 y principios de los 90 para mostrarnos la subcultura de los drag ball. Convirtiéndose en una plataforma para hablar sobre discriminación, diversidad y las luchas de la comunidad LGTBIQ, también es un retrato de la ciudad en una época de efervescencia cultural y social.

The Marvelous Mrs. Maisel

Dónde mirarla: Amazon Prime Video

Se puede ver por Amazon Prime Video

Viajando un poco más en el tiempo, el último dramedy de la creadora de Gilmore Girls nos lleva al Upper West Side de Manhattan de 1958. En ese contexto es que conocemos a Midge una chica de clase alta con dos hijos que, en un abrir y cerrar de ojos, ve cómo su matrimonio es destruido por una infidelidad. Esto le sirve como motor para empezar su carrera como comediante y, junto con ella, recorremos desde los lugares más exclusivos de la burocracia neoyorquina hasta los peores tugurios en donde performa.

Katy Keene

Dónde mirarla: HBOGo

La más teen de nuestro Top10 pero que, sin dudas, no podíamos dejarla afuera. Basada en un cómic de la editorial Archie y parte del universo de Riverdale, la premisa de esta historia es todo un cliché ya que acompañamos a cuatro amigos que buscan cumplir sus sueños artísticos en Nueva York. Así de simple, la serie es puro entretenimiento, con vestuarios hermosos y una ciudad repleta de romance que sirve como el escenario ideal.